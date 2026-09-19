गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंदौर छात्रों की गूंज के जवाब में 'झूठ की गूंज', राहुल के दावों की लाइव ट्रैकिंग

इंदौर छात्रों की गूंज के जवाब में 'झूठ की गूंज', राहुल के दावों की लाइव ट्रैकिंग

शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी इंदौर में छात्रों की गूंज की मुहीम के तहत छात्रों के संबोधित कर रहे हैं. अब उनके इन भाषणों और दावों पर नजर रख रही झूठ की गूंज वेबसाइट ने दावों को झूठ बताया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 19 Sep 2026 07:53 PM (IST)
Preferred Sources

मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, उसी बीच अब उनकी इस मुहीम पर नजर रखने को बनी ट्रैकर वेबसाइट झूठ की गूंज ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि झूठ की लाइव फैक्ट चेकिंग, सिर्फ झूठ की गूंज पर. 

एक्स पर जारी पोस्ट के मुताबिक, झूठ नंबर-1. पिछले आठ सालों में एमपी में पब्लिक सर्विस कमीशन की सभी भर्तीय प्रक्रियाओं में 13 प्रतिशत पद होल्ड पर रखे गए हैं.  इस वजह से 4.87 लाख पद पेंडिंग हैं. नतीजा- गलत. जबकि असलियत है कि 87.13 का फॉर्मूला आठ सालों से लागू नहीं है. एमपी सामान्य प्रशासन विभाग का सर्कुलर 29 सितंबर 2022 को जारी  किया गया था, सिर्फ चार साल पहले. इसलिए इसका असर पिछले आठ सालों में हुई सभी भर्ती प्रक्रियाओं पर नहीं पड़ सकता था. 

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा
इंडिया
बीजेपी आईटी सेल की 20 सितंबर को वर्कशॉप, Gen Z पर रहेगा खास फोकस
बीजेपी आईटी सेल की 20 सितंबर को वर्कशॉप, Gen Z पर रहेगा खास फोकस
इंडिया
'हमारी लड़ाई PM और पूरे...', DUSU रिजल्ट पर NSUI अध्यक्ष जाखड़ का रिएक्शन
'हमारी लड़ाई PM और पूरे...', DUSU रिजल्ट पर NSUI अध्यक्ष जाखड़ का रिएक्शन
इंडिया
DUSU चुनाव रिजल्ट के बाद क्यों निशाने पर आए राहुल गांधी? समझें
DUSU चुनाव रिजल्ट के बाद क्यों निशाने पर आए राहुल गांधी? समझें

इसके अलावा कहा गया, 'यह विवाद तब शुरू हुआ जब कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 2019 में OBC आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया. इससे कोटे की संवैधानिक वैधता को लेकर कानूनी विवाद खड़ा हो गया. कांग्रेस सरकार ने इससे जुड़ी कानूनी पेचीदगियों पर पूरी तरह विचार किए बिना ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया था.'

पोस्ट में आगे राहुल गांधी के दावों को झूठा साबित करते हुए बताया गया कि इस फॉर्मूले ने भर्ती को पूरी तरह नहीं रोका है. प्रेस रिलीज में से 87 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियां जारी रहीं है. साथ ही बाकी 13 प्रतिशत पदों को बस रद्द नहीं किया गया. ओबीसी और अनरिजर्वड कैंडिडेट्स की अलग-अलग प्रोविजनल लिस्ट तैयार की गई हैं. इसमें कोर्ट के अंतिम फैसले के मुताबिक, नियुक्तियां की जा सके. 

पोस्ट में कहा गया, जनवरी 2025 में एमपी हाईकोर्ट ने 87:13 की व्यवस्था को एक अंतरिम उपाय के तौर पर सही ठहराया था. इसमें दोनों तरह के कैंडिडेट्स के दावों की सुरक्षा करते हुए भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति मिली थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एमपी सरकार की कई भर्तियों में लगभग 10 हजार पद इस फॉर्मूले से प्रभावित हुए थे. यह एमपीपीएससी के 4.87 लाख पदों के बराबर हैं. 

ओबीसी आरक्षण के दावे का वेबसाइट पकड़ा झूठ

इसके अलावा राहुल गांधी की भाषण का दूसरा झूठ भी पकड़ने का दावा इस वेबसाइट ने किया. इसमें लिखा, राहुल ने कहा- 'मार्च 2019 में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था, लेकिन बीजेपी ने कोर्ट का हवाला देते हुए इसे रोक दिया.' असलियत- गलत.

झूठ की गूंज के एक्स हैंडल ने कहा, 'इसे बीजेपी सरकार ने नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रोका था. ऐसा तब हुआ, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी. कमलनाथ सरकार ने 8 मार्च 2019 को एक अध्यादेश जारी करके OBC आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था. इससे कुल SC-ST-OBC आरक्षण 63% हो गया था.'

पोस्ट के आखिर में लिखा है कि एक और दावा बेनकाब. सिर्फ झूठ की गूंज पर.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 07:53 PM (IST)
Tags :
National News RAHUL GANDHI INDORE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा
इंडिया
बीजेपी आईटी सेल की 20 सितंबर को वर्कशॉप, Gen Z पर रहेगा खास फोकस
बीजेपी आईटी सेल की 20 सितंबर को वर्कशॉप, Gen Z पर रहेगा खास फोकस
इंडिया
'हमारी लड़ाई PM और पूरे...', DUSU रिजल्ट पर NSUI अध्यक्ष जाखड़ का रिएक्शन
'हमारी लड़ाई PM और पूरे...', DUSU रिजल्ट पर NSUI अध्यक्ष जाखड़ का रिएक्शन
इंडिया
DUSU चुनाव रिजल्ट के बाद क्यों निशाने पर आए राहुल गांधी? समझें
DUSU चुनाव रिजल्ट के बाद क्यों निशाने पर आए राहुल गांधी? समझें
Advertisement

वीडियोज

जीत के बाद ABP न्यूज पर Yash Dabas का पहला इंटरव्यू
ABVP के हाथ लगी DUSU की गद्दी
Mahadev & Sons: Rajji, Dheeraj और Narmada निकले कार में लाश ठिकाने लगाने! कौन है असली कातिल?
Bollywood News: कंगना का रामायण के लुक्स पर तंज? नितेश तिवारी की फिल्म पर उठे सवाल (19.09.2026)
Bigg Boss 20: Uditi Singh और Aasif Khan के Clash के बाद सवाल, क्या Uditi हैं ‘Bigg Boss Material’?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा
दिल्ली NCR
DUSU के नतीजों पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, सौरव दास बोले- 'ये याद रखना चाहिए कि...'
DUSU के नतीजों पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, सौरव दास बोले- 'ये याद रखना चाहिए कि...'
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'अगर सरकार...'
भारत-पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'अगर सरकार...'
ओटीटी
Netflix पर गर्दा उड़ा रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज, 2 ने थिएटर्स में कमाए थे 200 करोड़ से ज्यादा
Netflix पर गर्दा उड़ा रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज, 2 ने कमाए 200 करोड़ से ज्यादा
इंडिया
पंजाब पुलिस की हिरासत में रवनीत सिंह बिट्टू, CM मान की गाड़ी पर फेंकी शराब की बोतल
पंजाब पुलिस की हिरासत में रवनीत सिंह बिट्टू, CM मान की गाड़ी पर फेंकी शराब की बोतल
भोजपुरी सिनेमा
काजल राघवानी को देखने के लिए बेकाबू भीड़, गाड़ी पर किया हमला, पत्थरबाजी में टूटे शीशे
काजल राघवानी को देखने के लिए बेकाबू भीड़, गाड़ी पर किया हमला, पत्थरबाजी में टूटे शीशे
इंडिया
'ये विजय परिषद की राष्ट्र..., ABVP की जीत पर अमित शाह से राजनाथ तक ने दी ऐसे बधाई
'ये विजय परिषद की राष्ट्र..., ABVP की जीत पर अमित शाह से राजनाथ तक ने दी ऐसे बधाई
क्रिकेट
एशियन गेम्स के लिए गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेटर्स को संदेश, दी शुभकामनाएं
एशियन गेम्स के लिए गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेटर्स को संदेश, दी शुभकामनाएं
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget