केंद्र सरकार ने नीट के री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई है, जिस पर नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भड़क गए हैं. उन्होंने कहा कि टेलीग्राम बैन मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा है यानी चोर को पकड़ने के बजाय, पीड़ित के घर पर ताला लटका दो.

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा- 'लाखों छात्र सालों से टेलीग्राम पर पढ़ते हैं- नोट्स, टेस्ट सीरीज़, डिस्कशन, तैयारी. वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ? और यह फूलप्रूफ भी नहीं है - यह देश का हर छात्र जानता है और पेपर लीक माफ़िया भी. फिर अगला बैन किस पर लगाएंगे? WhatsApp?'

'Telegram Ban’ - मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा।



यानी चोर को पकड़ने के बजाय, पीड़ित के घर पर ताला लटका दो।



लाखों छात्र सालों से Telegram पर पढ़ते हैं - नोट्स, टेस्ट सीरीज़, डिस्कशन, तैयारी। वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ?



और यह फूलप्रूफ भी नहीं है… https://t.co/LkiRN1oLTj — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 17, 2026

कांग्रेस नेता ने कहा, 'परीक्षा के दिन छात्रों की तलाशी होगी. जेबें कैंची से काटी जाएंगी. प्रश्नपत्र वायुसेना से भेजे जाएंगे. दिखावे की कोई कमी नहीं होगी. पर बीमारी की जड़ पर एक वार भी नहीं क्योंकि पेपर लीक माफ़िया इसी सरकार की देख-रेख में फल-फूल रहा है और युवाओं को खून के आंसू रुला रहा है.'

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राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी - दिखावा छोड़िए. माफिया पर वार कीजिए, छात्र पर नहीं. 'छात्रों की गूंज' सुन लीजिए - वरना देश का युवा अपना हक लेना जानता है.

टेलीग्राम के फाउंडर ने क्या कहा?

टेलीग्राम के फाउंडर ने सरकार के बैन वाले आदेश पर कहा कि भारत सरकार ने टेलीग्राम को एक हफ्ते के लिए बैन कर दिया क्योंकि कुछ यूजर्स ने इस पर लीक हुए एग्जाम पेपर शेयर किए थे. यह 15 करोड़ से ज्यादा टेलीग्राम यूजर को सजा दी जा रही है न कि उन इनसाइडर्स को जिन्होंने पेपर लीक किया था. इस बैन से भी कुछ बंद नहीं हुआ है. अब दूसरी ऐप्स के जरिए लीक की घटनाएं हो रही हैं.

टेलीग्राम के CEO ने क्या कहा?

टेलीग्राम के सीईओ ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में हमने सैकड़ों ऐसे चैनल्स रिमूव किए हैं, जो एग्जाम मैटेरियल और उससे जुड़े स्कैम शेयर कर रहे थे. हम एडिटेड लेबल को भी ज्यादा विजिबल बना रहे हैं, जिससे बैकडेटिंग के स्कैम को रोका जा सके. टेलीग्राम को बैन करना भले ही वह टेंपरेरी हो, गलत है.

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