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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी का PM मोदी पर वार, 'विदेशी मदद से प्रधानमंत्री बने, खुली बहस की चुनौती देता हूं'

राहुल गांधी का PM मोदी पर वार, 'विदेशी मदद से प्रधानमंत्री बने, खुली बहस की चुनौती देता हूं'

राहुल गांधी  ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि विदेशी मदद से प्रधानमंत्री बने, खुली बहस की चुनौती देता हूं

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 02 Nov 2026 05:30 PM (IST)
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लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने पीएम मोदी को बहस की चुनौती देते हुए, आरोप लगाया है कि वह विदेश की मदद से प्रधानमंत्री बने हैं और विदेशी मदद से ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं. 

राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए स्पष्ट शब्दों में लिखा, 'मोदी जी इस देश से झूठ बोलना बंद कीजिए. आप विदेश मदद से पीएम बने हैं. विदेश मदद से ही पीएम बने हुए हैं. आपकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह विदेशियों के कंट्रोल में और समर्थन से है. विदेशी सोशल मीडिया पूरी तरह आपके साथ खड़ा है.'

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राहुल ने कहा, 'मैं आपको इस मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती देता हूं. कोई भी मंच, किसी भी समय. हिम्मत है तो आइए. आप नहीं आएंगे, क्योंकि जो मैं आपके बारे में जानता हूं आप उससे डरते हैं.'

पीएम मोदी ने कहा था- कांग्रेस-विपक्ष देश को बांट रहे

राहुल गांधी का यह पलटवार उस विवाद पर आया है, जब पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर को अपने भाषण में कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं बाधा डालने वाली ताकतें, अफवाहें फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है.

गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में कहा था कि विपक्ष अब एक बाधा डालने वाली ताकत बन गया है. सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं और भारत की छवि खराब करने की कोशिशें हो रही हैं. मोदी ने दिमागी नक्सलों के खिलाफ सचेत किया और एक सेक्युलर सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया था. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 02 Nov 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi NARENDRA MODI
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