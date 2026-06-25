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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाRahul Gandhi Defamation Case: 'गलतफहमी में...', मानहानि के मामले को लेकर हाईकोर्ट में राहुल गांधी का जवाब, जानें पूरा मामला

Rahul Gandhi Defamation Case: 'गलतफहमी में...', मानहानि के मामले को लेकर हाईकोर्ट में राहुल गांधी का जवाब, जानें पूरा मामला

Rahul Gandhi Case: जबलपुर में राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट में खेद जताया है. इस पर शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान से जवाब मांगा गया है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 25 Jun 2026 09:42 AM (IST)
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जबलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. इस दौरान राहुल गांधी की ओर से एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने बयान पर खेद जताया है. राहुल गांधी ने कहा कि यह बयान गलतफहमी में दिया गया था. राहुल गांधी ने कहा कि यह बयान गलतफहमी में दिया गया था. हाईकोर्ट ने इस आवेदन पर कार्तिकेय चौहान से जवाब मांगा है और कहा है कि उनकी तरफ से लिखित प्रतिक्रिया अदालत में पेश की जाए.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 25 Jun 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
Shivraj Singh Chauhan Jabalpur Breaking News Abp News RAHUL GANDHI
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