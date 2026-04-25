Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राघव चड्ढा ने आप पर केजरीवाल के बंगले को लेकर हमला किया।

उन्होंने कहा, केजरीवाल का आलीशान बंगला आप की हार का कारण था।

दिल्ली चुनाव के एक साल में दूसरा बंगला बनकर तैयार हुआ।

चड्ढा ने आप से इन मुद्दों पर गंभीरता से सोचने को कहा।

आम आदमी पार्टी (AAP) का साथ छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार (25 अप्रैल, 2026) को AAP पर तीखा हमला किया है. उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है. राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के सबसे बड़े कारणों में से एक अरविंद केजरीवाल का चर्चित आलीशान बंगला था.

उन्होंने कहा कि आज शनिवार (25 अप्रैल, 2026) को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के आलीशान बंगला पार्ट-2 की तस्वीरें सामने आईं हैं. मेरा मानना है कि जब अरविंद केजरीवाल ने पहला आलीशान बंगला बनाया था, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी की छवि तार-तार हुई थी और दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी के हारने के सबसे बड़े कारणों में केजरीवाल का आलीशान बंगाल शामिल था.

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दिल्ली चुनाव खत्म हुए साल भी हुआ और दूसरा बंगला बनकर तैयार- राघव

#WATCH | Delhi: Rajya Sabha MP Raghav Chadha says, "Another important point is that today, Sheesh Mahal Part Two has come in Delhi. Some pictures of it have surfaced. If there was one major reason for the Aam Aadmi Party's loss in the Delhi elections, the Sheesh Mahal was one of… pic.twitter.com/jTlC9jNM8X — ANI (@ANI) April 25, 2026

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि आज दिल्ली चुनाव को खत्म हुए एक साल का समय भी नहीं बीता है और अरविंद केजरीवाल का आलीशान बंगाल पार्ट-2 बनकर सामने आ गया है. उसकी जो तस्वीरें सामने आईं हैं, उसमें वह बंगला बहुत ही आलीशान नजर आ रहा है.

आम आदमी पार्टी को गंभीरता से सोचने की जरूरतः राघव

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी (AAP) को इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से चिंता करनी चाहिए. न जानें अब कैसे आम आदमी पार्टी के जो बचे-कुचे भले कार्यकर्ता रह गए हैं, वो कैसे इसका जवाब देंगे. जब दिल्ली के गली और मोहल्लों में लोग आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अरविंद केजरीवाल के पहले आलीशान बंगले और अब इस आलीशान बंगला पार्ट-2 के बारे में पूछेंगे, तो वे कैसे उन सभी का जवाब दे पाएंगे. आम आदमी पार्टी को इस बारे में बेहद गंभीरता से सोचने और विचार करने की जरूरत है.’

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