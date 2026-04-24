क्या राघव चड्ढा समेत AAP नेताओं का नेचुरल सेकेंड होम बन गई BJP? इन 13 बड़े चेहरों ने खिलाया कमल

आम आदमी पार्टी (AAP) को शुक्रवार (24 अप्रैल 2026) को करारा झटका लगा है. राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत पार्टी के सात सांसदों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है. राघव चड्ढा ने इसे AAP के दो-तिहाई से ज्यादा सांसदों का बीजेपी में विलय बताया है. पिछले कुछ सालों में जिस तरह से AAP के बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उससे ये सवाल उठने लगे कि क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं का नेचुरल सेकंड होम बीजेपी है.

राघव चड्ढा समेत ये बड़े नेता बीजेपी में शामिल

आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य समेत अभी तक 20 बड़े नेताओं में से करीब 13 बीजेपी में शामिल हो चुके हैं. 24 अप्रैल को AAP से इस्तीफा देने वाले विधायक में राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी का नाम शामिल है. इसमें से राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं. बाकी नेता भी बीजेपी में शामिल होंगे. ये सभी पार्टी के सबसे चर्चित नेता थे.

शाजिया इल्मी-कैलाश गहलोत ने कमल खिलाया

अब तक AAP के करीब 20 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया, जिसमें से 13 बीजेपी में शामिल हुए. शाजिया इल्मी साल 2014 में AAP का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई. उन्होंने पार्टी की 'जेल-बेल' राजनीति और 2014 लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की दिशाहीनता पर भी सवाल उठाए थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि पार्टी में 'स्वराज' की बात तो की जाती है, लेकिन हकीकत में पार्टी के भीतर लोकतंत्र नहीं है. दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके कैलाश गहलोत ने हाल ही में AAP से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली.

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. तब AAP ने आरोप लगाया था कि उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के डर से ये कदम उठाया है. पहले वह बीएसपी में शामिल हुए और अब बीजेपी के नेता हैं. उनके साथ AAP के विधायक करतार सिंह तंवर भी बीजेपी में शामिल हुए थे.

वरिष्ठ वकील एच एस फुल्का ने सिखों के मुद्दों और पार्टी की रणनीति को लेकर AAP से इस्तीफा दिया था. बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए थे. वह पिछले 40 वर्षों से 1984 के दंगों के पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं. वह 2014 से 2017 तक आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे थे. दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा को 2017 में AAP ने पार्टी से निकाल दिया था. इसके बाद उन्होंने अगस्त 2019 में बीजेपी का दामन थाम लिया. वह अब बीजेपी के सक्रिय नेता हैं.

बीजेपी में शामिल नहीं होने वाले नेता

योगेंद्र यादव, आशुतोष समेत कई ऐसे नाम हैं, जो AAP से नाता तोड़ने के बाद बीजेपी के करीब नहीं गए. योगेंद्र यादव को अप्रैल 2015 में आम आदमी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था. उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था. बाद उन्होंने प्रशांत भूषण के साथ मिलकर स्वराज अभियान की शुरुआत की. प्रशांत भूषण पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में AAP से निकाला गया था. उनके और अरविंद केजरीवाल के बीच मतभेद की खबरें भी सामने आई थी.

पूर्व पीएम के पोते ने छोड़ा AAP का दामन

पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के पोते और दिल्ली विधानसभा की द्वारका सीट से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक आदर्श शास्त्री ने 2020 चुनाव से पहले पार्टी का साथ छोड़ा था. बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गए. आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे मयंक गांधी ने साल 2015 में AAP से इस्तीफा दिया था. अलका लांबा ने 6 सितंबर 2019 को आम आदमी पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस का दाम थाम लिया. उन्होंने दिल्ली विधानसभा में राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लेने के प्रस्ताव का विरोध किया था.

आम आदमी पार्टी के सबसे लोकप्रिय वक्ताओं में से एक कुमार विश्वास लंबे समय तक हाशिए पर रहने के बाद अलग हो गए. वह मौकों पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ कर चुके हैं. साल 2017 में अमानतुल्ला खान ने उन्हें बीजेपी-आरएसएस का एजेंट कह दिया था, तब से पार्टी के भीतर उनके मतभेद की खबरें आने लगी थी.

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