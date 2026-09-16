Xप्लेन: एयर इंडिया पर क्यों उठे सवाल? 3 इटालियन नागरिक बिना इमिग्रेशन चेक दिल्ली से कैसे निकले

एयर इंडिया एक बार फिर व्यवस्था में हुई बड़ी चूक के कारण चर्चा में है. इस बार मामला इटली के तीन नागरिकों से जुड़ा है, जो जरूरी इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी किए बिना ही दिल्ली से म्यूनिख के लिए रवाना हो गए. इस घटना ने एयर इंडिया की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह घटना इसी महीने 4 सितंबर की सुबह की है. तीनों इटालियन यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट AI-1115 के जरिए अमृतसर से दिल्ली पहुंचे थे. यह फ्लाइट रात करीब 12:50 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी थी. इसके करीब एक घंटे बाद यानी रात 1:45 बजे, ये तीनों यात्री म्यूनिख जाने वाली लुफ्थांसा की फ्लाइट LH-763 में सवार हो गए.

मामला सामने आने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने एयरलाइन को कड़ा संदेश देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. यह नोटिस 12 सितंबर को एयर इंडिया के CEO को भेजा गया था, जिसमें सात दिन के भीतर जवाब मांगा गया है.

जानिए क्या है पूरा मामला और ‘ईज़ी कनेक्ट’ सिस्टम?

तीनों इटालियन यात्री अमृतसर से दिल्ली और फिर वापस म्यूनिख की यात्रा कर रहे थे. एयर इंडिया घरेलू उड़ानों को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से जोड़ने के लिए ‘ईज़ी कनेक्ट’ (Easy Connect) नाम के हब-एंड-स्पोक मॉडल का संचालन करती है.

इस व्यवस्था के तहत कुछ चुनिंदा घरेलू एयरपोर्ट्स (जैसे वाराणसी, अमृतसर और अहमदाबाद) से आने वाले पात्र यात्रियों को शुरुआती एयरपोर्ट पर ही इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा मिलती है. ऐसे यात्रियों को दिल्ली उतरने के बाद दोबारा इमिग्रेशन से गुजरने की जरूरत नहीं होती और वे सीधे अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ान की तरफ जा सकते हैं.

लेकिन इस मामले में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तीनों इटालियन नागरिक इस विशेष ‘ईज़ी कनेक्ट’ प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं थे. नियमों के मुताबिक, दिल्ली पहुंचने पर उन्हें घरेलू अराइवल क्षेत्र से बाहर निकलना चाहिए था और लुफ्थांसा की अंतरराष्ट्रीय उड़ान पकड़ने से पहले इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए थी. इसके बजाय, उन्हें अमृतसर में ही दिल्ली-म्यूनिख यात्रा के लिए बोर्डिंग पास जारी कर दिए गए थे और वे गलती से उस रास्ते पर चले गए जो पात्र यात्रियों के लिए होता है.

बिना इमिग्रेशन के कैसे बाहर निकल गए यात्री?

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नोटिस के अनुसार, तीनों यात्रियों को अमृतसर से दिल्ली की यात्रा के लिए D-कैटेगरी के बोर्डिंग पास जारी किए गए थे. एयर इंडिया के घरेलू-अंतरराष्ट्रीय (D-I) ऑपरेशंस SOP में बोर्डिंग पास के दो प्रकार तय हैं:

D: घरेलू यात्रियों के लिए

I: अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए

मंत्रालय ने सवाल उठाया है कि जब वे D-कैटेगरी के यात्री थे, तो उन्हें अमृतसर में आगे की यात्रा का बोर्डिंग पास क्यों दिया गया? दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्हें घरेलू यात्रियों के तय रास्ते से जाना चाहिए था, लेकिन कथित तौर पर वे गेट 39 से इंटरनेशनल-टू-इंटरनेशनल ट्रांसफर एरिया की ओर चले गए. वहां से वे अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान क्षेत्र में पहुंच गए और बिना किसी इमिग्रेशन क्लीयरेंस के लुफ्थांसा की उड़ान में सवार हो गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह प्रक्रिया में भ्रम और प्रथम दृष्टया बड़ी चूक का मामला है.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) द्वारा उठाए गए मुख्य सवाल

मंत्रालय ने एयर इंडिया से कई स्पष्टीकरण मांगे हैं, जिनमें प्रमुख बिंदु शामिल हैं

1-घरेलू यात्री के तौर पर दर्ज तीनों यात्री अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान क्षेत्र तक कैसे पहुंचे?

2-वे बिना इमिग्रेशन क्लीयरेंस के देश से बाहर कैसे चले गए?

3-D-कैटेगरी के बोर्डिंग पास वाले यात्रियों को दिल्ली में अलग करने की प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई?

4-उन्हें इंटरनेशनल ट्रांसफर Area में जाने की अनुमति किस आधार पर मिली?

5-अमृतसर में उन्हें लुफ्थांसा का बोर्डिंग पास क्यों जारी किया गया?

इसके अलावा, मंत्रालय ने एयर इंडिया की ग्राउंड-हैंडलिंग एजेंसी AISATS के कर्मचारियों, नोडल अधिकारियों और मॉनिटरिंग टीम की भूमिका पर भी रिपोर्ट मांगी है.

आगे की कार्रवाई क्या

मामले का खुलासा बाद में यात्रियों के डेटा के मैनुअल मिलान के दौरान हुआ. मंत्रालय ने यह भी सवाल उठाया है कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के डेटा का जरूरी रिकॉन्सिलिएशन समय पर क्यों नहीं हुआ. साथ ही, जनरल डेक्सेशन, पैसेंजर मैनिफेस्ट और API-PNR डेटा समय पर इमिग्रेशन अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए थे या नहीं, इस पर भी जवाब मांगा गया है.

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट्स के अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन संबंधित पक्षों (नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, एयर इंडिया और DIAL) के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी कर सकते हैं.

एयर इंडिया के लिए यह नया ‘ईज़ी कनेक्ट’ मॉडल अभी शुरुआती चरण में है, जिसे वाराणसी, अमृतसर और अहमदाबाद से शुरू किया गया है. ऐसे में यह चूक यात्री पहचान, ग्राउंड-हैंडलिंग और डेटा निगरानी की पूरी व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती है.