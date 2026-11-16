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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअखिलेश यादव से सीट बंटवारे पर राहुल गांधी ने साफ किया रुख, कहा- 'सपा महत्वपूर्ण...'

अखिलेश यादव से सीट बंटवारे पर राहुल गांधी ने साफ किया रुख, कहा- 'सपा महत्वपूर्ण...'

यूपी के नेताओं के साथ बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि सबको साथ लेकर चलना होगा. वहीं खरगे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, INDIA गठबंधन के साथ मिलकर जनता के सामने एक मजबूत विकल्प प्रस्तुत करेगी.

Written By : मोहित राज दुबे |  Edited By: जीवन प्रकाश |  Updated at : 16 Nov 2026 01:14 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस की आज दिल्ली में बड़ी बैठक हुई. इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी (सपा) से सीट बंटवारे को लेकर कहा कि यह सम्मानजनक होना चाहिए. सूत्रों ने कहा कि सबको साथ लेकर चलना होगा. समाजवादी पार्टी हमारी महत्वपूर्ण अलायंस पार्टनर है.

इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, सांसद इमरान मसूद और प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम मौजूद रहे. 

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कांग्रेस ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई

सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है. जो अखिलेश यादव के साथ सीटों के बंटवारे से लेकर बाकी तमाम विषयों पर मंथन और समन्वय स्थापित करेगी. इस कमेटी में प्रियंका गांधी, के सी वेणुगोपाल, राजेन्द्र पाल गौतम, इमरान मसूद और अराधना मिश्रा मोना होंगे. 

मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा?

खरगे ने बैठक के बाद एक्स पोस्ट में कहा कि आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर गहन चर्चा हुई. उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव देश की राजनीति को नई दिशा देंगे. प्रदेश की जनता परिवर्तन की ओर देख रही है और सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा वंचित वर्गों के अधिकारों को मजबूत होते देखना चाहती है.

उन्होंने कहा, ''मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी, INDIA गठबंधन के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक मजबूत विकल्प प्रस्तुत करेगी.''

कांग्रेस की ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दो अहम मसलों पर लंबे समय से पेंच फंसा है. पहला है सीटों का बंटवारा और दूसरा गठबंधन में स्वामी प्रसाद मौर्य को शामिल करने की कांग्रेस की कवायद.

पिछले दिनों अखिलेश यादव ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में दावा किया कि कांग्रेस ने 403 में 181 सीटों की डिमांड की है. साथ ही अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को गठबंधन में लाने से इनकार कर चुके हैं. मौर्य की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद गठबंधन में शामिल होने की अटकलें शुरू हुई थी. 

यूपी के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा है. 2022 में वो मात्र दो सीटें जीती थी और उसे 2.33 फीसदी वोट मिले थे. 2017 में 6.25 फीसदी वोट मिले थे और पार्टी सात सीटें जीती थी. 

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 16 Nov 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Congress Rahul Gandhi Akhilesh Yadav UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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