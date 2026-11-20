अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में 19 नवंबर 2026 को छात्रों से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति पर गंभीर सवाल उठाए. राहुल ने कहा कि भारत वैश्विक मामलों में एक 'साइड प्लेयर' बनकर रह गया है, जबकि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने में व्यस्त है और भारत बस तमाशा देख रहा है. राहुल ने आगे कहा कि आजादी के समय से ही भारत की जियोपॉलिटिकल समझ काफी गहरी रही है, लेकिन अब देश का वह रौब खो गया है.

तो क्या राहुल गांधी के आरोप में दम है और क्या भारत वाकई वैश्विक कूटनीति में हाशिये पर चला गया है...

पाकिस्तान की मध्यस्थता का सच क्या है?

राहुल गांधी के आरोप का सबसे बड़ा आधार पाकिस्तान की वह भूमिका है, जिसे उन्होंने 'मध्यस्थता' बताया. फैक्ट्स पर गौर करें तो 2026 की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था. इसके बाद अप्रैल 2026 में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिनों का युद्धविराम कराने में अहम भूमिका निभाई.

11-12 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में 'इस्लामाबाद टॉक्स 2026' के नाम से अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत हुई. इसमें अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने और ईरानी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने की. हालांकि, यह 21 घंटे चली बातचीत बिना किसी ठोस समझौते के खत्म हो गई, लेकिन इसने पाकिस्तान को वैश्विक कूटनीति के केंद्र में ला दिया.

ईरान के इंडोनेशिया में राजदूत मोहम्मद बोरूजेरदी के मुताबिक, ईरान ने पाकिस्तान को मध्यस्थ के तौर पर माना क्योंकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने युद्धविराम के लिए दोनों पक्षों के साथ गहन बातचीत की थी.

पाकिस्तान ने न सिर्फ मंच दिया था, बल्कि दोनों पक्षों को बातचीत के लिए राजी करने में भी अहम भूमिका निभाई. राहुल गांधी का यह कहना कि पाकिस्तान बातचीत करा रहा है, तथ्यों के आधार पर पूरी तरह से गलत नहीं है.

भारत की कूटनीतिक चुनौतियां और साइड प्लेयर क्यों?

विदेश मामलों के जानकार और JNU के प्रोफेसर डॉ. राजन कुमार इसकी 3 बड़ी वजहें बताते हैं:

ईरान के साथ भारत के संबंध: भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत ईरान के साथ खुलकर व्यापार या रक्षा सहयोग नहीं बढ़ा पा रहा है. भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह में निवेश करना चाहता है, लेकिन अमेरिका लगातार प्रतिबंधों की धमकी दे रहा है. ऐसे में भारत के लिए ईरान और अमेरिका के बीच एक भरोसेमंद मध्यस्थ बनना मुश्किल है, क्योंकि भारत का हित अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़ा है.

भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत ईरान के साथ खुलकर व्यापार या रक्षा सहयोग नहीं बढ़ा पा रहा है. भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह में निवेश करना चाहता है, लेकिन अमेरिका लगातार प्रतिबंधों की धमकी दे रहा है. ऐसे में भारत के लिए ईरान और अमेरिका के बीच एक भरोसेमंद मध्यस्थ बनना मुश्किल है, क्योंकि भारत का हित अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़ा है. अमेरिका के साथ भारत के संबंध: भारत का अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी है, लेकिन यह साझेदारी पूरी तरह से एकतरफा नहीं है. अमेरिका भारत से ईरान के साथ संबंध कम करने की उम्मीद करता है. ऐसे में भारत के पास ईरान और अमेरिका दोनों के साथ एक साथ भरोसे का रिश्ता बनाने की गुंजाइश बहुत कम है, जो एक मध्यस्थ के लिए सबसे जरूरी शर्त है.

भारत का अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी है, लेकिन यह साझेदारी पूरी तरह से एकतरफा नहीं है. अमेरिका भारत से ईरान के साथ संबंध कम करने की उम्मीद करता है. ऐसे में भारत के पास ईरान और अमेरिका दोनों के साथ एक साथ भरोसे का रिश्ता बनाने की गुंजाइश बहुत कम है, जो एक मध्यस्थ के लिए सबसे जरूरी शर्त है. पाकिस्तान की भौगोलिक और धार्मिक करीबी: पाकिस्तान की ईरान के साथ लंबी सीमा लगती है और दोनों देशों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक मेल जोल भी हैं. ईरान के लिए पाकिस्तान 'भरोसेमंद और तटस्थ मध्यस्थ' के तौर पर ज्यादा करीबी है, जबकि भारत को ईरान कभी-कभी अमेरिका के करीबी सहयोगी के रूप में देखता है.

इन वजहों से भारत इन मामले में 'साइड प्लेयर' की भूमिका में है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि भारत की वैश्विक कूटनीति पूरी तरह से नाकाम है.

भारत के 'साइड प्लेयर' होने पर सरकार का रुख क्या है?

बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर तीखा पलटवार किया है. पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने उन्हें 'पाक फैन बॉय' कहा और कहा कि राहुल हर मंच पर पाकिस्तान को आदर्श बताते हैं. बीजेपी का तर्क है कि भारत ने कई मौकों पर अहम वैश्विक भूमिकाएं निभाई हैं:

रूस-यूक्रेन युद्ध: भारत ने शांति स्थापित करने की कोशिशों में अहम भूमिका निभाई है, जिसे रूस और यूक्रेन दोनों ने माना है.

भारत ने शांति स्थापित करने की कोशिशों में अहम भूमिका निभाई है, जिसे रूस और यूक्रेन दोनों ने माना है. ईरान के साथ संबंध: ईरान ने भारतीय जहाजों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य में लगी पाबंदियों में छूट दी है, जो भारत की कूटनीतिक सफलता है.

अन्य वैश्विक मंच: भारत ने हाल ही में BRICS शिखर सम्मेलन और ASEAN-भारत शिखर सम्मेलन जैसे अहम आयोजनों की मेजबानी की है और वैश्विक मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट रखी है.

हालांकि, सरकार के इन दावों के बावजूद यह तथ्य बना हुआ है कि ईरान-अमेरिका तनाव के मामले में भारत की भूमिका सीमित रही है. राहुल गांधी ने इसी कमी को उजागर किया है.

तो राहुल गांधी के आरोप में कितना दम?

डॉ. राजन कुमार कहते हैं, 'राहुल गांधी का आरोप पूरी तरह से निराधार नहीं है. पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच एक ऐसी भूमिका निभाई, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी. भारत अपनी कूटनीतिक मजबूरियों और अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से इस मामले में फ्रंट पर भागीदार नहीं बन सका.'

राहुल गांधी का यह कहना कि भारत 'सिर्फ तमाशा देख रहा है', बढ़ा-चढ़ाकर कहना लगता है. भारत ने चाबहार बंदरगाह जैसे मुद्दों पर ईरान के साथ अपने संबंध बनाए रखने की कोशिश की है और अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भी अपने हितों की रक्षा की है.