देवबंद के प्रसिद्ध आलिम-ए-दीन और जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा का एक नया वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. इस वीडियो में कारी इसहाक गोरा ने महिलाओं के मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल को लेकर नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि मोबाइल एक जरूरत और आसानी का जरिया है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल गलत दिशा में होता है, तो यही चीज इंसान को गफलत और गुनाह में डाल देती है.

मोबाइल घरों से बरकत और सुकून छीन रहा- मौलाना कारी

कारी इसहाक गोरा ने बताया कि आजकल घर-घर में मोबाइल फोन ने बरकत और सुकून छीन लिया है. उन्होंने कहा, 'आज बहुत-सी औरतें मोबाइल में वक्त जाया करती हैं-कभी मां से, कभी बहन या खाला से, या फिर दोस्तों से घंटों बातें करती रहती हैं. इन बातों में ज्यादातर हिस्से में गीबत यानी दूसरों की बुराई होती है. यह गुनाह न सिर्फ जुबान का है बल्कि घर के माहौल और रिश्तों को भी बर्बाद कर देता है.'

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

यह वीडियो इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें कारी इसहाक गोरा कहते हैं कि दुनिया में जो भी चीजें इंसान की सहूलियत के लिए आईं, उनका इस्तेमाल हमेशा दो तरह से हुआ-एक सही और दूसरा गलत. मोबाइल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है.

मोबाइल अच्छाई भी फैला सकता है- मौलाना कारी

कारी साहब ने सवाल उठाया, 'क्या मोबाइल सिर्फ बुराइयों के लिए दिया गया है? क्यों न इसी मोबाइल का इस्तेमाल हम दीनी बातें सीखने, भलाई फैलाने और इल्म बढ़ाने के लिए करें?' उन्होंने कहा कि मोबाइल अपने आप में बुरा नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल इंसान को अच्छा या बुरा बनाता है.

नेकी के लिए मोबाइल इस्तेमाल करने की अपील

उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम मोबाइल को नेक कामों में लगाएँ जैसे कुरआन सुनने, अच्छी बातें सीखने या दूसरों का हौंसला बढ़ाने में तो यही मोबाइल हमारी दीन और दुनिया दोनों के लिए फायदेमंद बन सकता है.

‘जुबान की हर बात लिखी जाती है’, गीबत से बचने की हिदायत

वीडियो के आखिर में कारी इसहाक गोरा ने कहा, 'हमारी जुबान से निकली हर बात फ़रिश्तों के नामे-आमाल में लिखी जाती है, इसलिए सोचिए कि हम क्या लिखवा रहे हैं-नेकी या गीबत?' उन्होंने लोगों से अपील की कि मोबाइल को शिकायत, बुराई और नकारात्मक बातें फैलाने का जरिया न बनाएं, बल्कि उसे रिश्तों में मिठास, इल्म और अच्छाई फैलाने के लिए इस्तेमाल करें.

पहले भी बयान रहे चर्चा में

गौरतलब है कि कारी इसहाक गोरा देवबंद के जाने-माने उलेमा हैं, जो समाज में नैतिकता और सुधार की बातें खुलकर करते हैं. इससे पहले भी उनके कई बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे हैं. उनका यह नया वीडियो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आधुनिक दौर की यह 'छोटी सी डिवाइस' कैसे हमारे घरों के सुकून और बरकत पर असर डाल रही है.