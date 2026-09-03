राघव चड्ढा के वोटर रिकॉर्ड पर सियासी संग्राम! कई पार्टियों ने दिया बयान

राघव चड्ढा का नाम पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शिफ्टेड दर्ज होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए पार्टी ने राघव चड्ढा को अपना करीबी माना, लेकिन अब उनका वोट काट दिया गया है.

मजीठिया ने कहा कि जब राघव चड्ढा सरकार के करीब थे, तब उनका वोट पंजाब में था और वह खुद को पंजाब का बताते थे. अब उनके बीजेपी में जाने के बाद उनका वोट काट दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी जिसे चाहे वोटर बनवा सकती है और जिसे चाहे वोटर लिस्ट से हटवा सकती है.

अमन अरोड़ा ने आरोपों को बताया गलत

आम आदमी पार्टी के नेता अमन अरोड़ा ने मजीठिया और राघव चड्ढा के आरोपों पर जवाब दिया. उन्होंने कहा, ''वोट बनाने या हटाने का काम सरकार नहीं, बल्कि चुनाव आयोग करता है.'' अमन अरोड़ा ने पंजाब में वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 20 लाख वोट काटे गए हैं और इनमें प्रवासी लोगों के वोट भी बड़ी संख्या में शामिल हैं. उनके मुताबिक, ऐसे में एक और प्रवासी का वोट कटने को अलग से मुद्दा बनाना सही नहीं है.

SIR चुनाव आयोग की प्रक्रिया- हरपाल चीमा

पंजाब के वित्त मंत्री और AAP नेता हरपाल चीमा ने भी राघव चड्ढा के मामले पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट तैयार करने और SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग के तहत होती है, राज्य सरकार के तहत नहीं. चीमा ने कहा कि चुनाव आयोग ने दूसरे राज्यों में भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए हैं. उनका सवाल था कि उन मामलों पर राघव चड्ढा ने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया.

बीजेपी ने भी AAP पर साधा निशाना

बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने इस पूरे विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को पता है कि AAP पंजाब का चुनाव हार रही है. इसी वजह से उनके अनुसार पंजाब की सरकारी मशीनरी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है. बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में हेराफेरी करने की कोशिश हो रही है. हालांकि, इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की ओर से अलग से प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है.

लोकसभा सांसद इमरान मसूद का बयान

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद से जब ANI के पत्रकार ने SIR के बारे में सवाल पूछते हुए कहा कि अभी तक 13 करोड़ 37 लाख लोगों के नाम काट दिए गए. इस दौरान राघव चड्ढा का भी मामला जुड़ा हुआ है. इस पर इमरान मसूद ने कहा, ''राघव 3 देश के राजदूत है. उनके नाम गए, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया या नहीं दे पाएंगे और देने के नाम हटा दिया गया तो चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया को दूषित कर दिया है.''

सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया

ANI ने राघव चड्ढा से संबंधित वोटर लिस्ट मामले पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज से सवाल पूछते हुए कहा कि उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी बदले की राजनीति कर रही है. इर सौरभ ने कहा, ''आप दिल पर हाथ रख कर कहिए कि राघव चड्ढा पंजाब में रहते हैं. आपको मालूम है. सारा मीडिया बीजेपी जानती सारा पंजाब जानता है कि वे दिल्ली में रहते हैं. अपने सरकारी बंगले में रहते हैं, जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है. भारतीय जनता पार्टी को शर्म आना चाहिए कि दिल्ली के 1 तिहाई लोगों का नाम काट गया और एक आदमी का नाम हट गया तो आप सवाल कर रहे हैं.''