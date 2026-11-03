कृषि भवन की 100 साल पुरानी गिराई जाएगी? सेंट्रल विस्टा से कितनी मस्जिदों पर मंडराया खतरा

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि वह कृषि भवन परिसर में मौजूद सदियों पुरानी मस्जिद को हटाने की योजना बना रही है. सरकार ने कहा कि कार्यालय परिसर के भीतर इस ढांचे को बनाए रखना अनुचित है और सरकारी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के अनुकूल नहीं है. सरकार की ओर से यह पहली बार स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि इस मस्जिद को वहां से हटाया जाएगा. दरअसल, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत नई इमारतें बनाने के लिए कृषि भवन और उससे सटे शास्त्री भवन को गिराया जाना है.

इससे पहले दिसंबर 2021 में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें इस परियोजना से प्रभावित होने वाली 6 मस्जिदों, जिनमें कृषि भवन के खुले परिसर में स्थित कदीमी मस्जिद भी शामिल है. उस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा था. इन संपत्तियों को कुछ नहीं होने वाला है. हम आपके सामने मौजूद हैं.

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना

तुषार मेहता ने कहा था कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट है. हालांकि, सोमवार को सरकार का नया रुख सामने आने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या ऐसे कोई नियम हैं, जो सरकारी परिसरों के भीतर धार्मिक ढांचों पर रोक लगाते हैं. जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि हमें यह समझने की जरूरत है कि वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने के लिए क्या नियम हैं? क्या आप यह कह रहे हैं कि किसी भी धर्म के लिए कोई वैकल्पिक जगह नहीं दी जाएगी?

मस्जिद कमिटी का बयान

मस्जिद कमिटी के अनुसार आजादी के बाद से कृषि भवन और आसपास के केंद्र सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी कदीमी मस्जिद का इस्तेमाल नमाज पढ़ने के लिए करते रहे हैं. इस तरह, काम के दौरान अपने कार्यस्थल के अंदर या आसपास रहने वाले लोगों के लिए यह एक प्रार्थना स्थल बन गया है." केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि एक और मस्जिद इंडिया गेट स्थित शाही मस्जिद ज़ब्ता गंज है, जो कृषि भवन के आस-पास के दो किलोमीटर के दायरे में मौजूद है. यह उन लोगों के लिए नमाज पढ़ने की एक सुविधा के तौर पर पूरी तरह से काम कर रही है जो आस-पास ऐसी जगह की तलाश में हैं”.

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास मामले 6 धार्मिक संपत्तियों का जिक्र

'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास मामले में जिन 6 धार्मिक संपत्तियों का जिक्र है, उनमें 5 मस्जिदें और एक मज़ार शामिल हैं. दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय में इन सभी 6 संपत्तियों के संरक्षण की मांग की थी. ये मस्जिदें इस प्रकार है.