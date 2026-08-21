धरने के बीच राहुल गांधी बोले- 'क्रूरता के लिए...', समझौते के मूड में नहीं

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को 19 वर्षीय साहिल लोचब के साथ संसद मार्ग स्थित पुलिस उपायुक्त (DCP) कार्यालय पहुंचे. राहुल गांधी ने 20 जुलाई को नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए साहिल के मामले में FIR दर्ज कराने की मांग की. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिसमें साहिल गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी एक आंख की रोशनी खतरे में है.

राहुल गांधी ने कहा कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया। उनके मुताबिक, छर्रों से साहिल बुरी तरह घायल हुए और उनकी एक आंख की रोशनी खतरे में पड़ गई.

आज साहिल लोचब के साथ, उनके साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ FIR दर्ज कराने संसद मार्ग के DCP कार्यालय पहुँचा।



20 जुलाई को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया। छर्रों से बुरी तरह घायल साहिल की एक आँख की रौशनी खतरे में है।



शांतिपूर्ण… pic.twitter.com/on2uKkNeUM — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 21, 2026

राहुल गांधी बोले- यह गंभीर अपराध, कार्रवाई जरूरी

राहुल गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि गंभीर अपराध है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना को लेकर न तो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से छात्रों को कोई सफाई दी गई और न ही प्रधानमंत्री की ओर से माफी मांगी गई.