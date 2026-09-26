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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ज्ञानेश कुमार हैं पीएम मोदी-शाह के अंपायर', EC विवाद पर राहुल गांधी का अटैक

'ज्ञानेश कुमार हैं पीएम मोदी-शाह के अंपायर', EC विवाद पर राहुल गांधी का अटैक

'ज्ञानेश कुमार हैं पीएम मोदी-शाह के अंपायर', EC विवाद पर राहुल गांधी का अटैक

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 26 Sep 2026 07:36 PM (IST)
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चुनाव आयोग को लेकर चल रहे विवाद पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधा. एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने कहा, 'सबसे पहले ज्ञानेश कुमार, जो उस समय एक कार्यरत IAS अधिकारी थे, उनका इस्तेमाल बीजेपी के लिए लोगों को भर्ती करने में किया गया. फिर मोदी और शाह ने उन्हें अंपायर बनाया और भारत के चुनावों में मैच-फिक्सिंग करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी.'

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि 10 महीनों के दौरान 14 मौकों पर दो चुनाव आयुक्तों ने आयोग के फैसलों पर आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई थी. रिपोर्ट के अनुसार, ये आपत्तियां कई तरह के फैसलों और प्रक्रियाओं से जुड़ी थीं. विवादों के बीच दिल्ली में शनिवार (26 सितंबर 2026) को दोपहर तीन बजे निर्वाचन सदन में चुनाव आयोग की बैठक हुई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ दोनों चुनाव आयुक्त मौजूद रहे. ECI ने साफ किया कि हाल के महीनों में बिहार, बंगाल समेत अन्य राज्यों में SIR को लेकर जो फैसले हुए वह सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे.

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About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 26 Sep 2026 07:22 PM (IST)
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