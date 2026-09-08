मणिपुर के म्यूजिशियन की हत्या पर राहुल गांधी भड़के, 'क्या हम यहां...'

मणिपुर के म्यूजिशियन चोंगथम विक्रम सिंह की दिल्ली में हत्या पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मंगलवार को कहा कि सिंह अपने घर के बाहर हो रहे शोर को कम करने के लिए कुछ लोगों से कहने नीचे गए थे. इसी बात पर उन्हें पीट-पीटकर मार डाला गया.

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, ''एक पिता की हत्या उसके अपने ही घर के बाहर, उसके ही देश की राजधानी में कर दी गई. ऐसी कई घटनाओं के बाद, आज दिल्ली में रहने वाला हर नॉर्थ-ईस्ट का परिवार यही सवाल पूछ रहा है- क्या हम यहां सुरक्षित हैं?''

कांग्रेस नेता ने कहा, ''अमित शाह का गृह मंत्रालय (MHA) और दिल्ली पुलिस इस बढ़ती अराजकता को रोकने के लिए क्या कर रही है, खासकर नॉर्थ-ईस्ट के लोगों के खिलाफ? इस मामले की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. विक्रम के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं.''

कब हुई वारदात?

बता दें कि विक्रम सिंह रविवार रात करीब साढ़े 11 बजे अपने घर से कूड़ा डालने के लिए 3rd फ्लोर से नीचे आए. तभी उनकी नीचे खड़े कुछ लड़कों से बहस हो गई. ये लड़के शोर मचा रहे थे जब उन्होंने शोर मचाने से मना किया तो विवाद बढ़ गया. विक्रम सिंह वापस अपने घर पर चले गए. वो लड़के पीछा करते हुए उनके घर पहुंचे और मारपीट की. शोर सुनकर विक्रम सिंह का बेटा जब आया तो लड़के फरार हो गए. इसके बाद विक्रम सिंह का बेटा उनको अस्पताल लेकर गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मणिपुर के सीएम ने जताया दुख?

मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने भी घटना पर दुख जताया है. उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि जाने-माने गिटारिस्ट चोंगथम विक्रम के असमय निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है. संगीत और मणिपुर के सांस्कृतिक जीवन में उनके बहुमूल्य योगदान को हमेशा गहरे सम्मान के साथ याद किया जाएगा. मैं शोक-संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हू और प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति और सांत्वना मिले. दिवंगत आत्मा को शांति मिले.