'यह चुनावी बिल है', गैस सिलेंडर महंगा होने पर बोले राहुल गांधी, बताया महंगाई की गर्मी

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर तेल और सिलेंडर को लेकर सरकार पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि मैंने कह दिया था कि चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी.

राहुल गांधी ने कहा कि आज कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹993 महंगा हो गया है यानि एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी. राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए इसे चुनावी बिल बताृया है. कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि फरवरी से अब तक 1,380 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 महीनों में रेट में 81 फीसदी का इज़ाफ़ा हुआ है.

पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल-डीज़ल पर- राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कामगारों और होटल संचालकों की परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि चायवाला, ढाबा, होटल, बेकरी और हलवाई, हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ा है. उन्होंने आगे कहा कि इन सबके अलावा इसका सीधा असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा. राहुल गांधी ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के बाद तेल महंगा होने की अटकलों को लेकर तंज कसते हुए लिखा, "पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल-डीज़ल पर."