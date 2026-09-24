गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावोट चोरी, कानून चोरी और संस्था चोरी, EC विवाद पर राहुल गांधी के 10 बड़े आरोप

वोट चोरी, कानून चोरी और संस्था चोरी, EC विवाद पर राहुल गांधी के 10 बड़े आरोप

राहुल गांधी ने कहा कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है, जिसके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी नहीं आई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी क्यों काम नहीं करता है?

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 24 Sep 2026 07:03 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • प्रधानमंत्री-अमित शाह पर वोट चोरी की साजिश का आरोप।

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार (24 सितंबर, 2026) को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में धांधली, वोट चोरी, कानून चोरी और संस्था चोरी समेत कई मुद्दों पर सवाल उठाते हुए 10 बड़े आरोप लगाए हैं. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी यह सवाल उठाया कि आखिर बीजेपी हमेशा चुनाव कैसे जीत जाती है? बीजेपी पर एंटी इनकंबेंसी का असर क्यों नहीं हो रहा है?

नई दिल्ली में स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ‘भारत में हर सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी होती है, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है, जिसके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी नहीं आई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी क्यों काम नहीं करता है?’ 10 पॉइंट्स में जानें राहुल गांधी ने क्या-क्या आरोप?

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये हैं CJP की 3 मांगें, बढ़ाने वाली है टेंशन
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये हैं CJP की 3 मांगें, बढ़ाने वाली है टेंशन
इंडिया
सत्ता विरोधी लहर भारतीय राजनीति का सच, BJP पर क्यों नहीं असर- राहुल के सवाल
सत्ता विरोधी लहर भारतीय राजनीति का सच, BJP पर क्यों नहीं असर- राहुल के सवाल
इंडिया
'साजिश में पीएम मोदी-शाह शामिल, ज्ञानेश दें तुरंत इस्तीफा', राहुल का बड़ा हमला
'साजिश में पीएम मोदी-शाह शामिल, ज्ञानेश दें तुरंत इस्तीफा', राहुल का बड़ा हमला
इंडिया
राहुल की राजनीतिक समझ शून्य, अपनी सीट भी SP के दम पर जीतते हैं- BJP का पलटवार
राहुल की राजनीतिक समझ शून्य, अपनी सीट भी SP के दम पर जीतते हैं- BJP का पलटवार

राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए आरोप

  • लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, ‘लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हेराफेरी हुई. वोट खत्म किए जा रहे हैं. सभी चुनावों में धांधली हुई है. CEC ज्ञानेश कुमार पर दो चुनाव आयुक्तों ने सवाल उठाए हैं. जिस पोजिशन पर ज्ञानेश कुमार बैठे हैं, उन्हें सिरियसली सोचना चाहिए. उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए.’
  • राहुल गांधी ने कहा, ‘मैंने 2023 से सबूतों से साथ आवाज उठाया है. हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं वोट चोरी को साबित करने के लिए और प्रधानमंत्री और अमित शाह इस कांस्प्रेसी में शामिल हैं, ये देशद्रोही हैं. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस देश के लोकतांत्रिक आधारशिला को खराब करने की कोशिश की है.’
  • मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) पर राहुल गांधी ने कहा, ‘वोट से कानून बनते हैं. अगर आपने वोट खत्म कर दिया, तो कानून खत्म, संस्था खत्म और लोकतंत्र खत्म हो जाता है और हिंदूस्तान का जो वोट है, उसको नष्ट कर दिया है. केंद्र सरकार ने ज्ञानेश कुमार को इम्यूनिटी दी है. ज्ञानेश कुमार का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है. प्रधानमंत्री जी ने उनको कानून के दायरे से बाहर दिया है. दो चुनाव आयुक्तों ने उन पर सवाल उठाए हैं. उनके दो जूनियर ने जो आरोप लगाए हैं उस पर हम चुप नहीं बैठेंगे. सभी लोगों को सोच समझकर काम करना है. हमारे पास सारी खबरें हैं.’
  • उन्होंने कहा, ‘लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हेरफेरा हुई, वोट खत्म किए जा रहे हैं. इलेकशन का अब कोई मतलब नहीं है, सबको यह बात समझ लेनी चाहिए. हर संवैधानिक संस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने कब्जा कर लिया है.’ 

  • राहुल गांधी ने कहा, ‘बीजेपी हमेशा चुनाव कैसे जीत जाती है? एंटी इनकंबेंसी का असर क्यों नहीं हो रहा है? भारत में हर सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी होती है, इंदिरा गांधी बांग्लादेश युद्ध जीतने के बाद भी हारीं, फिर भाजपा के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? अचानक एंटी-इनकंबेंसी (सरकार विरोधी लहर) गायब हो जाती है. महाराष्ट्र का रुख बदलता है. अचानक यह गायब हो जाती है. उत्तर प्रदेश का रुख बदलता है, कभी समाजवादी, कभी BSP और यह गायब हो जाती है. मध्य प्रदेश में यह गायब हो जाती है, गुजरात में यह गायब हो जाती है और यह हमारे लिए एक बुनियादी सवाल रहा है.’
  • उन्होंने कहा, ‘हम किसी व्यक्ति की लोकप्रियता को समझ सकते हैं. हम सरकार के कामकाज को समझ सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ सकते कि एंटी-इनकंबेंसी कैसे गायब हो जाती है. इस धरती पर ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं है, जहां एंटी-इनकंबेंसी न हो.’
  • राहुल गांधी ने कहा, ‘कोई राजनेता ऐसा नहीं बोल सकता है. मैं 50 साल से भारत की राजनीति को देख रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ है. हर सरकार के खिलाफ विरोध का लहर आया है, चाहे केंद्र हो या राज्य. बीजेपी पर एंटी इनकंबेंसी का असर क्यों नहीं हुआ. हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव प्रभावित हुए. यह हम सभी के लिए एक मौलिक सवाल है कि हिंदुस्तान की सबसे बडी राजनैतिक फोर्स कहां गायब हो गई?’
  • उन्होंने कहा, ‘मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं. मैं सारे सबूत दिखाए हैं. 100 प्रतिशत निश्चित है कि विधानसभा चुनाव और आम चुनाव में धांधली हुई है. दो चुनाव आयुक्त सवाल उठा रहे हैं. उन्हें अमित शाह ने चुना था. ज्ञानेश कुमार इस पूरे धांधली के लिए जिम्मेदार हैं.’
  • राहुल गांधी ने कहा, ‘वोट चोरी अब कानून चोरी बन गई है. अगर वोट चोरी किए गए हैं और किसी सांसद को निर्वाचित घोषित किया गया है, तो वह चुनाव अवैध है. चुनाव आयोग के खिलाफ कोई जांच नहीं की जा सकती है. अंदर से जानकारियां लीक हो रही हैं. वे समझते हैं कि अंदर क्या चल रहा है. हरियाणा चुनाव में काफी सारी अनियमितताए हुई हैं.’ 

यह भी पढ़ेंः 'साजिश में पीएम मोदी-शाह शामिल, ज्ञानेश दें तुरंत इस्तीफा', राहुल का बड़ा हमला

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 24 Sep 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
Election Commission RAHUL GANDHI Gyanesh Kumar CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये हैं CJP की 3 मांगें, बढ़ाने वाली है टेंशन
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये हैं CJP की 3 मांगें, बढ़ाने वाली है टेंशन
इंडिया
सत्ता विरोधी लहर भारतीय राजनीति का सच, BJP पर क्यों नहीं असर- राहुल के सवाल
सत्ता विरोधी लहर भारतीय राजनीति का सच, BJP पर क्यों नहीं असर- राहुल के सवाल
इंडिया
'साजिश में पीएम मोदी-शाह शामिल, ज्ञानेश दें तुरंत इस्तीफा', राहुल का बड़ा हमला
'साजिश में पीएम मोदी-शाह शामिल, ज्ञानेश दें तुरंत इस्तीफा', राहुल का बड़ा हमला
इंडिया
राहुल की राजनीतिक समझ शून्य, अपनी सीट भी SP के दम पर जीतते हैं- BJP का पलटवार
राहुल की राजनीतिक समझ शून्य, अपनी सीट भी SP के दम पर जीतते हैं- BJP का पलटवार
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri:🫨Rudra के जिंदा होने का सबूत जुटाएगी Jagadhatri! घर में पसरा मातम और खराब हुआ माहौल! #sbs
Bollywood News: ‘लव एंड वॉर’ से रणबीर का पहला लुक आउट, किससे हुई तुलना? (24.09.26)
नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EC विवाद में बढ़ीं ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें, महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष
EC विवाद में बढ़ीं ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें, महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके और CJP पर शिवसेना का निशाना, 'इन जोकरों को दूसरा...'
अभिजीत दीपके और CJP पर शिवसेना का निशाना, 'इन जोकरों को दूसरा...'
इंडिया
सत्ता विरोधी लहर भारतीय राजनीति का सच, BJP पर क्यों नहीं असर- राहुल के सवाल
सत्ता विरोधी लहर भारतीय राजनीति का सच, BJP पर क्यों नहीं असर- राहुल के सवाल
क्रिकेट
हेली मैथ्यूज ने 182 रनों की आतिशी पारी खेल रचा इतिहास, बन गया 'महारिकॉर्ड'
हेली मैथ्यूज ने 182 रनों की आतिशी पारी खेल रचा इतिहास, बन गया 'महारिकॉर्ड'
साउथ सिनेमा
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
इंडिया
अभिजीत दीपके का 48 घंटे का अल्टीमेटम, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें वरना आंदोलन होगा'
अभिजीत दीपके का 48 घंटे का अल्टीमेटम, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें वरना आंदोलन होगा'
विश्व
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
जनरल नॉलेज
कैसे तय होते हैं चीनी के दाम, सरकार के हाथ में क्या-क्या?
कैसे तय होते हैं चीनी के दाम, सरकार के हाथ में क्या-क्या?
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget