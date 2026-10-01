बेलगावी में SIR बवाल पर भड़के राहुल गांधी, 'निशाने पर कौन? मुसलमान, SC...'

कर्नाटक के बेलगावी में वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा. कांग्रेस सासंद राहुल गांधी ने दावा किया कि पूरा देश वोट चोरी के खिलाफ गुस्से में है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग और बीजेपी की बेशर्मी देखिए कैसे खुलेआम वही किए जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह से मुस्लिम, ओबीसी और एससी-एसटी को निशाना बनाया जा रहा है.

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'कर्नाटक के बेलगावी में एक झटके में लगभग 15 हजार वोटरों के नाम मिटाने की साजिश चल रही थी. सिर्फ तीन दिनों 22, 23 और 24 सितंबर में इतने नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए Form 7 की बाढ़ आ गई और निशाने पर कौन? मुसलमान, SC, ST और OBC. क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग BJP के खिलाफ वोट डालते हैं. मैंने वोट चोरी के इस तरीके का पहले ही पर्दाफाश किया था. सेंट्रलाइज्ड तरीके से सॉफ्टवेयर के जरिए वोट डिलीट किए जाते हैं. चुनिंदा लोगों के खिलाफ BJP और EC के लोगों द्वारा मिलकर ऑटोमेटिक तरीके से थोक में Form 7 भरे जाते हैं और देखते ही देखते लाखों वोटर लिस्ट से गायब हो जाते हैं. ये सब ऊपर से नियंत्रित किया जाता है.'

ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा दें: राहुल गांधी

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, 'कर्नाटक कांग्रेस के नेता इस वक्त कर्नाटक सीईओ के ऑफिस में इसके दोषियों के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं. CEO इस FIR से मना क्यों कर रहे हैं? इस तरह से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और CEC ज्ञानेश मिलकर SIR के जरिए लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं. ये देशद्रोह है इसलिए मैं कह रहा हूं ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देकर सरकारी गवाह बन जाना चाहिए और मोदी-शाह के खिलाफ जांच होनी चाहिए.'

सीईओ ऑफिस के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों और विधायकों के साथ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) वी. अनबुकुमार के कार्यालय के बाहर धरना दिया और एसआईआर के दौरान कथित 'चुनावी धोखाधड़ी' को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक जांच के आदेश नहीं दिए जाते और प्राथमिकी दर्ज नहीं हो जाती, वह इस जगह से नहीं हटेंगे. धरना प्रदर्शन की घोषणा करने से पहले शिवकुमार ने अनबुकुमार के साथ लगभग ढाई घंटे तक बैठक की.