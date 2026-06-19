CM विजय ने इस अंदाज में किया राहुल गांधी को बर्थडे विश, स्टालिन बोले, 'आदरणीय नेता प्रतिपक्ष...'

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार थलापति विजय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की. कांग्रेस सासंद राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन पर सीएम विजय ने उन्हें प्यारे भाई से संबोधित करते हुए कहा कि आप लोकतंत्र की रक्षा और लोगों के कल्याण के लिए आवाज उठाते रहें.

CM विजय ने इस अंदाज में किया राहुल गांधी को बर्थडे विश

सीएम विजय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'मेरे प्यारे भाई और लोकसभा में विपक्ष के सम्मानित नेता, थिरु राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आप हमारे महान देश भारत की प्रगति, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और समाज के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए लगातार आवाज उठाते रहे हैं. आपके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र, आपके सभी प्रयासों में सफलता और सार्वजनिक जीवन में बेहतरीन ढंग से सेवा करने की क्षमता की कामना करता हूं.'

राहुल गांधी बर्थडे पर क्या बोले स्टालिन

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी. इस खास मौके पर उन्होंने राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की. स्टालिन ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा, 'आदरणीय लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई. हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की.

पीएम मोदी-खरगे ने किया विश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कई अन्य नेताओं ने शुक्रवार (19 जून 2026) को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी. कांग्रेस नेताओं ने विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के प्रयासों की सराहना की और कहा कि वह सत्ता के सामने निर्भीक होकर सच कहते हुए, समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों और हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं.

राहुल गांधी-सीएम विजय की दोस्ती

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उन शीर्ष नेताओं में से एक थे जिन्होंने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में विजय के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था. दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध हैं. हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद दोनों नेताओं की दोस्ती खुलकर सबके सामने आई. तमिलनाडु में नए गठबंधन के नेताओं की एक छोटी बैठक में विजय ने कहा था कि कठिन समय में जब किसी को उन पर भरोसा नहीं था, तब कांग्रेस का एक धड़ा ऐसा था, जिन्हें राज्य में उनकी जीत पर पूरी भरोसा था. उन्होंने बताया कि कांग्रेस के उन नेताओं में राहुल गांधी, प्रवीन चक्रवर्ती और कुछ अन्य लोग शामिल थे.

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