राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा और संदीप पाठक समेत आम आदमी पार्टी (AAP) के सात सांसदों ने शुक्रवार (24 अप्रैल 2026) को पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया. इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की है. अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को हटाकर जिस अशोक मित्तल को राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद पर नियुक्त किया उन्होंने भी AAP का साथ छोड़ दिया. AAP छोड़ने वाले सात सांसद में राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी नाम शामिल है.

राघव चड्ढा को राज्यसभा डिप्टी लीडर पद से हटाया

अगर इन नेताओं की राजनीतिक और व्यक्तिगत उपलब्धियों को देखें, तो इनका आप से बाहर निकलना सही मायनों में अरविंद केजरीवाल के लिए 'जोर का झटका, बहुत जोर से लगना' माना जा सकता है. पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं और इस पद पर वे अप्रैल 2022 से हैं. पिछले दिनों उन्हें पार्टी की तरफ से राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया गया था. इसके बाद से ही माना जा रहा था कि राघव चड्ढा जल्द ही अपनी राजनीतिक सफर में नए रास्ते तलाश सकते हैं.

केजरीवाल के खास माने जाते थे राघव चड्ढा

राघव चड्ढा के राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही आम आदमी पार्टी के साथ हुई थी. पार्टी के गठन के समय भी वह अरविंद केजरीवाल के साथ थे. 24 वर्ष की उम्र में, उन्होंने 2012 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने में सहयोग किया. टीवी पर वह पार्टी और संगठन का पक्ष रखते रहे और जल्द ही वह पार्टी का जाना-पहचाना चेहरा बन गए. वह भारतीय राजनीतिक दलों में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने. 2020 से मार्च 2022 तक दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से AAP के विधायक रहे. इस दौरान वह दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं.

पंजाब की जनता के साथ धोखा किया: केजरीवाल

AAP के सात राज्यसभा सदस्यों के पार्टी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर पंजाब की जनता के साथ धोखा किया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने इसको बीजेपी का 'ऑपरेशन लोटस' बताया है. उन्होंने कहा, 'बीजेपी का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र है. राघव चड्डा को पार्टी ने विधायक और सांसद बनाया. पंजाब की जनता ने प्यार देकर राज्यसभा में पहुंचाया. अब बीजेपी की गोद में जा बैठे. इन सातों लोगों ने पंजाब की जनता की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है.'

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