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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत की मेजबानी में 'QUAD' की बड़ी बैठक; पश्चिम एशिया संकट पर वैश्विक दिग्गज नेताओं का मंथन

भारत की मेजबानी में 'QUAD' की बड़ी बैठक; पश्चिम एशिया संकट पर वैश्विक दिग्गज नेताओं का मंथन

दिल्ली में होने वाली QUAD बैठक में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री जुट रहे हैं। बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल और पश्चिम एशिया संकट पर महामंथन होगा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निहारिका सिंह | Updated at : 22 May 2026 11:00 PM (IST)
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चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue, QUAD) के सदस्य देशों के विदेश मंत्री भारत की मेजबानी में मंगलवार को होने वाली बैठक में पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर विचार-विमर्श करेंगे. विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा कि नयी दिल्ली में होने वाली इस बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी शामिल होंगे.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे.रुबियो, वोंग और मोटेगी के जयशंकर के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें करने के अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करने की भी संभावना है.

विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘मंत्री QUAD के मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र संबंधी दृष्टिकोण के अनुरूप एक जुलाई 2025 को वाशिंगटन डीसी में हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे.’’मंत्रालय ने कहा, ‘‘वे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में QUAD सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे, QUAD की जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम एवं आपसी चिंता के अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

यह भी पढ़ें : इजरायल को बचाने में अमेरिका ने खाली कर दिया THAAD मिसाइलों का जखीरा! ट्रंप की चेतावनी के बीच बड़ा खुलासा

वैश्विक चुनौतियां और हिंद-प्रशांत सुरक्षा

भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का यह समूह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक प्रमुख समूह के रूप में उभरा है.भारत QUAD के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में बैठक की मेजबानी करेगा. बैठक की तैयारियों से परिचित अधिकारियों ने बतया कि QUAD देशों के विदेश मंत्री यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों सहित गंभीर वैश्विक चुनौतियों पर विचार-विमर्श करेंगे और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा करेंगे.

चीन की आक्रामकता पर QUAD की समुद्री सुरक्षा पहल

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता देखी जा रही है. QUAD ने पिछले कुछ वर्षों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की कुछ सबसे अहम जरूरतों और चुनौतियों से निपटने के लिए कई पहल शुरू की हैं, जिनमें समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और संपर्क सुविधा जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

अमेरिका के विलमिंगटन में 2024 में हुए पिछले QUAD शिखर सम्मेलन में समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए बड़े कदमों की घोषणा की थी.आगामी बैठक में QUAD शिखर सम्मेलन का व्यापक एजेंडा भी तय किए जाने की संभावना है. यह शिखर सम्मेलन संभवत: इस साल के अंत में भारत में होगा.
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Published at : 22 May 2026 11:00 PM (IST)
Tags :
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