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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBJP से हो क्या?’ दिल्ली पुलिस के परिवार से जुड़े सवाल पर बोले राहुल गांधी

BJP से हो क्या?’ दिल्ली पुलिस के परिवार से जुड़े सवाल पर बोले राहुल गांधी

Delhi Police: घायल पुलिसकर्मी के परिजन ने कहा कि जो भी हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए और जिन छात्रों का रिकॉर्ड साफ है, उन्हें वेरिफिकेशन के बाद छोड़ देना चाहिए.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 31 Jul 2026 05:00 PM (IST)
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लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को दिल्ली के जंतर मंतर पर पर हुए छात्रों और युवाओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिजनों की तरफ से किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने उनसे सवाल पूछने वाले पत्रकार से पूछा कि- ‘आप बीजेपी से हो क्या?’

दरअसल, एक दिन पहले गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को छात्र प्रदर्शन में घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने अपने परिवारवालों के लिए न्याय की मांग करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी. उन्होंने बताया कि छात्रों के प्रदर्शन में घायल हुए कई दिल्ली पुलिसकर्मियों का अभी तक इलाज किया जा रहा है और उन सभी घायल पुलिसकर्मियों को न्याय मिलना चाहिए.

संसद परिसर में राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया

घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की मांग को लेकर शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को जब एक पत्रकार ने संसद के परिसर में लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी से उनकी प्रतिक्रिया मांगी, इस पर उन्होंने जवाब दिया, ‘आप बीजेपी से हो क्या?’ और सिर्फ इतना ही कहकर वह आगे बढ़ गए. 

घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने क्या कहा?

दिल्ली पुलिस के घायल कर्मियों के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि छात्रों पर पुलिस की कथित बर्बरता की चर्चा के बीच घायल पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की तकलीफों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है. 

इस दौरान घायल दिल्ली पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर की बेटी ने दावा कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता पर उपद्रवी भीड़ ने हमला किया था. उन्होंने कहा, ‘मेरे पिता को उपद्रवी भीड़ ने खींचा और जंतर मंतर के मंच के पास उन्हें लींच करने (पीट-पीटकर मार डालने) की कोशिश की गई. इसके बाद वे करीब चार घंटे तक अस्पताल में बेहोश रहे थे.’

जबकि एक अन्य घायल पुलिसकर्मी के परिजन ने कहा, ‘जो भी लोग इस भयानक हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए और जिन छात्रों का रिकॉर्ड साफ है, उन्हें वेरिफिकेशन के बाद छोड़ दिया जाना चाहिए.’ 

यह भी पढ़ेंः संसद में चढ़ावा चोरी के ड्रामे पर एक्शन, लोकसभा सचिवालय बोला- 'सख्ती से...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 31 Jul 2026 05:00 PM (IST)
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BJP MONSOON SESSION RAHUL GANDHI DELHI POLICE
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