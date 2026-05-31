कक्षा 12 के छात्र वेदांत श्रीवास्तव ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की. ये वहीं छात्र है, जो CBSE की अंसर कॉपी से जुड़े विवाद के बाद देशभर में चर्चा में आए थे. राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर मिली आलोचनाओं और आरोपों पर खुलकर बात की. राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत के दौरान पूछा कि क्या उन्हें भी आतंकवादी, एंटी-नेशनल या डीप स्टेट एजेंट जैसे नामों से पुकारा गया था. इस पर वेदांत के बड़े भाई सिद्धांत श्रीवास्तव ने हंसते हुए कहा कि हां, ऐसा हुआ था. उन्होंने बताया कि जब CBSE की अंसर कॉपी में हुई कथित गलती को लेकर मामला सामने आया, तब कुछ लोगों ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की और कहा कि वे डीप स्टेट एजेंट हैं जो भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं.

राहुल गांधी ने बातचीत के दौरान हंसते हुए कहा कि 17 साल के बच्चों को डीप स्टेट एजेंट और आतंकवादी कहा जाना हैरान करने वाला है. यह बातचीत एक वीडियो क्लिप में दिखाई गई, जिसे सोशल मीडिया पर साझा किया गया. राहुल गांधी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उनकी एंटी-नेशनल सोरोस एजेंट्स के साथ एक दिलचस्प बातचीत हुई. उन्होंने कहा कि वेदांत और उनके साथी बहादुर और प्रतिभाशाली युवा हैं, जिन्होंने CBSE और केंद्र सरकार से कुछ सामान्य सवाल पूछे, लेकिन जवाब मिलने के बजाय उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा. राहुल गांधी ने कहा कि ये छात्र एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य के हकदार हैं.

A revealing chat with my fellow “anti-national Soros agents.”



Vedant and his friends are brilliant, brave young Indians who asked CBSE and the Modi government simple questions - but got insults instead of answers.



They deserve a bright and secure future. We will make sure they… pic.twitter.com/5InBxgJv1B — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 31, 2026

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वेदांत श्रीवास्तव का मामला

वेदांत श्रीवास्तव का मामला उस समय सुर्खियों में आया था, जब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया था कि CBSE की तरफ से उन्हें भेजी गई फिजिक्स की अंसर कॉपी उनकी नहीं थी. उन्होंने कहा था कि अंसर कॉपी की लिखावट उनकी अपनी लिखावट से बिल्कुल अलग थी. उन्होंने इसकी तुलना अपनी अंग्रेजी और कंप्यूटर साइंस की अंसर कॉपी और अपने हैंड रिटेन नोट्स से भी की थी. वेदांत की यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और इसे 25 लाख से अधिक बार देखा गया. मामला बढ़ने के बाद CBSE ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि शिकायत की जांच की गई है. बोर्ड ने वेदांत को उनकी सही अंसर कॉपी की कॉपी उनके पंजीकृत ईमेल पर भेजी और बाद में उनके रिजल्ट में भी जरूरी सुधार किया गया.



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