वोट चोरी, कानून चोरी और संस्था चोरी, EC विवाद पर राहुल गांधी के 10 बड़े आरोप

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रधानमंत्री-अमित शाह पर वोट चोरी की साजिश का आरोप।

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार (24 सितंबर, 2026) को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में धांधली, वोट चोरी, कानून चोरी और संस्था चोरी समेत कई मुद्दों पर सवाल उठाते हुए 10 बड़े आरोप लगाए हैं. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी यह सवाल उठाया कि आखिर बीजेपी हमेशा चुनाव कैसे जीत जाती है? बीजेपी पर एंटी इनकंबेंसी का असर क्यों नहीं हो रहा है?

नई दिल्ली में स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ‘भारत में हर सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी होती है, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है, जिसके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी नहीं आई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी क्यों काम नहीं करता है?’ 10 पॉइंट्स में जानें राहुल गांधी ने क्या-क्या आरोप?

राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए आरोप

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, ‘लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हेराफेरी हुई. वोट खत्म किए जा रहे हैं. सभी चुनावों में धांधली हुई है. CEC ज्ञानेश कुमार पर दो चुनाव आयुक्तों ने सवाल उठाए हैं. जिस पोजिशन पर ज्ञानेश कुमार बैठे हैं, उन्हें सिरियसली सोचना चाहिए. उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए.’

राहुल गांधी ने कहा, ‘मैंने 2023 से सबूतों से साथ आवाज उठाया है. हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं वोट चोरी को साबित करने के लिए और प्रधानमंत्री और अमित शाह इस कांस्प्रेसी में शामिल हैं, ये देशद्रोही हैं. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस देश के लोकतांत्रिक आधारशिला को खराब करने की कोशिश की है.’

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) पर राहुल गांधी ने कहा, ‘वोट से कानून बनते हैं. अगर आपने वोट खत्म कर दिया, तो कानून खत्म, संस्था खत्म और लोकतंत्र खत्म हो जाता है और हिंदूस्तान का जो वोट है, उसको नष्ट कर दिया है. केंद्र सरकार ने ज्ञानेश कुमार को इम्यूनिटी दी है. ज्ञानेश कुमार का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है. प्रधानमंत्री जी ने उनको कानून के दायरे से बाहर दिया है. दो चुनाव आयुक्तों ने उन पर सवाल उठाए हैं. उनके दो जूनियर ने जो आरोप लगाए हैं उस पर हम चुप नहीं बैठेंगे. सभी लोगों को सोच समझकर काम करना है. हमारे पास सारी खबरें हैं.’

उन्होंने कहा, ‘लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हेरफेरा हुई, वोट खत्म किए जा रहे हैं. इलेकशन का अब कोई मतलब नहीं है, सबको यह बात समझ लेनी चाहिए. हर संवैधानिक संस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने कब्जा कर लिया है.’

From Vote Chori comes Kanoon Chori, because if the vote is stolen, the legal structure is lost. From Kanoon Chori comes Sanstha Chori, and this is the chain.



If votes are stolen and the MPs who have entered Parliament are there on the basis of stolen votes, then any laws they… pic.twitter.com/wYfZtfxOhO — Congress (@INCIndia) September 24, 2026

राहुल गांधी ने कहा, ‘बीजेपी हमेशा चुनाव कैसे जीत जाती है? एंटी इनकंबेंसी का असर क्यों नहीं हो रहा है? भारत में हर सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी होती है, इंदिरा गांधी बांग्लादेश युद्ध जीतने के बाद भी हारीं, फिर भाजपा के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? अचानक एंटी-इनकंबेंसी (सरकार विरोधी लहर) गायब हो जाती है. महाराष्ट्र का रुख बदलता है. अचानक यह गायब हो जाती है. उत्तर प्रदेश का रुख बदलता है, कभी समाजवादी, कभी BSP और यह गायब हो जाती है. मध्य प्रदेश में यह गायब हो जाती है, गुजरात में यह गायब हो जाती है और यह हमारे लिए एक बुनियादी सवाल रहा है.’

उन्होंने कहा, ‘हम किसी व्यक्ति की लोकप्रियता को समझ सकते हैं. हम सरकार के कामकाज को समझ सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ सकते कि एंटी-इनकंबेंसी कैसे गायब हो जाती है. इस धरती पर ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं है, जहां एंटी-इनकंबेंसी न हो.’

राहुल गांधी ने कहा, ‘कोई राजनेता ऐसा नहीं बोल सकता है. मैं 50 साल से भारत की राजनीति को देख रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ है. हर सरकार के खिलाफ विरोध का लहर आया है, चाहे केंद्र हो या राज्य. बीजेपी पर एंटी इनकंबेंसी का असर क्यों नहीं हुआ. हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव प्रभावित हुए. यह हम सभी के लिए एक मौलिक सवाल है कि हिंदुस्तान की सबसे बडी राजनैतिक फोर्स कहां गायब हो गई?’

उन्होंने कहा, ‘मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं. मैं सारे सबूत दिखाए हैं. 100 प्रतिशत निश्चित है कि विधानसभा चुनाव और आम चुनाव में धांधली हुई है. दो चुनाव आयुक्त सवाल उठा रहे हैं. उन्हें अमित शाह ने चुना था. ज्ञानेश कुमार इस पूरे धांधली के लिए जिम्मेदार हैं.’

राहुल गांधी ने कहा, ‘वोट चोरी अब कानून चोरी बन गई है. अगर वोट चोरी किए गए हैं और किसी सांसद को निर्वाचित घोषित किया गया है, तो वह चुनाव अवैध है. चुनाव आयोग के खिलाफ कोई जांच नहीं की जा सकती है. अंदर से जानकारियां लीक हो रही हैं. वे समझते हैं कि अंदर क्या चल रहा है. हरियाणा चुनाव में काफी सारी अनियमितताए हुई हैं.’

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