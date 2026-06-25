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Rahul Gandhi Defamation Case: 'गलतफहमी में...', मानहानि के मामले को लेकर हाईकोर्ट में राहुल गांधी का जवाब, जानें पूरा मामला
Rahul Gandhi Case: जबलपुर में राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट में खेद जताया है. इस पर शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान से जवाब मांगा गया है.
जबलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. इस दौरान राहुल गांधी की ओर से एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने बयान पर खेद जताया है. राहुल गांधी ने कहा कि यह बयान गलतफहमी में दिया गया था. राहुल गांधी ने कहा कि यह बयान गलतफहमी में दिया गया था. हाईकोर्ट ने इस आवेदन पर कार्तिकेय चौहान से जवाब मांगा है और कहा है कि उनकी तरफ से लिखित प्रतिक्रिया अदालत में पेश की जाए.
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