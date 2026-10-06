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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंडिया गठंधन के प्रदर्शन के बीच बवाल, राहुल गांधी-प्रियंका गांधी धरने पर बैठे

इंडिया गठंधन के प्रदर्शन के बीच बवाल, राहुल गांधी-प्रियंका गांधी धरने पर बैठे

निर्वाचन आयोग के खिलाफ विरोध मार्च निकाल रहे INDIA ब्लॉक के सांसदों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 06 Oct 2026 11:15 AM (IST)
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निर्वाचन आयोग के खिलाफ विरोध मार्च निकाल रहे विपक्षी सांसदों को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया. इसके बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बैरिकेडिंग के पास ही धरने पर बैठ गए. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, एनसीपी-एसपी सांसद सुप्रिया सुले और INDIA ब्लॉक के कई अन्य सांसद निर्वाचन आयोग तक विरोध मार्च निकाल रहे थे. पुलिस की बैरिकेडिंग के बाद मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया गया, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने वहीं विरोध शुरू कर दिया.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi PRIYANKA GANDHI Election Commission INDIA Bloc
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