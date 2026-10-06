CEC ऑफिस की दूरी-10 मिनट, 2.5 घंटे से डटे राहुल गांधी, अब आकाशवाणी में धरना

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और एसआईआर के खिलाफ विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का आज चुनाव आयोग तक मार्च के लिए जद्दोजहद जारी है. बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती और जगह-जगह बैरिकेडिंग और लगातार रोके जाने की वजह से सुबह 11 बजे संसद भवन से शुरू हुआ. मार्च दोपहर डेढ़ बजे भी चुनाव आयोग नहीं पहुंच सका. संसद भवन से चुनाव आयोग की दूरी करीब एक किलोमीटर है और पैदल सफर करीब 10 मिनट का है.

मार्च के दौरान पुलिस ने इंडिया गठबंधन के मार्च को रोका तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए. इसके बाद राहुल गांधी और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी बैरिकेड्स पर चढ़ गए.

लहराया तिरंगा

इस दौरान राहुल गांधी तिरंगा लहराते हुए नजर आए. इसके बाद राहुल गांधी-प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. हालांकि वहां मौजूद भीड़ ने बस को घेर लिया. इसके बाद अन्य नेताओं के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बस से उतरे और फिर चुनाव आयोग की तरफ जाने की कोशिश की.





इस बीच दोनों ही नेता कुछ सांसदों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए. यहां वो पेड़ के नीचे बैठ गए. यहां पानी पीते दिखे. इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने मनाने की कोशिश की. राहुल गांधी ने आकाशवाणी भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाने की कोशिश की.

#WATCH | चुनाव आयोग दफ्तर जा रहे विपक्षी सांसदों को पुलिस ने रोका, आकाशवाणी भवन में रुके तमाम नेताओं में चल रही चर्चा @ReporterAnkitG की LIVE रिपोर्ट @Chandans_live | https://t.co/SMm0dUypVm #CEC #Protest #GyaneshKumar #RahulGandhi https://t.co/oQPRdAAXqv — ABP News (@ABPNews) October 6, 2026

कांग्रेस के रुख पर सस्पेंस

वहीं विपक्ष के अन्य सांसदों को हिरासत में ले लिया गया. दोपहर एक बजे भी राहुल गांधी का धरना जारी रहा. आगे राहुल गांधी का क्या रुख होगा? ये तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है. जब पवन खेड़ा से आगे की रणनीति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सस्पेंस रहने दीजिए.

वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने एक्स पोस्ट में कहा, ''Fraands... चुनाव आयोग से बस 300 मीटर दूर...आकाशवाणी भवन में डेरा जम गया है. ये आकाशवाणी है - गद्दार ज्ञानेश को जाना होगा.''

बीजेपी का मिला साथ

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ''आज चुनाव आयोग तक निकाले गए विरोध मार्च में 'इंडिया' गठबंधन के सांसद शामिल थे, जिसे निर्वाचन सदन के पास आकाशवाणी भवन के सामने रोक दिया गया. इसमें BJD के सांसद भी शामिल हुए. बेशक, दूसरी विपक्षी पार्टियां भी नैतिक रूप से साथ थीं और वे भी जो अभी कुछ समय के लिए NDA का हिस्सा हैं. PM-HM की जोड़ी के बुरे मंसूबों को नाकाम करने के लिए विपक्ष की एकजुटता निश्चित रूप से बनी रहेगी, चाहे बात वोट चोरी की हो या परिसीमन की. 'भारतीय झूठ पार्टी' के सत्ता से बाहर होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है.''

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "पहले भी चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं, चुनाव आयोग ने 2017, 2019, 2022, 2024 में बेईमानी की और बंगाल में पूरा का पूरा खुला खेल किया. चंडीगढ़ चाल कौन भूल जाएगा?"

मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान नष्ट हो जाएगा, यह हिटलर के शासन जैसा हो जाएगा और पूरी जनता गुलामी में धकेल दी जाएगी. जो लोग आजाद हैं, उन्हें वापस गुलामी में धकेला जा रहा है. इसीलिए हम सभी INDIA गठबंधन में लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे और हम इसे हासिल करेंगे."

काले कपड़ो में प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि राहुल गांधी तीन साल से वोट चोरी के खिलाफ लड़ रहे है. दस हजार किलोमीटर चले है और जिस तरह से ज्ञानेश कुमार काम कर रहे है आज सबको पता है.

इस दौरान 'वोट चोर, गद्दी छोड़', 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो', 'बीजेपी ही सीईसी है', 'ज्ञानेश कुमार कहां मिलेगा, बीजेपी के दफ्तर में' और 'एक कचौड़ी, दो समोसा ज्ञानेश कुमार पर क्या भरोसा' जैसे नारे लगे.

बीजेपी का वार

राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी ने वार किया है. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने आकाशवाणी में घुसपैठ किया है. जब आप 13 करोड़ बोलते हैं, तब 2.8 करोड़ मृतक और 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटर को कैसे जोड़ रहे हैं.