हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकोटा में राहुल गांधी के छात्र संवाद से पहले सियासी संग्राम, अशोक गहलोत ने लगाए आरोप तो CM भजनलाल ने दिया जवाब

कोटा में राहुल गांधी के छात्र संवाद से पहले सियासी संग्राम, अशोक गहलोत ने लगाए आरोप तो CM भजनलाल ने दिया जवाब

गहलोत ने कहा कि ओम बिरला स्पीकर हैं, उसी सदन के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनके चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं. ऐसे में स्पीकर को मर्यादा के तहत धमकाने के बजाय विपक्ष के नेता का स्वागत करना चाहिए.

Reported By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: ऋषि कांत |  Updated at : 17 Jun 2026 06:43 AM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आज कोटा में होने वाले छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर राजस्थान की राजनीति में उबाल आ गया है. कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने एक-दूसरे पर कोचिंग व हॉस्टल संचालकों को धमकाकर छात्रों की भीड़ जुटाने या रोकने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधा आरोप लगाया है कि कोटा के सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला राहुल गांधी के कार्यक्रम को प्रभावित करने में जुटे हैं. गहलोत का दावा है कि स्पीकर के ऑफिस से कोचिंग और हॉस्टल संचालकों को फोन कर धमकाया जा रहा है. संचालकों से कहा जा रहा है कि अगर उनके यहाँ के स्टूडेंट राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल हुए तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

धमकाने के बजाय नेता विपक्ष का सम्मान करें स्पीकर- गहलोत

गहलोत ने कहा कि ओम बिरला जिस सदन के स्पीकर हैं, उसी सदन के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनके चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं. ऐसे में स्पीकर को लोकतांत्रिक मर्यादा के तहत धमकाने के बजाय विपक्ष के नेता का स्वागत करना चाहिए. उन्होंने इसे अलोकतांत्रिक रवैया बताया.

ये भी पढ़ें- कोटा में राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम से पहले गरमाई सियासत, अशोक गहलोत ने ओम बिरला पर लगाए ये आरोप

CM भजनलाल ने कांग्रेस पर लगाया आरोप

दूसरी तरफ राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने गहलोत के आरोपों का न सिर्फ खंडन किया, बल्कि उल्टा कांग्रेस पर ही धमकाने का आरोप मढ़ दिया. गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम  ने कहा कि कोचिंग संचालकों को डराने-धमकाने का काम खुद अशोक गहलोत और कांग्रेस के दूसरे नेता कर रहे हैं. बेडम के मुताबिक कांग्रेस गलत आरोप इसलिए लगा रही है ताकि असलियत सामने आने पर कोई उन पर उंगली न उठा सके. 

राजेन्द्र राठौड़ का गहलोत पर पलटवार

इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी गहलोत पर तीखा पलटवार किया. उन्होंने गहलोत को चुनौती देते हुए पूछा कि वह किस कानून और नियम के तहत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से राहुल गांधी का स्वागत करने की मांग कर रहे हैं. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के आरोप पूरी तरह अनर्गल हैं. अगर गहलोत के आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो उन्हें सबूत जनता के सामने पेश करना चाहिए. 

NEET रीएग्जाम से पहले ऐसे कार्यक्रम, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़- राठौड़

राठौड़ ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि NEET परीक्षा से ठीक 3 दिन पहले इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर राहुल गांधी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. उनका आरोप है कि अशोक गहलोत यह सब जानबूझकर कर रहे हैं. ताकि कार्यक्रम फ्लॉप होने के बाद इसका ठीकरा स्पीकर ओम बिरला और बीजेपी के सिर फोड़ा जा सके. फिलहाल कोटा में छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर सियासी बयानबाजी चरम पर है. दोनों दल एक-दूसरे को घेरने में जुटे हैं. कांग्रेस इसे छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश बता रही है, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की हताशा करार दे रही है.

ये भी पढ़ें- NEET, NTA और SSC... परीक्षा घोटालों के खिलाफ मैदान में उतरेंगे राहुल गांधी, कोटा से शुरू करेंगे आंदोलन

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 17 Jun 2026 06:43 AM (IST)
Tags :
OM BIRLA RAHUL GANDHI Kota News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कोटा में राहुल गांधी के छात्र संवाद से पहले सियासी संग्राम, अशोक गहलोत ने लगाए आरोप तो CM भजनलाल ने दिया जवाब
राहुल गांधी के छात्र संवाद से पहले सियासी संग्राम, गहलोत ने लगाए आरोप तो CM भजनलाल ने दिया जवाब
इंडिया
US हमले में 3 भारतीयों की मौत पर ट्रंप के सामने PM मोदी की दो टूक, जी-7 के मंच से दुनिया को दिया संदेश
US हमले में 3 भारतीयों की मौत पर ट्रंप के सामने PM मोदी की दो टूक, जी-7 के मंच से दुनिया को संदेश
इंडिया
16 करोड़ के कोयला घोटाले में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने लिखा पत्र, CM रेवंत रेड्डी से कर डाली ये मांग
कोयला घोटाले में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने लिखा पत्र, CM रेवंत रेड्डी से कर डाली ये मांग
इंडिया
ईरान से यूएस की डील पर ओवैसी को नहीं रहा भरोसा, जानें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा?
ईरान से यूएस की डील पर ओवैसी को नहीं रहा भरोसा, जानें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का ऐलान- नीट परीक्षा के छात्रों को बस किराए में 50% छूट, मोहर्रम पर दिए सख्त निर्देश
CM योगी का ऐलान- नीट परीक्षा के छात्रों को बस किराए में 50% छूट, मोहर्रम पर दिए सख्त निर्देश
विश्व
देश की माली हालत पर संसद में क्या बोले गए ख्वाजा आसिफ, दुनियाभर में शर्मसार हुआ पाकिस्तान
देश की माली हालत पर संसद में क्या बोले गए ख्वाजा आसिफ, दुनियाभर में शर्मसार हुआ पाकिस्तान
क्रिकेट
ICC Women's T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
न्यूज़
ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप
ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप
बॉलीवुड
Who Is Radhika Merchant: राधिका मर्चेंट कौन हैं? मुकेश-नीता अंबानी की लाडली बहू के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
राधिका मर्चेंट कौन हैं? मुकेश-नीता अंबानी की लाडली बहू के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
विश्व
16 महीने बाद आमने-सामने PM मोदी और ट्रंप, महाबैठक पर टिकी दुनिया की नजरें, फोकस में रहेगा ये एजेंडा
16 महीने बाद आमने-सामने PM मोदी और ट्रंप, महाबैठक पर टिकी दुनिया की नजरें, फोकस में रहेगा ये एजेंडा
विश्व
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है यह डील?
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है डील?
इंडिया
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget