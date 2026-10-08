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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मोदी-शाह और ज्ञानेश ने हिन्दुस्तान को हाईजैक कर लिया', राहुल गांधी का बड़ा हमला

'मोदी-शाह और ज्ञानेश ने हिन्दुस्तान को हाईजैक कर लिया', राहुल गांधी का बड़ा हमला

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्यसभा और लोकसभा के करीब 300 सांसद शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन हमें पिछले दो दिनों से विरोध प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 08 Oct 2026 04:07 PM (IST)
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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार (8 अक्टूबर, 2026) को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राज्यसभा और लोकसभा के करीब 300 सांसद शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं. हमें पिछले दो दिनों से विरोध प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है.

उन्होंने कहा, ‘पहले दिन हमें चुनाव आयोग के दफ्तर के पास रोका गया. इसके बाद हमने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की इच्छा जताई, फिर भी कल जैसा सभी ने देखा कि हमें वहां भी रोका गया. हमारे लोगों पर हमले किए गए. असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार और मोहन भागवत ने एक आपराधिक साजिश के जरिए देश को हाईजैक कर लिया है. संविधान को खत्म कर दिया है और वोट चुरा लिए हैं. 

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उन्होंने आगे कहा, ‘हम विपक्ष के लोग आपको भरोसा दिलाते हैं कि उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी. उन्हें सजा मिलेगी. यह हमारी गारंटी है. आप देखेंगे कि इन चार लोगों को सजा मिलेगी. 

मोदी-शाह पर मल्लिकार्जुन खरगे का हमला

वहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘हम, INDIA अलायंस के सदस्य शांतिपूर्ण धरना देने के लिए गांधी मेमोरियल जा रहे हैं. हम वहां बैठकर प्रार्थना करेंगे कि BJP सरकार, खासकर PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यह समझने की सद्बुद्धि मिले कि उनके काम देश के हित में नहीं हैं.

उन्होंने कहा, ‘चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो, बढ़ती महंगाई हो, युवाओं की समस्याएं हों या कोई और संकट जो उन्होंने पैदा किया है, सब कुछ जनता के हित के खिलाफ है. इसलिए हम प्रार्थना करने के लिए गांधी मेमोरियल जा रहे हैं.’

वे हमारे वोट करने के अधिकार छीन रहे- खरगे

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘हम यह बताना चाहते हैं कि वे हमारी हासिल की हुई आजादी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और वल्लभभाई पटेल जैसे महान नेताओं की तरफ से हमारे लिए जीती गई आजादी को छीन रहे हैं और इसे खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. वे हमारे वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘हम वहां प्रार्थना करने जा रहे हैं कि उन्हें हमारे उन अधिकारों और आजादी को छीनना बंद करने की सद्बुद्धि मिले, जिसमें वोट देने का अधिकार भी शामिल है. जो इन महान नेताओं की तरफ से हमें हासिल कराए गए थे. हम वहां बैठकर विरोध प्रदर्शन करेंगे.’

यह भी पढ़ेंः 'प्रियंका ने कोहनी मारी, राहुल गांधी ने महिला पुलिसकर्मी को...', BJP का बड़ा आरोप

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 08 Oct 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
PM Modi RAHUL GANDHI CONGRESS AMIT SHAH : Mallikarjun Kharge
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