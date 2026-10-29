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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी की विपक्ष से अपील, 'एक ही प्रोटेस्ट, लाठियों की चिंता नहीं, BJP में हिम्मत नहीं'

राहुल गांधी की विपक्ष से अपील, 'एक ही प्रोटेस्ट, लाठियों की चिंता नहीं, BJP में हिम्मत नहीं'

रामलीला मैदान में रैली से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी दलों से अपील करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी में उनकी कोई भी हरकत आजमाने की हिम्मत नहीं होगी.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 29 Oct 2026 11:17 AM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन की रैली से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी दलों और छात्र संगठनों से बड़ी अपील की है. उन्होंने कहा कि चलो दिल्ली रामलीला मार्च, लोकतंत्र को बचाने का, वोट चोरी को रोकने का, संविधान को बचाने का मार्च है. यह किसी एक राजनीतिक पार्टी का मार्च नहीं - यह हिंदुस्तान की आत्मा का मार्च है.

राहुल गांधी ने कहा, ''सब लोग जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार से तंग हैं. सब लोग जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, आप सब आइए. एक ही प्रोटेस्ट है- देश का प्रोटेस्ट है.''

पुलिस की चिंता मत करो- राहुल गांधी

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, ''पुलिस की चिंता मत करो, लाठियों की चिंता मत करो-बीजेपी में उनकी कोई भी हरकत आजमाने की हिम्मत नहीं होगी. आइए हमारे साथ चलें - हम संविधान की रक्षा के लिए, भारतीय राष्ट्र की रक्षा के लिए एक साथ चलेंगे. डरने की जरूरत नहीं है.''

राहुल गांधी ने कहा, ''मैं सभी छात्र समूहों से आग्रह करता हूं, चाहे आपकी राजनीतिक संबंध कुछ भी हो-अगर आपको लगता है कि भारत पर हमला हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आप पर हमला हो रहा है, आपकी अभिव्यक्ति, आपके विचारों, आपके सोचने के तरीके पर हमला हो रहा है, तो आएं और हमारे साथ जुड़ें. यह एक शानदार मार्च होगा और यह इस देश की आत्मा के लिए एक मार्च है. आप सभी को वहां देखने के लिए उत्सुक हूं.''

इंडिया गठबंधन की दो प्रमुख मांगे हैं. पहला- ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें और दूसरा एसआईआर पर रोक लगे. इसी मांग को लेकर रामलीला मैदान में एक नवंबर को इंडिया गठबंधन की रैली है. इससे पहले 30 अक्टूबर को विपक्षी दलों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जनता का महाभियोग लाने का ऐलान किया है.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 29 Oct 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Ramlila Maidan BJP Breaking News Abp News
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