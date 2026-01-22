कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लाए गए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लेकर गुरुवार को बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. साथ ही उन्होंने लोगों से इस बिल के विरोध में एकजुटता जाहिर करने की अपील की है. उन्होंने कांग्रेस के प्रकोष्ठ रचनात्मक कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मनरेगा बचाओ मोर्चा में यह आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा हिंदुस्तान चाहती है, जहां एक राजा सारे फैसले करे. या कानून क्या है, मुझे नहीं पता. जी ग्राम जी. पता नहीं क्या.

राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा की परिकल्पना गरीबों को रोजगार देने के अधिकार का कानून था. इसमें लोगों और मजदूरों की आवाज थी. इस योजना ने हर गरीब व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी थी. उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा इसे खत्म करना चाहते हैं. इस दौरान उन्होंने कृषि कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों ने दबाव डालकर कानून को रद्द करवाया था. उन्होंने मजदूरों को रास्ता दिखाया है. साथ राहुल ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी आधुनिक भारत के ढांचे को खत्म करना चाहती है. उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि ये डरपोक लोग हैं. अगर हम लोग एक साथ खड़े हो गए तो आप फैसला लेंगे कि योजना का नाम क्या होगा और यह कैसे चलेगी. उन्होंने गरीबों को एकजुट होने की अपील की है.

बीजेपी ने किया राहुल गांधी पर पलटवार

बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से इस बिल का विरोध करने को लेकर फटकार लगाई है. बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी की अलोचनाओं ने कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता को उजागर किया है. साथ ही कहा कि कांग्रेस गलत जानकारी फैला रही है. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नया अधिनियम काम के अधिकार को मजबूत करेगा. विपक्ष यह झूठ फैल रहा है. इस योजना के तहत रोजगार केवल कुछ पंचायतों में ही प्रदान किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से कहना चाहता हूं कि जी राम जी बिल के बारे में गलत जानकारी फैलाकर वे कांग्रेस को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर कर रहे हैं.

जी राम जी बिल पर कर्नाटक विधानसभा में हंगामा

इससे पहले गुरुवार की सुबह जी राम जी बिल को लेकर कर्नाटक विधानसभा में हंगामा देखने को मिला. जहां राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य सरकार की तरफ से तैयार भाषण पढ़ने से इंकार कर दिया. इसमें जी राम जी बिल को लेकर आलोचना शामिल था. वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी सरकार भी ऐसा प्रस्ताव लाएगी.