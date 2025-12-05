हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल से रार, थरूर से प्यार! पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति आवास पर डिनर; नेता विपक्ष को नहीं मिला न्योता 

Putin India Visit: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रपति भवन में पुतिन के साथ डिनर के लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया है. इसे लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 05 Dec 2025 07:32 PM (IST)
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में आज रात राष्ट्रपति भवन में होने वाले औपचारिक रात्रिभोज को लेकर सियासी पारा गर्म कर दिया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को डिनर के लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया है. वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण प्राप्त हुआ है.

इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने बयान दिया कि कई तरह की अटकलों के बीच अब यह साफ हो गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों नेताओं प्रतिपक्ष को राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आयोजित इस रात्रिभोज के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है.

राहुल गांधी ने सरकार पर लगाए थे ये आरोप

इसी बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे कि आमतौर पर यह परंपरा रही है कि विदेश से आने वाले नेता विपक्ष से भी मुलाकात करते हैं. यह वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह जी की सरकारों में हमेशा होता था, लेकिन इन दिनों सरकार उन्हें नेता प्रतिपक्ष से न मिलने का सुझाव देती है. यह उनकी नीति है और वे हमेशा ऐसा करते हैं. हम भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं. राष्ट्रपति भवन के निमंत्रण को लेकर उठे इस विवाद ने सरकार और विपक्ष के बीच एक और नए टकराव को जन्म दे दिया है.

शशि थरूर को मिला पुतिन के साथ डिनर का न्योता

राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर कार्यक्रम में बिजनेस, पॉलिटिक्स और कल्चर समेत अलग-अलग क्षेत्र की हस्तियों को आमंत्रित किया गया है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, "मुझे विदेश मामलों की कमिटी के चेयरमैन होने के नाते डिनर का न्योता मिला है और मैं जाऊंगा. पहले LOP समेत कई नेताओं को अमंत्रित किया जाता था, जिसका अच्छा इंप्रेशन जाता था." उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी में हम सभी को एक साथ होना चाहिए क्योंकि हमारे दिल में सिर्फ भारत का हित है.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Published at : 05 Dec 2025 07:12 PM (IST)
Shashi Tharoor Vladimir Putin Breaking News Abp News RAHUL GANDHI MALLIKARJUN KHARGE
