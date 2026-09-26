'ज्ञानेश कुमार हैं पीएम मोदी-शाह के अंपायर', EC विवाद पर राहुल गांधी का अटैक

चुनाव आयोग को लेकर चल रहे विवाद पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधा. एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने कहा, 'सबसे पहले ज्ञानेश कुमार, जो उस समय एक कार्यरत IAS अधिकारी थे, उनका इस्तेमाल बीजेपी के लिए लोगों को भर्ती करने में किया गया. फिर मोदी और शाह ने उन्हें अंपायर बनाया और भारत के चुनावों में मैच-फिक्सिंग करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी.'

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि 10 महीनों के दौरान 14 मौकों पर दो चुनाव आयुक्तों ने आयोग के फैसलों पर आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई थी. रिपोर्ट के अनुसार, ये आपत्तियां कई तरह के फैसलों और प्रक्रियाओं से जुड़ी थीं. विवादों के बीच दिल्ली में शनिवार (26 सितंबर 2026) को दोपहर तीन बजे निर्वाचन सदन में चुनाव आयोग की बैठक हुई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ दोनों चुनाव आयुक्त मौजूद रहे. ECI ने साफ किया कि हाल के महीनों में बिहार, बंगाल समेत अन्य राज्यों में SIR को लेकर जो फैसले हुए वह सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे.