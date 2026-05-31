हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाRahul Gandhi On CBSE: 'आतंकवादियों के चेहरे दिखाओ!’ CBSE विवाद के छात्र वेदांत से राहुल गांधी ने की मुलाकात, जानें क्या कुछ कहा?

Rahul Gandhi On CBSE: 'आतंकवादियों के चेहरे दिखाओ!’ CBSE विवाद के छात्र वेदांत से राहुल गांधी ने की मुलाकात, जानें क्या कुछ कहा?

Rahul Gandhi On CBSE: राहुल गांधी ने छात्रों के समर्थन में एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने कहा कि CBSE और सरकार से सवाल पूछने वाले छात्रों को जवाब की जगह बेइज्जती मिली.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 31 May 2026 06:09 PM (IST)
Preferred Sources

कक्षा 12 के छात्र वेदांत श्रीवास्तव ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की. ये वहीं छात्र है, जो  CBSE की अंसर कॉपी से जुड़े विवाद के बाद देशभर में चर्चा में आए थे. राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर मिली आलोचनाओं और आरोपों पर खुलकर बात की. राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत के दौरान पूछा कि क्या उन्हें भी आतंकवादी, एंटी-नेशनल या डीप स्टेट एजेंट जैसे नामों से पुकारा गया था. इस पर वेदांत के बड़े भाई सिद्धांत श्रीवास्तव ने हंसते हुए कहा कि हां, ऐसा हुआ था. उन्होंने बताया कि जब CBSE की अंसर कॉपी  में हुई कथित गलती को लेकर मामला सामने आया, तब कुछ लोगों ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की और कहा कि वे डीप स्टेट एजेंट हैं जो भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं.

राहुल गांधी ने बातचीत के दौरान हंसते हुए कहा कि 17 साल के बच्चों को डीप स्टेट एजेंट और आतंकवादी कहा जाना हैरान करने वाला है. यह बातचीत एक वीडियो क्लिप में दिखाई गई, जिसे सोशल मीडिया पर साझा किया गया. राहुल गांधी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उनकी एंटी-नेशनल सोरोस एजेंट्स के साथ एक दिलचस्प बातचीत हुई. उन्होंने कहा कि वेदांत और उनके साथी बहादुर और प्रतिभाशाली युवा हैं, जिन्होंने CBSE और केंद्र सरकार से कुछ सामान्य सवाल पूछे, लेकिन जवाब मिलने के बजाय उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा. राहुल गांधी ने कहा कि ये छात्र एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य के हकदार हैं.

ये भी पढ़ें: Kalyan Banerjee Attack: 'लोकतंत्र की हत्या कर रही BJP', बंगाल में कल्याण बनर्जी पर हुए अटैक पर आया ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन

वेदांत श्रीवास्तव का मामला
वेदांत श्रीवास्तव का मामला उस समय सुर्खियों में आया था, जब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया था कि CBSE की तरफ से उन्हें भेजी गई फिजिक्स की अंसर कॉपी उनकी नहीं थी. उन्होंने कहा था कि अंसर कॉपी की लिखावट उनकी अपनी लिखावट से बिल्कुल अलग थी. उन्होंने इसकी तुलना अपनी अंग्रेजी और कंप्यूटर साइंस की अंसर कॉपी और अपने हैंड रिटेन नोट्स से भी की थी. वेदांत की यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और इसे 25 लाख से अधिक बार देखा गया. मामला बढ़ने के बाद CBSE ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि शिकायत की जांच की गई है. बोर्ड ने वेदांत को उनकी सही अंसर कॉपी की कॉपी उनके पंजीकृत ईमेल पर भेजी और बाद में उनके रिजल्ट में भी जरूरी सुधार किया गया.

ये भी पढ़ें: अभिषेक पर अटैक पर TMC नेताओं ने साधी चुप्पी, कुणाल घोष बोले- 'अगर दीदी की सरकार होती तो इन्हीं...'

Published at : 31 May 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi CBSE CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Rahul Gandhi On CBSE: 'आतंकवादियों के चेहरे दिखाओ!’ CBSE विवाद के छात्र वेदांत से राहुल गांधी ने की मुलाकात, जानें क्या कुछ कहा?
'आतंकवादियों के चेहरे दिखाओ...’ CBSE विवाद के छात्र वेदांत से राहुल गांधी ने की मुलाकात, जानें क्या कुछ कहा?
इंडिया
‘कोई भी समर्पित कार्यकर्ता बन सकता है मुख्यमंत्री’, शपथ ग्रहण से पहले डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
‘कोई भी समर्पित कार्यकर्ता बन सकता है CM’, शपथ ग्रहण से पहले डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
इंडिया
अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में अटैक को लेकर TMC कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, BJP पर लगाए आरोप
अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में अटैक को लेकर TMC कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, BJP पर लगाए आरोप
इंडिया
म्यांमार के राष्ट्रपति से विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने की मुलाकात, दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देने पर दिया जोर
म्यांमार के राष्ट्रपति से विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने की मुलाकात, दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देने पर दिया जोर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood news: Karisma Kapoor's 'Brown' trailer released, will wreak havoc in her 'mardaani' avatar
Vasudha: 😍Dev के तीखे सवालों के आगे बेबस हुई Vasudha, रोते ही पिघला Dev का गुस्सा #sbs
IMD ने 10 राज्यों में जारी किया येलो अलर्ट | Weather Alert | Breaking | Monsoon 2026
France news: पेरिस में हंगामा, कई इलाकों में तनावपूर्ण माहौल | France protest
Toyota Innova, The people’s favorite, from celebrities to families | #toyota #toyotainnova #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मिडिल ईस्ट वॉर में ईरान ने चीनी मिसाइल से मार गिराया US का F-15 लड़ाकू विमान! जानें रिपोर्ट में क्या हुआ खुलासा?
वॉर में ईरान ने चीनी मिसाइल से मार गिराया US का F-15 लड़ाकू विमान! रिपोर्ट में क्या हुआ खुलासा?
दिल्ली NCR
दिल्ली: महरौली बिल्डिंग हादसे का Live वीडियो आया सामने, पलभर में भरभराकर गिर गई 5 मंजिला इमारत
दिल्ली: महरौली बिल्डिंग हादसे का Live वीडियो आया सामने, पलभर में भरभराकर गिर गई 5 मंजिला इमारत
आईपीएल 2026
शिव की जय जयकार से गूंजा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कैलाश खेर ने बांधा समां; दिखा अद्भुत नजारा
शिव की जय जयकार से गूंजा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कैलाश खेर ने बांधा समां; दिखा अद्भुत नजारा
बॉलीवुड
'मेरी दुनिया खत्म...', जब बॉबी देओल को लग गई थी नशे की लत, मुश्किल दौर में वाइफ ने भी छोड़ दिया था साथ?
'मेरी दुनिया खत्म...', जब बॉबी देओल को लग गई थी नशे की लत, मुश्किल दौर में वाइफ ने भी छोड़ दिया था साथ?
विश्व
Exclusive: प्रेम के लिए लांघी सरहद, PoK से LoC पार कर बारामूला पहुंचा जीशान, प्रेमिका संग सेना ने हिरासत में लिया
प्रेम के लिए लांघी सरहद, PoK से LoC पार कर बारामूला पहुंचा जीशान, प्रेमिका संग सेना ने हिरासत में लिया
विश्व
शांति वार्ता के बीच ईरान की अमेरिका को दो टूक, कहा- 'जब तक अधिकार सुरक्षित नहीं, तब तक...'
शांति वार्ता के बीच ईरान की अमेरिका को दो टूक, कहा- 'जब तक अधिकार सुरक्षित नहीं, तब तक...'
हेल्थ
Pankaj Bhadouria Breast Cancer:मास्टरशेफ विनर पंकज भदौरिया को ब्रेस्ट कैंसर, 50 के पार महिलाओं में क्यों बढ़ जाता है खतरा?
मास्टरशेफ विनर पंकज भदौरिया को ब्रेस्ट कैंसर, 50 के पार महिलाओं में क्यों बढ़ जाता है खतरा?
ट्रेंडिंग
Super Cool!’ UK व्लॉगर हुआ हैदराबाद मेट्रो का फैन, सफाई और सिस्टम देखकर रह गया दंग
Super Cool!’ UK व्लॉगर हुआ हैदराबाद मेट्रो का फैन, सफाई और सिस्टम देखकर रह गया दंग
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
Embed widget