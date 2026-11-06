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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी का दिवाली मिलन: आवास पर जुटे गहलोत-DK से लेकर कांग्रेस के बड़े नेता, चाय पर क्या हुई चर्चा?

राहुल गांधी का दिवाली मिलन: आवास पर जुटे गहलोत-DK से लेकर कांग्रेस के बड़े नेता, चाय पर क्या हुई चर्चा?

राहुल गांधी के घर पर हुए दिवाली मिलन कार्यक्रम में पार्टी महासचिव जयराम रमेश, सचिन पायलट, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 06 Nov 2026 09:06 PM (IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास पर शुक्रवार को दिवाली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें संगठन के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया. प्रोग्राम केवल औपचारिक मिलन समारोह तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे कांग्रेस के आगामी राजनीतिक रोडमैप की एक अहम नींव के रूप में देखा जा रहा है.

राहुल गांधी अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर 'वोट चोरी' से जुड़े मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं और इसे लेकर केंद्र सरकार और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं. माना जा रहा है कि बैठक में कांग्रेस नेताओं के बीच ‘वोट चोरी’ के खिलाफ पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाने और इसकी रणनीति पर संभवत: चर्चा हुई. 

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कौन-कौन हुआ शामिल?

इसमें कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों, विभिन्न राज्यों के प्रभारियों और पार्टी के अग्रिम संगठनों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया. पार्टी महासचिव जयराम रमेश, सचिन पायलट, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए.

कर्नाटक सीएम DK शिवकुमार भी हुए शामिल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, 'सभी को दिवाली की शुभकामनाएं. वे चाहते हैं कि पार्टी के लिए काम करने वाले पार्टी के साथ बने रहने वाले, पार्टी के प्रति वफादार रहने वाले और पार्टी के लिए निरंतर काम करने वाले सभी कार्यकर्ता और कार्यकर्ता मजबूत और बेहतर बनें. दिवाली का त्योहार बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया, जिसमें हम सबने मिलकर बहुत आनंद लिया. हम सभी के बीच हमेशा ऐसा ही प्यार, एकता और शांति बनी रहे.'

कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'दुर्भाग्य से ज्ञानेश कुमार के सभी काम अवैध और असंवैधानिक हैं. मुझे लगता है कि अब इस देश को यह समझने का समय आ गया है कि जिन लोगों को हमारे देश के लोकतांत्रिक कामकाज को बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया था, उन्होंने हमें निराश किया है और राहुल गांधी ने कई बार इसके ठोस प्रमाण दिए हैं.'

'दिवाली मंगल मिलन' कार्यक्रम पर क्या बोले मुकुल वासनिक?

'दिवाली मंगल मिलन' कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक ने कहा, 'सीनियर कांग्रेस सहयोगियों के साथ-साथ कुछ युवा यहां एकत्रित हुए हैं. दिवाली के इस मौके पर हम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं. हम कामना करते हैं कि पूरे भारत में लोगों का जीवन उजाले और समृद्धि से भर जाए, उनकी कठिनाइयां दूर हों, भाईचारा फले-फूले और प्रेम एवं स्नेह के बंधन और भी मजबूत हों.'

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास पर 'दिवाली मंगल मिलन' कार्यक्रम में शामिल कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा, 'यह बेहद खुशी का विषय है कि राहुल गांधी ने हमें यहां आमंत्रित किया है. उन्होंने हमें और पार्टी के अन्य सदस्यों को यहां एकत्रित होने का निमंत्रण दिया है. दिवाली का त्योहार सभी के साथ खुशियां बांटने का अवसर है. हम सभी आने वाले समय में कड़ी मेहनत करेंगे.'

कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई - राजेंद्र पाल गौतम

यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, 'आज कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, हमने बस साथ में चाय पी. उन्होंने आगे कहा, 'मेरे विचार से, एक-दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और आसपास के राज्यों की सरकारों को एक साथ बैठकर विशेषज्ञों से परामर्श करना चाहिए. उन्हें प्रदूषण के वास्तविक कारणों की पहचान करनी चाहिए और इससे निपटने के लिए एक ठोस रणनीति अपनानी चाहिए. केंद्र सरकार को अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि प्रदूषण सभी को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है.'

जीतू पटवारी बोले- 2029 में PM बनेंगे राहुल गांधी

कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा, 'देशवासियों और सभी परिवारों को इस शुभ दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. कांग्रेस ही देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र की सच्ची प्रतिनिधि है, भारत के प्रेम, स्नेह और प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति को संरक्षित करने का दायित्व निभाती है. इसके बदले में, संघर्ष कांग्रेस के रक्त में है, और यह दृढ़ संकल्प है कि राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे.'

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 06 Nov 2026 09:06 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi CONGRESS
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