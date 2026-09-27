केरल के पूर्व मुख्य सचिव का CEC ज्ञानेश कुमार पर बड़ा दावा, राहुल गांधी ने क्या कहा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह दावा मतदाता सूची विवाद के बीच सामने आया।

केरलम के पूर्व मुख्य सचिव जीजी थॉमसन ने शनिवार (26 सितंबर, 2026) को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने दावा किया कि साल 2016 में दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट के दौरान CEC ज्ञानेश कुमार ने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था. थॉमसन ने कहा कि उन्होंने ज्ञानेश कुमार के इस ऑफर को सिरे से ठुकरा दिया था. इस घटनाक्रम पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा कि पहले ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल भाजपा के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करने में किया गया. फिर मोदी और शाह ने उन्हें अंपायर बना दिया और भारत के चुनावों में मैच फिक्सिंग की जिम्मेदारी सौंप दी.

यह दावा ऐसे समय पर सामने आया है जब वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े फैसलों को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के अन्य दो चुनाव आयुक्तों के कथित आपत्तियों को लेकर विवाद जारी है.

ज्ञानेश कुमार को लेकर क्या बोले केरलम के पूर्व मुख्य सचिव?

केरलम के पूर्व मुख्य सचिव जीजी थॉमसन ने कहा कि ज्ञानेश कुमार उनके दोस्त हैं और उन्होंने विमान यात्रा के दौरान उनसे उनके रिटायरमेंट के बाद की योजनाओं के बारे में पूछा था. थॉनसन ने कहा कि उन्होंने ज्ञानेश कुमार से कहा था कि वह बच्चों से जुड़े किसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं. इस पर ज्ञानेश कुमार उन्हें केरल की पथानामथिट्टा संसदीय सीट से उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने, सांसद बनने और उसके बाद एक मंत्री बनने का सुझाव दिया था.

थॉमसन ने कहा, ‘मैंने तुरंत उनके (ज्ञानेश कुमार के) सुझाव को ठुकरा दिया था.’ 1988 बैच के केरलम कैडर के IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार उस वक्त सरकारी सेवा में थे, जो साल 2024 के जनवरी महीने में IAS की सर्विस से रिटायर हुए.

ज्ञानेश कुमार को लेकर बोले राहुल गांधी

चुनाव आयोग विवाद के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर सामने आए नए घटनाक्रम पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने X प्लेटफॉर्म पर किए अपने एक पोस्ट में जीजी थॉमसन के बयान का हवाला देते हुए ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा. राहुल गांधी ने CEC ज्ञानेश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए उम्मीदवारों की भर्ती में मदद करने और बाद में चुनावों में मैच फिक्सिंग करने का आरोप लगाया.

लोकसभा LoP ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘सबसे पहले, तत्कालीन सेवारत IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल बीजेपी के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करने में किया गया. फिर मोदी और शाह ने उन्हें अंपायर बना दिया और भारत के चुनावों में मैच फिक्सिंग की जिम्मेदारी सौंप दी.’

यह भी पढ़ेंः 'आतंकवाद बढ़ावा देने वालों को कठघरे में लाना होगा', UNGA में जयशंकर ने पाक को घेरा

