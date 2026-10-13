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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी की SC में एक और याचिका, देंगे टी पार्टी, CEC के खिलाफ आज क्या-क्या?

राहुल गांधी की SC में एक और याचिका, देंगे टी पार्टी, CEC के खिलाफ आज क्या-क्या?

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामक विपक्षी दलों की आज टी पार्टी होगी. इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. विपक्ष सीईसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 13 Oct 2026 11:13 AM (IST)
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SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन जारी है. इसी कड़ी में आज शाम को राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को अपने आवास पर हाई टी पार्टी के लिए बुलाया है. इस टी पार्टी ने विपक्ष के नेता अपने आंदोलन की आगे की रणनीति तय करेंगे. वहीं सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हो सकती है.

वहीं कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे. पुलिस ने इस दौरान सौरव दास और आशुतोष रांका समेत अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया.

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई

12 अक्टूबर को राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली के बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला. इसके बाद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के 11 प्रमुख नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की.

याचिका में चुनाव आयोग के साथ-साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को प्रतिवादी बनाया गया है. आज विपक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मुश्किल है, क्योंकि याचिका में  14 कमियां बताई हैं. इन कमियों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है इसलिए आज की सुनवाई के लिए लिस्टिंग नहीं हुई है.

राहुल गांधी की एक और याचिका

10 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के मामले में भी राहुल गांधी ने अर्जी दाखिल की है. आज मुख्य मामले की सुनवाई के दौरान राहुल की तरफ से भी मामला रखा जा सकता है. रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील की तरफ से दाखिल अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया था. उसी पर आज सुनवाई है.

विरोध प्रदर्शन के दौरान मेट्रो बंद करने और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन डी. थारा को नोटिस जारी किया था और तीनों अधिकारियों को आज तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.

वहीं NSUI की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. NSUI ने 10 अक्टूबर को प्रदर्शनकारियों के साथ हुई कथित हिंसा की जांच के लिए SIT गठित करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. हाई कोर्ट में उन याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी जिनमें जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में बंद करने के फैसले को चुनौती दी गई है.  NSUI, SIT जांच की मांग कर रही है.

अब तक क्या क्या इंडिया गठबंधन ने किया?
9 अक्टूबर को भी विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाई. इंडिया गठबंधन के सांसदों ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला था और राष्ट्रपति को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा था.

8 अक्टूबर को राजघाट पर प्रदर्शन हुआ था. राहुल-प्रियंका समेत विपक्षी नेता महात्मा गांधी की समाधि स्थल पहुंचे थे और शांतिपूर्वक धरना दिया था. 7 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों ने जंतर मंतर तक मार्च किया था, लेकिन राहुल-प्रियंका समेत कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया था.

सबसे पहले विपक्षी सांसदों ने 6 अक्टूबर को मार्च निकाला था. संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला गया, लेकिन सांसदों को हिरासत में ले लिया गया. तब आकाशवाणी भवन में राहुल प्रियंका ने धरना दिया था.

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 13 Oct 2026 11:06 AM (IST)
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