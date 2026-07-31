BJP से हो क्या?’ दिल्ली पुलिस के परिवार से जुड़े सवाल पर बोले राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को दिल्ली के जंतर मंतर पर पर हुए छात्रों और युवाओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिजनों की तरफ से किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने उनसे सवाल पूछने वाले पत्रकार से पूछा कि- ‘आप बीजेपी से हो क्या?’

दरअसल, एक दिन पहले गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को छात्र प्रदर्शन में घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने अपने परिवारवालों के लिए न्याय की मांग करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी. उन्होंने बताया कि छात्रों के प्रदर्शन में घायल हुए कई दिल्ली पुलिसकर्मियों का अभी तक इलाज किया जा रहा है और उन सभी घायल पुलिसकर्मियों को न्याय मिलना चाहिए.

संसद परिसर में राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया

#WATCH | Delhi: "Aap BJP ke ho kya," says Lok Sabha LoP Rahul Gandhi after being asked about a press conference by family members of Delhi Police personnel injured during the students' protest pic.twitter.com/JdtL2nddpT — ANI (@ANI) July 31, 2026

घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की मांग को लेकर शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को जब एक पत्रकार ने संसद के परिसर में लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी से उनकी प्रतिक्रिया मांगी, इस पर उन्होंने जवाब दिया, ‘आप बीजेपी से हो क्या?’ और सिर्फ इतना ही कहकर वह आगे बढ़ गए.

घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने क्या कहा?

दिल्ली पुलिस के घायल कर्मियों के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि छात्रों पर पुलिस की कथित बर्बरता की चर्चा के बीच घायल पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की तकलीफों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है.

#WATCH | Delhi | Daughter of a Delhi Police SI (Sub-Inspector) who sustained injuries during the clash between Police and protesters in Delhi, says, "...Before joining the police, my father served as a Marine Commando in the Indian Navy. He dedicated 15 years of his life to the… pic.twitter.com/aevnbcdNyQ — ANI (@ANI) July 31, 2026

इस दौरान घायल दिल्ली पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर की बेटी ने दावा कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता पर उपद्रवी भीड़ ने हमला किया था. उन्होंने कहा, ‘मेरे पिता को उपद्रवी भीड़ ने खींचा और जंतर मंतर के मंच के पास उन्हें लींच करने (पीट-पीटकर मार डालने) की कोशिश की गई. इसके बाद वे करीब चार घंटे तक अस्पताल में बेहोश रहे थे.’

जबकि एक अन्य घायल पुलिसकर्मी के परिजन ने कहा, ‘जो भी लोग इस भयानक हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए और जिन छात्रों का रिकॉर्ड साफ है, उन्हें वेरिफिकेशन के बाद छोड़ दिया जाना चाहिए.’

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