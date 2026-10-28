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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘राहुल गांधी को संविधान से मतलब नहीं’, नितिन नबीन का कांग्रेस पर बड़ा हमला

‘राहुल गांधी को संविधान से मतलब नहीं’, नितिन नबीन का कांग्रेस पर बड़ा हमला

भारतीय जनता पार्टी ने SIR के मुद्दे पर विपक्ष को चुनौती देते हुए दिल्ली के चाँदनी चौक से 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा शुरू की है. इसकी शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 28 Oct 2026 07:43 PM (IST)
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बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ऊपर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने पदयात्रा के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष के लोग सोचते है बीजेपी कार्यकर्ता किस मिट्टी का बना है जब विपक्ष में होता है तब भी सड़क पर रहता है और जब सत्ता में भी होता है तब भी सड़क पर होता है. प्रधानमंत्री का परिवार 140 करोड़ जनता है.

उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संविधान से मतलब नहीं है. राहुल गांधी जो कहते है उसे कांग्रेस के नेता ही सही मानते है. उन्होंने आगे कहा कि "अच्छा है राहुल बाबा की बात मानते रहिए कांग्रेस समाप्त हो जाएगी."

मोदी जी 2029 में भी लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा

SIR पर नितिन नवीन ने कहा कि "लोकतंत्र का बहीखाता पूरी तरह से स्वच्छ होगा. ये चाहते थे इस प्रकार की वोटर लिस्ट रहे जिस से इनकी दुकानदारी चलती रहे. हम शुद्ध करने में विश्वास रखते हैं.ये इटैलियन कांग्रेस के रूप में जाने जाते है. इनको शुद्ध करने का काम देश की जनता करती है." साथ ही उन्होंने कहा कि "राहुल गांधी आप ऐसे ही कांग्रेस का नेतृत्व करते रहिए, कांग्रेस अपनी अंतिम सांसे गिनती रहेगी. जो कहते थे आम आदमी है वो खास बनकर खास आदमी के लिए काम किए." भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने की बात करते हुए नवीन बोले कि "मोदी जी 2029 में भी लाल किले की प्राचीर पर फिर से तिरंगा लहराते हुए आएंगे."

रेखा गुप्ता भी पदयात्रा में हुई शामिल

बीजेपी की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' यात्रा के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुईं. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस युवराज को बार-बार लॉन्च करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉकेट बार-बार फुस्स हो जाता है."

बीजेपी की यह यात्रा दिल्ली के चाँदनी चौक से शुरू होगी. पदयात्रा से पहले बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक चांदनी चौक पहुंचे हैं.

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 28 Oct 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
Nitin Nabin BJP RAHUL GANDHI DELHI REKHA GUPTA
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