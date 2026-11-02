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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी पर विदेशी ताकतों से सांठगांठ का आरोप, नितिन नवीन बोले- 'अस्थिरता फैलाने की कोशिश'

राहुल गांधी पर विदेशी ताकतों से सांठगांठ का आरोप, नितिन नवीन बोले- 'अस्थिरता फैलाने की कोशिश'

भागलपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें राहुल गांधी का इस्तेमाल भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए कर रही हैं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 02 Nov 2026 02:22 PM (IST)
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बिहार के भागलपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का इस्तेमाल विदेशी ताकतें भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए कर रही हैं. नितिन नवीन ने विपक्ष पर चुनाव हारने के बाद चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाने, जबकि जीतने पर चुनाव नतीजों को स्वीकार करने का आरोप भी लगाया. वह भागलपुर में भाजपा की ओर से आयोजित ‘सेव डेमोक्रेसी, रिमूव अनार्की’ पदयात्रा में शामिल हुए.

राहुल गांधी पर विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करने का आरोप

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नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी को विदेशी ताकतें भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं. उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर देश में अराजकता का माहौल बनाने तथा संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का आरोप लगाया. भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता विपक्ष की मंशा समझ चुकी है.

उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष के नेता झूठ की खेती करते नजर आए. नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी को लगता था कि देश की जनता लंबे समय तक उनके झूठ के भ्रम में रहेगी, लेकिन लोगों ने उस भ्रम से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे को चुना है.

चुनाव हारने पर ईवीएम और चुनाव आयोग पर उठाते हैं सवाल

भाजपा अध्यक्ष ने विपक्षी दलों पर चुनावी नतीजों को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जब विपक्षी दल चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने पर उन्हीं नतीजों को स्वीकार कर लेते हैं. नितिन नवीन ने 2014 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामियों के कारण चुनाव हारी थी. उस समय देश में आतंकवादी हमले हो रहे थे और घोटालों पर घोटाले सामने आ रहे थे. महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता थी, युवा निराश थे और किसान अपनी फसल को लेकर परेशान थे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इन कमियों से सबक लेने के बजाय ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया.

तेजस्वी, अखिलेश और ममता पर भी साधा निशाना

नितिन नवीन ने विपक्षी दलों के नेताओं पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जब जनता चुनाव में नकार देती है, तो वे संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं. भाजपा अध्यक्ष के मुताबिक, विपक्ष का मकसद केवल सत्ता हासिल करना है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, बल्कि विपक्ष की कुर्सी खतरे में है. आने वाले समय में जनता विपक्षी दलों को उस कुर्सी पर बैठने लायक भी नहीं छोड़ेगी.

'लोकतंत्र बचाना हमारा पहला कर्तव्य'

नितिन नवीन ने कहा कि लोग भाजपा से पूछते हैं कि केंद्र और देश के अधिकतर राज्यों में उसकी सरकार होने के बावजूद पार्टी को सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों है. इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करना भाजपा का पहला कर्तव्य है. संविधान और देश की जनता का भरोसा पार्टी के लिए सर्वोपरि है. 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 02 Nov 2026 02:22 PM (IST)
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