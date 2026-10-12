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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCEC के खिलाफ याचिका, हजारों का SC तक मार्च…, राहुल गांधी के प्रदर्शन की 10 बातें

CEC के खिलाफ याचिका, हजारों का SC तक मार्च…, राहुल गांधी के प्रदर्शन की 10 बातें

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ-साथ इस मार्च में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस और अन्य घटक दलों के नेता सक्रिय रूप से शामिल नजर आए.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 12 Oct 2026 06:20 PM (IST)
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लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर मार्च निकाला है. राहुल गांधी सोमवार (12 अक्टूबर, 2026) को इंडिया ब्लॉक के सहयोगी पार्टियों के नेताओं और हजारों लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. वहीं, कांग्रेस पार्टी की लीगल टीम ने वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. 

क्या हैं राहुल गांधी के प्रदर्शन की 10 बातें?

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  • वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सांसद प्रियंका गांधी के साथ भारी संख्या में सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं. कांग्रेस ने इस मार्च को चलो दिल्ली-लोकतंत्र के लिए मार्च नाम दिया है. जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन के कई अन्य घटक दल के नेता भी शामिल हैं.
  • राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI सूर्यकांत से मुलाकात करने के समय मांगा था, लेकिन सीजेआई से भेंट करने से इनकार कर दिया. मार्च की शुरुआत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बस में बैठकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे थे. इसके बाद जैसे ही राहुल गांधी बस से उतरकर पैदल मार्च करने लगे, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी.
  • सुप्रीम कोर्ट की तरफ पैदल मार्च करने के दौरान एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जिसमें AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा और प्रियंका गांधी मार्च में आगे चल रही थी और जब भीड़ बढ़ी तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनकी ढाल बनकर उन्हें कवर देते हुए उनके पीछे चलते दिखाई दिए.
  • वहीं, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सभी याचिकाओं को मंजूर कर लिया गया है. इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में दो हफ्ते बाद 27 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी अनियमितताओं और एसआईआर प्रक्रिया के साथ ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाले सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया है.
  • राहुल गांधी के चलो दिल्ली मार्च के बीच BJP सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा, ‘राहुल गांधी कहने के लिए विपक्ष के नेता है, लेकिन वो एक ऐसे नेता हैं, जिन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है, न तर्क का पता है और न हीं उन्हें नियमों या कायदे-कानून का कुछ पता है. उन्हें सिर्फ यही पता है कि उन्हें अराजकता कैसे फैलानी है, देश में अस्थिरता कैसे लानी है, संवैधानिक पदों और संस्थाओं को किस तरह से नीचा दिखाना है और दुनियाभर में भारत का नाम कैसे बदनाम करना है.’
  • वहीं, इंडिया ब्लॉक के चलो दिल्ली मार्च में शामिल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, ‘जो लोग कमजोर होते हैं, वो पुलिस को आगे करते हैं. उन्हें पता होता है कि वो गलत हैं, इसलिए वह अपनी गलतियों को छिपाने के लिए फोर्स को आगे कर रहे हैं.’ उन्होंने जंतर मंतर को लेकर सरकार के फैसले पर कहा, ‘जंतर मंतर ही तो खत्म हुआ है. लोकतंत्र में धरना देने और प्रदर्शन करने के हक को तो नहीं छिना गया है. हम जहां धरना दे देंगे, वहीं जंतर मंतर हो जाएगा.’
  • बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हुए इंडिया ब्लॉक के चलो दिल्ली मार्च को दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है. दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भगवान दास रोड पर बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है. भगवान दास रोड पर बैरिकेडिंग के नजदीक भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स और यूपी पुलिस भी शामिल है.
  • वहीं, इस बीच दिल्ली पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह और सौरभा भारद्वाज को हिरासत में ले लिया है.
  • कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट शेयर कर लिखा कि लोकतंत्र की हत्या का लेने हिसाब, आ गया है देशभक्तों का जनसैलाब. वहीं, राहुल गांधी ने कहा कि सारे विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक ही विरोध प्रदर्शन है. उनका ऐसे कहना विभिन्न विपक्षी पार्टियों की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किया जा रहा विरोध और वोट चोरी के मुद्दे पर आरोप लगाने की तरफ है.
  • इंडिया गठबंधन की तरफ से आयोजित चलो दिल्ली मार्च में न सिर्फ कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों के सिर्फ नेता, बल्कि भारी संख्या में पार्टियों के कार्यकर्ता, वकीलों और युवाओं की भी भागीदारी साफ तौर पर दिखाई दे रही है. 

यह भी पढ़ेंः केरल विधानसभा में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव पास, CM सतीशन बोले- ऐतिहासिक...

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 12 Oct 2026 06:20 PM (IST)
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