हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बिहार में बहुत बड़ा मौका', कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी के बयान से हलचल तेज, आखिर क्या है प्लान?

'बिहार में बहुत बड़ा मौका', कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी के बयान से हलचल तेज, आखिर क्या है प्लान?

Congress Meeting: बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी को नकारात्मक राजनीति से बचाना होगा. बैठक में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आरजेडी से अलग होने की बात कही.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 23 Jan 2026 07:23 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार कांग्रेस के भीतर मची अंदरूनी कलह को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर शुक्रवार (23 जनवरी 2026) को बैठक हुई. पटना में कांग्रेस के पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित दही-चूड़ा भोज में पार्टी के एक भी विधायक नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद अलग-अलग राजनीतिक कयास लगाए जाने लगे. इसी सियासी हलचल को रोकने के लिए दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे.

बिहार में बहुत बड़ा मौका: राहुल गांधी

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में बहुत बड़ा मौका है और वहां सबको एक साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करना है. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस के स्पेस को बढ़ाना है. हमें पार्टी को नकारात्मक राजनीति से बचाना है. जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाई जाएगी.' बैठक में एक सांसद ने कहा कि बिहार में अगड़ों को साथ लेकर चलना चाहिए.

आरजेडी से अलग हो कांग्रेस: पप्पू यादव

बैठक में राहुल गांधी ने कहा, 'बिहार कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदारी लेनी होगी. उन्हें जमीन उतरना होगा और मेहनत करनी पड़ेगी. स्थानीय नेताओं को एक साथ काम करना होगा. जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहां मौजूद रहूंगा. इस मीटिंग में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल थे.' उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को सरकार में आना है तो बिहार में आरजेडी से अलग होकर चलना होगा.

जहां मेरी जरूरत होगी मैं हाजिर रहूंगा: राहुल गांधी

इस बैठक में तारिक अनवर ने कहा कि सिर्फ जिम्मेदारी लेने और पद लेने से काम नहीं होगा, बल्कि जमीन पर उतरकर मेहनत से काम करना होगा. कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने कहा कि नेताओं की जवाबदेही तय हो. बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा, 'राज्य में नशा बहुत बड़ा मुद्दा है. कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है. हॉस्टल्स में नशा परोसा जा रहा है.' इस पर राहुल गांधी ने कहा कि जहां मेरी जरूरत होगी मैं हाजिर रहूंगा.

कांग्रेस के भीतर कलह की शुरुआत

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पटना स्थित भी प्रदेश कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था. इस चूड़ा दही भोज की रौनक कांग्रेस के छह विधायकों की अनुपस्थिति से धीमी पड़ गई थी. इस लेकर एनडीए के नेताओं ने दावा किया था कि कांग्रेस विधायकों की नजदीकियां एनडीए से बढ़ गई हैं. हालांकि राजेश राम ने कांग्रेस के सभी छह विधायक के एकजुट होन का दावा किया था. इस भोज में राजेश राम के अलावा वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा और मदन मोहन झा शामिल हुए थे.

हमारे विधायक टूटने वाले नहीं: राजेश राम

बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा था, 'हमारे सभी छह विधायक एकजुट हैं. जो टूटने वाला होता है उनका पता भी नहीं चलता है. सवालिया लहजे में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब वोटों की चोरी हो जाती है तो पता चलता है? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे सभी छह विधायक हैं और वे सारे एकजुट हैं. इसी के बाद सवाल उठने लगा कि क्या कांग्रेस संगठन और विधायकों के बीच सबकुछ ठीक नहीं है? इसी बात को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के हाईकमान के साथ बिहार के नेताओं के बैठक हुई.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Read
Published at : 23 Jan 2026 07:18 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Mallikarjun Kharge CONGRESS BIHAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
इंडिया
'ये आपकी ही जवाबदेही...', ट्रंप के 50% टैरिफ पर राहुल गांधी का PM मोदी पर अटैक, फिर कसा 'डेड इकोनॉमी' वाला तंज
'ये आपकी ही जवाबदेही...', ट्रंप के 50% टैरिफ पर राहुल गांधी का PM मोदी पर अटैक
बॉलीवुड
सनी देओल की Border 2 ने बदला खेल, ‘धुरंधर’ का ये रिकॉर्ड पहले दिन ही टूटा
जो 'धुरंधर' नहीं कर पाई वो 'बॉर्डर 2' ने कर दिखाया, सुबह में ही बदल गया बॉक्स ऑफिस का पूरा खेल
Advertisement

वीडियोज

SHOCKING! 5 साल का बच्चा हिरासत में! बवाल मच गया! | ABPLIVE
Sunny Deol और Varun Dhawan की मजबूत Screen Presence, Emotion और देशभक्ति से भरपूर
UAE के President अफरा-तफरी में भारत आए... Trump को मीर्ची क्यों लगी? |ABP LIVE
Ujjain Violence:उज्जैन में भड़की हिंसा के पीछे किसकी साजिश ? । Namaz । Ujjain Riots । MP News
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Manikarnika Ghat | Modi | BMC New Mayor | Shankaracharya Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
इंडिया
'ये आपकी ही जवाबदेही...', ट्रंप के 50% टैरिफ पर राहुल गांधी का PM मोदी पर अटैक, फिर कसा 'डेड इकोनॉमी' वाला तंज
'ये आपकी ही जवाबदेही...', ट्रंप के 50% टैरिफ पर राहुल गांधी का PM मोदी पर अटैक
बॉलीवुड
सनी देओल की Border 2 ने बदला खेल, ‘धुरंधर’ का ये रिकॉर्ड पहले दिन ही टूटा
जो 'धुरंधर' नहीं कर पाई वो 'बॉर्डर 2' ने कर दिखाया, सुबह में ही बदल गया बॉक्स ऑफिस का पूरा खेल
क्रिकेट
3250000000 का नुकसान, ICC से पंगा लेने पर भिखारी बन जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड?
3250000000 का नुकसान, ICC से पंगा लेने पर भिखारी बन जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड?
विश्व
'ईरान ने रोकीं 800 से ज्यादा फांसी', डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खामेनेई सरकार ने नकारा; अमेरिका को चुभ जाएगी ये बात
'ईरान ने रोकीं 800 से ज्यादा फांसी', ट्रंप के दावे का खामेनेई सरकार ने किया खंडन; US को चुभ जाएगी ये बात
शिक्षा
वर्ल्ड बैंक में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कैसे और कौन कर सकते हैं अप्लाई?
वर्ल्ड बैंक में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कैसे और कौन कर सकते हैं अप्लाई?
जनरल नॉलेज
Property Rights In Islam: क्या इस्लाम में भी बेटी को होता है पिता की संपत्ति में अधिकार, जान लें नियम?
क्या इस्लाम में भी बेटी को होता है पिता की संपत्ति में अधिकार, जान लें नियम?
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget