1. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार (5 नवंबर) को दावा किया कि पिछले साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख फर्जी मतों के जरिए ‘वोट चोरी’ की गई. उनके दावे पर चुनाव आयोग की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

2. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ‘‘मैं जो कह रहा हूं वह सौ फीसदी सच है. एक पूरे राज्य (के चुनाव ) को चुरा लिया गया.’’ उन्होंने कहा कि सभी सर्वेक्षणों में हरियाणा में कांग्रेस की जीत की संभावना जताई गई थी, लेकिन नतीजे एकदम उलट आए.

3. कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘मैं ‘GenZ’ से कहना चाहता हूं कि देखिए कि कैसे आपके भविष्य की चोरी की जा रही है.’’ उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान का वीडियो दिखाया जिसमें सैनी ने सरकार बनाने की व्यवस्था होने की बात की थी.

4. राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में पांच अलग-अलग तरीकों से 25,41,144 फर्जी मतों से ‘वोट चोरी की गई. हरियाणा में अक्टूबर, 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 90 सीटों में से 48 सीट हासिल करके लगातार जीत हासिल की थी. कांग्रेस को 37 सीट मिली थीं.

5. इससे पहले, राहुल गांधी ने बीते 18 सितंबर को दावा किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ‘लोकतंत्र की हत्या करने वालों’ और ‘वोट चोरों’ की रक्षा कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि ज्ञानेश कुमार को ऐसे लोगों को संरक्षण देना बंद करना चाहिए. चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को निराधार बताया था.

6. उन्होंने बताया कि एक ब्राजील की मॉडल ने हरियाणा में 10 अलग-अलग बूथों पर 22 बार वोट डाला और उसके नाम वोटर लिस्ट में अलग-अलग दर्ज थे (सीमा, सरस्वती, स्वीटी, विमला आदि)

7. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि 223 बार एक ही बूथ पर एक ही नाम कैसे है और उनके पास इसके पुख्ता सबूत हैं.

8. राहुल गांधी ने कहा कि युवा इसे समझें क्योंकि यह उनके भविष्य से जुड़ा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सब 100% सबूत के साथ किया जा रहा है और कांग्रेस की भारी जीत को हार में बदलने की योजना बनाई गई थी.

9. राहुल ने बताया कि एक बीजेपी नेता ने पहले उत्तर प्रदेश (मथुरा जिले) में वोट डाला और फिर हरियाणा में भी मतदान किया.

10. उन्होंने जनता से कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के चेहरे पर मुस्कान और चुनावी व्यवस्था पर ध्यान दें, जो हरियाणा के सीएम ने बताई थी.