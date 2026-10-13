राहुल गांधी की SC में एक और याचिका, देंगे टी पार्टी, CEC के खिलाफ आज क्या-क्या?

SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन जारी है. इसी कड़ी में आज शाम को राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को अपने आवास पर हाई टी पार्टी के लिए बुलाया है. इस टी पार्टी ने विपक्ष के नेता अपने आंदोलन की आगे की रणनीति तय करेंगे. वहीं सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हो सकती है.

वहीं कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे. पुलिस ने इस दौरान सौरव दास और आशुतोष रांका समेत अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया.

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई

12 अक्टूबर को राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली के बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला. इसके बाद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के 11 प्रमुख नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की.

याचिका में चुनाव आयोग के साथ-साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को प्रतिवादी बनाया गया है. आज विपक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मुश्किल है, क्योंकि याचिका में 14 कमियां बताई हैं. इन कमियों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है इसलिए आज की सुनवाई के लिए लिस्टिंग नहीं हुई है.

राहुल गांधी की एक और याचिका

10 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के मामले में भी राहुल गांधी ने अर्जी दाखिल की है. आज मुख्य मामले की सुनवाई के दौरान राहुल की तरफ से भी मामला रखा जा सकता है. रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील की तरफ से दाखिल अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया था. उसी पर आज सुनवाई है.

विरोध प्रदर्शन के दौरान मेट्रो बंद करने और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन डी. थारा को नोटिस जारी किया था और तीनों अधिकारियों को आज तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.

वहीं NSUI की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. NSUI ने 10 अक्टूबर को प्रदर्शनकारियों के साथ हुई कथित हिंसा की जांच के लिए SIT गठित करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. हाई कोर्ट में उन याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी जिनमें जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में बंद करने के फैसले को चुनौती दी गई है. NSUI, SIT जांच की मांग कर रही है.

अब तक क्या क्या इंडिया गठबंधन ने किया?

9 अक्टूबर को भी विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाई. इंडिया गठबंधन के सांसदों ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला था और राष्ट्रपति को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा था.

8 अक्टूबर को राजघाट पर प्रदर्शन हुआ था. राहुल-प्रियंका समेत विपक्षी नेता महात्मा गांधी की समाधि स्थल पहुंचे थे और शांतिपूर्वक धरना दिया था. 7 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों ने जंतर मंतर तक मार्च किया था, लेकिन राहुल-प्रियंका समेत कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया था.

सबसे पहले विपक्षी सांसदों ने 6 अक्टूबर को मार्च निकाला था. संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला गया, लेकिन सांसदों को हिरासत में ले लिया गया. तब आकाशवाणी भवन में राहुल प्रियंका ने धरना दिया था.