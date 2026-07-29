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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'BJP-RSS से माफी नहीं मांगूंगा', प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले राहुल गांधी

'BJP-RSS से माफी नहीं मांगूंगा', प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया सदन के भीतर उन्हें बोलने नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि छात्रों पर हुए बर्बरता के लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 29 Jul 2026 07:10 PM (IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया. उन्होंने कहा मैंने स्पीकर से कई बार आग्रह किया और बीजेपी ने वरिष्ठ नेताओं से भी कहा, लेकिन फिर भी मुझे बोलने नहीं दिया गया. उन्होंने कहा, 'मैने अमित शाह का नाम लिया था. छात्रों पर बर्बरता के लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं. मैं बीजेपी और RSS से माफी नहीं मांगूगा. छात्रों पर पैलेट गन चलाए गए और यही मुद्दा मैं संसद में उठाना चाह रहा था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया.'

कील लगी लाठियों का हुआ इस्तेमाल: राहुल गांधी

उन्होंने कहा, 'दिल्ली में छात्रों के साथ बर्बरता की गई और उन पर पैलेट गन से गोलियां चलाई गईं, जिन्होंने गोलियां चलाईं, वे गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं. एक लड़के को पैलेट गन लगी है, जिसकी आंख जाने का बहुत ज्यादा खतरा है और हो सकता है कि वह देख न पाए. मैंने AIIMS का मेडिकल सर्टिफिकेट देखा है, जिससे पता चलता है कि उसे पैलेट गन लगी थी. सिर्फ आम लाठियों का ही नहीं, बल्कि शॉक बैटन और कील लगी लाठियों का भी इस्तेमाल किया गया. पुलिस को यह आइडिया कहां से आया? विपक्ष के नेता के तौर पर जनहित के ये मुद्दे उठाना मेरा अधिकार है.'

अमित शाह को पद से हटाएं: राहुल गांधी

उन्होंने कहा, 'लोकसभा में मैंने सिर्फ इतना कहा था कि छात्रों पर की गई बर्बरता के लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं. मुझे यह आश्वासन भी दिया गया कि यदि मैं माफी मांग लूं तो मुझे सदन में बोलने की अनुमति दे दी जाएगी. मैं बीजेपी-आरएसएस से माफी नहीं मांगूंगा. अमित शाह को पद से हटाएं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का आदेश दें. छात्रों के साथ जो हुआ, उसकी नैतिक जिम्मेदारी लें.'

गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं. पुलिस बलों या गृह मंत्रालयों से जुड़े सुरक्षाबलों की ओर से की गई किसी भी कार्रवाई के लिए उनके आदेश की जरूरत होती है. जब हम संसद भवन में थे तो मैंने अपनी आंखों से अमित शाह को पुलिस अधिकारियों को फोन करते देखा. मैंने यह अपनी आंखों से देखा. मैंने मंत्री (MoS) जितेंद्र सिंह को अमित शाह के लगातार फोन आते हुए देखा. उन्हें अच्छी तरह पता था कि सड़कों पर क्या हो रहा था.'

अमित शाह दोषी हैं: राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, 'अब दो संभावनाएं हैं. या तो उन्होंने (अमित शाह) इसका आदेश दिया या उन्हें पता ही नहीं कि उनके मंत्रालय में क्या हो रहा है और वे अयोग्य हैं. दोनों ही मामलों में, उन्हें जाना होगा और जिन बच्चों की पिटाई हुई है, उन्हें यह पता होना चाहिए. अमित शाह लोकसभा नहीं आ सके क्योंकि वे दोषी हैं, वरना वे जवाब दे सकते थे. पेपर लीक पर सख्त सजा वाले बिल पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है. मौजूदा कानून के तहत किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है.'

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 29 Jul 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi RSS BJP Breaking News Abp News
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