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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागौरव भाटिया ने राहुल गांधी को लेकर SC में लगाए आरोप, CJI बोले- 'फर्क नहीं पड़ता कि...'

गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को लेकर SC में लगाए आरोप, CJI बोले- 'फर्क नहीं पड़ता कि...'

भारत-चीन सीमा विवाद की बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं. इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल है. इसी को लेकर वकील गौरव भाटिया ने आज सवाल उठाए.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 09 Sep 2026 02:15 PM (IST)
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सेना के कथित अपमान से जुड़े कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले पर शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है. कोर्ट ने उनसे इस बारे में आवेदन दाखिल करने को कहा. शिकायतकर्ता के वकील का आरोप था कि कोर्ट की रजिस्ट्री मामले को सुनवाई के लिए नहीं लगा रही है.

वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने लंबे समय से सुनवाई न होने पर विरोध जताते हुए कहा, "राहुल गांधी कोई ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं कि रजिस्ट्री महीनों से मामले को लिस्ट नहीं कर रही है." उनकी बात का जवाब देते हुए चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, 'हमें इस बात से कोई असर नहीं पड़ता कि मामला किसका है. आप प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन दाखिल कीजिए. सुनवाई ज़रूर की जाएगी."

क्या है मामला?

मामला 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है. भारत-चीन सीमा विवाद की बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं. बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने इसे आपराधिक मानहानि बताते हुए लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में शिकायत दाखिल की थी.

शिकायतकर्ता का आरोप है कि भारतीय सेना ने 12 दिसंबर 2022 को बयान जारी कर चीन की सेना की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने की जानकारी दी थी. इसके बावजूद राहुल गांधी ने 16 दिसंबर को ऐसा बयान दिया, जिससे सैनिकों और सेना का अपमान हुआ.

राहुल गांधी ने इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी कुछ सीमाएं हैं. सेना का सम्मान करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे बयान से खुद को आहत महसूस कर सकता है.

SC ने की थी टिप्पणी

अगस्त, 2025 में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी की टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जताई थी. कोर्ट ने सवाल किया था कि उन्हें कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? क्या वह खुद वहां मौजूद थे? कोर्ट ने यह भी पूछा था कि उनके पास इस दावे का क्या सबूत था?

अपनी सख्त टिप्पणियों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को अंतरिम राहत देते हुए लखनऊ की निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने शिकायतकर्ता और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया था. उसके बाद से मामले में कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हुई है.

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 09 Sep 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Court News RAHUL GANDHI SUPREME COURT
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