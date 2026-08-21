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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाधरने के बीच राहुल गांधी बोले- 'क्रूरता के लिए...', समझौते के मूड में नहीं

धरने के बीच राहुल गांधी बोले- 'क्रूरता के लिए...', समझौते के मूड में नहीं

कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को 19 वर्षीय साहिल लोचब के साथ संसद मार्ग स्थित DCP कार्यालय पहुंचे.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 21 Aug 2026 01:56 PM (IST)
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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को 19 वर्षीय साहिल लोचब के साथ संसद मार्ग स्थित पुलिस उपायुक्त (DCP) कार्यालय पहुंचे. राहुल गांधी ने 20 जुलाई को नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए साहिल के मामले में FIR दर्ज कराने की मांग की. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिसमें साहिल गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी एक आंख की रोशनी खतरे में है.

राहुल गांधी ने कहा कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया। उनके मुताबिक, छर्रों से साहिल बुरी तरह घायल हुए और उनकी एक आंख की रोशनी खतरे में पड़ गई. 

 

राहुल गांधी बोले- यह गंभीर अपराध, कार्रवाई जरूरी

राहुल गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि गंभीर अपराध है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना को लेकर न तो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से छात्रों को कोई सफाई दी गई और न ही प्रधानमंत्री की ओर से माफी मांगी गई.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 21 Aug 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI DELHI POLICE Sahil Lochab
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