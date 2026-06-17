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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNEET री-एग्जाम से पहले Telegram बैन पर भड़के राहुल गांधी, कहा- जेबें कैंची से काटी जाएंगी और फिर WhatsApp?

NEET री-एग्जाम से पहले Telegram बैन पर भड़के राहुल गांधी, कहा- जेबें कैंची से काटी जाएंगी और फिर WhatsApp?

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी - दिखावा छोड़िए. माफिया पर वार कीजिए, छात्र पर नहीं. 'छात्रों की गूंज' सुन लीजिए - वरना देश का युवा अपना हक लेना जानता है.

Reported By : एबीपी लाइव डेस्क |  Edited By: ऋषि कांत |  Updated at : 17 Jun 2026 02:29 PM (IST)
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केंद्र सरकार ने नीट के री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई है, जिस पर नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भड़क गए हैं. उन्होंने कहा कि टेलीग्राम बैन मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा है यानी चोर को पकड़ने के बजाय, पीड़ित के घर पर ताला लटका दो.

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा- 'लाखों छात्र सालों से टेलीग्राम पर पढ़ते हैं- नोट्स, टेस्ट सीरीज़, डिस्कशन, तैयारी. वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ? और यह फूलप्रूफ भी नहीं है - यह देश का हर छात्र जानता है और पेपर लीक माफ़िया भी. फिर अगला बैन किस पर लगाएंगे? WhatsApp?'

कांग्रेस नेता ने कहा, 'परीक्षा के दिन छात्रों की तलाशी होगी. जेबें कैंची से काटी जाएंगी. प्रश्नपत्र वायुसेना से भेजे जाएंगे. दिखावे की कोई कमी नहीं होगी. पर बीमारी की जड़ पर एक वार भी नहीं क्योंकि पेपर लीक माफ़िया इसी सरकार की देख-रेख में फल-फूल रहा है और युवाओं को खून के आंसू रुला रहा है.'

ये भी पढ़ें- सभी 22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी - दिखावा छोड़िए. माफिया पर वार कीजिए, छात्र पर नहीं. 'छात्रों की गूंज' सुन लीजिए - वरना देश का युवा अपना हक लेना जानता है.

टेलीग्राम के फाउंडर ने क्या कहा?

टेलीग्राम के फाउंडर ने सरकार के बैन वाले आदेश पर कहा कि भारत सरकार ने टेलीग्राम को एक हफ्ते के लिए बैन कर दिया क्योंकि कुछ यूजर्स ने इस पर लीक हुए एग्जाम पेपर शेयर किए थे. यह 15 करोड़ से ज्यादा टेलीग्राम यूजर को सजा दी जा रही है न कि उन इनसाइडर्स को जिन्होंने पेपर लीक किया था. इस बैन से भी कुछ बंद नहीं हुआ है. अब दूसरी ऐप्स के जरिए लीक की घटनाएं हो रही हैं.

टेलीग्राम के CEO ने क्या कहा?

टेलीग्राम के सीईओ ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में हमने सैकड़ों ऐसे चैनल्स रिमूव किए हैं, जो एग्जाम मैटेरियल और उससे जुड़े स्कैम शेयर कर रहे थे. हम एडिटेड लेबल को भी ज्यादा विजिबल बना रहे हैं, जिससे बैकडेटिंग के स्कैम को रोका जा सके. टेलीग्राम को बैन करना भले ही वह टेंपरेरी हो, गलत है.

ये भी पढ़ें- NEET-UG री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज, सरकार के फैसले को प्लेटफॉर्म ने दी चुनौती

Published at : 17 Jun 2026 02:18 PM (IST)
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NEET NTA Breaking News Abp News RAHUL GANDHI Telegram Ban
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