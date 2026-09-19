'सारी हदें पार...', पवन खेड़ा ने राहुल के कार्यक्रम को लेकर MP पुलिस पर कसा तंज

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार (19 सितंबर) को मध्य प्रदेश के इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं. कार्यक्रम से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच विवाद सामने आया है. पुलिस ने कार्यक्रम को लेकर कई सुरक्षा शर्तें तय की हैं और कोचिंग सेंटर व हॉस्टल संचालकों से छात्रों की जानकारी और सुरक्षा से जुड़ा स्वघोषणा पत्र भी मांगा है.

रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस की ओर से कार्यक्रम के आयोजकों के सामने सुरक्षा से जुड़ी 29 से 31 शर्तें रखी गई हैं. इनमें स्वयंसेवकों की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे, प्रवेश और निकास व्यवस्था, मेडिकल सुविधा, पार्किंग और भीड़ प्रबंधन जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं. पुलिस ने इन कदमों को सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की तैयारी का हिस्सा बताया है.

मध्य प्रदेश पुलिस ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं।



पहले श्री राहुल गांधी जी को इंदौर में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले उनके पिता, पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की दुखद हत्या का हवाला देकर धमकाने की कोशिश की गई।



अब coaching centres के संचालकों को… pic.twitter.com/PaDIe5hO1A — Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) September 18, 2026

ये भी पढ़ें: जमीन घोटाले के आरोप पर KTR ने रेवंत को दी चुनौती - 'अगर मुख्यमंत्री...'

कोचिंग और हॉस्टल संचालकों से मांगा गया पत्र

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक स्वघोषणा पत्र साझा करते हुए आरोप लगाया कि कोचिंग सेंटर और हॉस्टल संचालकों से छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं. उनके मुताबिक, इस प्रक्रिया के जरिए छात्रों को कार्यक्रम में जाने से रोकने या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है. एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, ऐसे फॉर्म का इस्तेमाल पहले भी कॉचिंग संस्थानों और हॉस्टलों में छात्रों की संख्या और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए किया गया है. पुलिस का कहना है कि इसका मकसद कार्यक्रम में आने वाले लोगों की अनुमानित संख्या जानना और उसी के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था करना है.

राजीव गांधी हत्याकांड की सुरक्षा चूकों का भी हवाला

राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए जारी सुरक्षा निर्देशों में 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से जुड़ी सुरक्षा चूकों की जांच करने वाले जस्टिस जेएस वर्मा आयोग की सिफारिशों का भी संदर्भ दिया गया है. पुलिस ने इसे वीआईपी सुरक्षा और आयोजकों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने की बात कही है. सुरक्षा व्यवस्था में कार्यक्रम स्थल पर ड्रोन पर रोक, पुलिस के अधिकृत ड्रोन के इस्तेमाल, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की जांच जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल हैं.

खेरा ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस ने पवन खेरा ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट में मध्य प्रदेश पुलिस और राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले राजीव गांधी की हत्या से जुड़ी सुरक्षा चूकों का हवाला देकर दबाव बनाया गया और अब कोचिंग सेंटर व छात्रों को लेकर इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है. खेरा ने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रम में आने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है. हालांकि, पुलिस की ओर से इन कदमों को सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रिया बताया गया है.

19 सितंबर को होगा ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम

राहुल गांधी का ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम 19 सितंबर को इंदौर में आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत प्रस्तावित है. यह इस अभियान का पांचवां कार्यक्रम है. इससे पहले कोटा, देहरादून, प्रयागराज और पुणे में इसके कार्यक्रम हो चुके हैं.

ये भी पढ़ें: मैमोग्राफी की तस्वीरों को समझने में AI देगा डॉक्टरों का साथ, AIIMS की नई तकनीक