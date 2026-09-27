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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाथप्पड़ कांड पर भड़के राहुल गांधी, बोले - 'ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि...'

थप्पड़ कांड पर भड़के राहुल गांधी, बोले - 'ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि...'

राहुल गांधी ने दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा एक युवक को थप्पड़ मारने को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि अब उन्हें डर खत्म हो गया है कि चुनाव इन्हें हटा सकता है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 27 Sep 2026 09:27 PM (IST)
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दिल्ली के तिलकनगर में सड़क का इंस्पेक्शन करते हुए रेखा सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने युवक को थप्पड़ मारा है, जिसके बाद से यह मामला सियासी तौर पर जोर पकड़ चुका है. अब इस पर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि ये उस सत्ता का चेहरा है, जिसे अब वोटर से डर लगना बंद हो गया है.

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा, 'दिल्ली की BJP सरकार के एक मंत्री वीडियो में एक नौजवान को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं. उसका गुनाह? वो वीडियो बना रहा था. मंत्री के सामने सड़क खोदकर दिखाई जा रही थी, और उसके हाथ में कैमरा था. ये उस सत्ता का चेहरा है जिसे अब वोटर से डर लगना बंद हो गया है. सड़क पर सवाल पूछो - थप्पड़. पेपर लीक पर सवाल पूछो - लाठी.  संसद में सवाल पूछो - माइक बंद. 

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ये डर ही नहीं कि चुनाव इन्हें हटा सकता है: राहुल गांधी

राहुल ने आगे कहा, 'ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें अब ये डर ही नहीं कि चुनाव इन्हें हटा सकता है. वोट चोरी यही खरीदती है. सिर्फ नतीजा नहीं, उसके बाद आने वाला अहंकार भी. जो सरकार जीत को पक्का मान लेती है, उसे आपकी रज़ामंदी नहीं चाहिए - आपकी खामोशी और अंधभक्ति चाहिए.

प्रवेश वर्मा ने राहुल गांधी के बयान पर दी प्रतिक्रिया

वहीं, राहुल गांधी के बयान को प्रवेश वर्मा ने रिपोस्ट करते हुए कहा कि राहुल जी आप रहने दो भाई, आपको कुछ नहीं पता.

प्रवेश वर्मा ने पूरे मामले पर क्या सफाई दी है?

इस पूरे मामले पर प्रवेश वर्मा सफाई दे चुके हैं. उन्होंने दावा किया है कि अगर कोई सरकारी कामों में बाधा डालेगा, और हमारे अधिकारियों से कमीशन मांगेगा आम आदमी पार्टी का विधायक, तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो ये पूरी घटना की सच्चाई है. लेकिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए. उन्होंने बताया कि विकासपुरी रिंग रोड कई दिनों से रोड बनाने का काम चल रहा है. वहां के विधायक जरनैल सिंह पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर पर प्रेशर बना रहे थे कि हमें कॉन्ट्रैक्टर से मिलवाइए और वे रोड पर कमीशन लेने की कोशिश कर रहे थे. हमारे इंजीनियर ने पुलिस में जाकर शिकायत की है. उनके ऊपर FIR करवा रहे हैं. जब उन्हें किसी तरह कमीशन नहीं दी गई तो जैसे ही रात में रोड डलती थी, तो रात में जाकर उसको उखाड़ने का काम करते थे. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 27 Sep 2026 09:14 PM (IST)
Tags :
National News RAHUL GANDHI
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