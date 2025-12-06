हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत और रूस के करीब आने पर अमेरिका-यूरोप पर क्या असर, पुतिन के भारत दौरे पर क्या बोले एक्सपर्ट?

भारत और रूस के करीब आने पर अमेरिका-यूरोप पर क्या असर, पुतिन के भारत दौरे पर क्या बोले एक्सपर्ट?

Putin India Visit: भारत की एक नई कोशिश है कि जिस तरह के माहौल में सारी दुनिया एक तरफ (अमेरिकी की तरफ) जा रही है, भारत इससे निकलने की कोशिश कर रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 06 Dec 2025 11:27 PM (IST)
Preferred Sources

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन अपना 27 घंटे का भारत दौरा पूरा कर वापस लौट गए हैं. उन्होंने शुक्रवार को PM मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और बिजनेस फोरम को संबोधित किया. इस दौरान भारत-रूस के बीच किसी बड़े समझौते के ऐलान नहीं हुआ. इससे पहले रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि दोनों देशों के बीच SU-57 फाइटर जेट और S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर डील हो सकती है. हालांकि, दोनों देशों के बीच तेल सप्लाई की गारंटी समेत 19 समझौतों पर सहमति बनी. इनमें कई अहम समझौते भी शामिल हैं.

IIMC प्रोफेसर शिवाजी सरकार कहते हैं कि भारत की एक नई कोशिश है कि जिस तरह के माहौल में सारी दुनिया एक तरफ (अमेरिकी की तरफ) जा रही है, भारत इससे निकलने की कोशिश कर रहा है. पुतिन को भी इसकी जरूरत है क्योंकि पुतिन के लिए भी यूरोप परेशानी बन रहा है. पहले रूस को यूरोप का पक्का दोस्ता माना जाता था. लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है. अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप से रिश्ता तोड़ने के बाद पुतिन अलग-थलग पड़ गए हैं. इस वजह से उन्हें भारत जैसे ताकतवर दोस्त की जरूरत है.

भारत को सबसे बड़ा साझेदार मानता रूस
भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है और दोनों देश एक-दूसरे के लिए कई मायनों में जरूरी हैं. भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और लगभग डेढ़ अरब की आबादी वाला मार्केट है. यही वजह है कि रूस भारत को अपने लिए महत्वपूर्ण साझेदार मानता है. खासकर तेल के कारोबार में रूस को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं.

ऑयल के अलावा डिफेंस सेक्टर में भी भारत-रूस साझेदारी काफी मजबूत है. कई सालों से भारत रूसी हथियार खरीदता आया है. इस यात्रा से पहले ऐसी खबरें आई थीं कि भारत रूस से नए लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है.

रूस के लिए भारत स्किल वर्कर्स की कमी पूरा करने वाला सोर्स
रूस में स्किल वर्कर्स की कमी है और वह भारत को इस कमी को पूरा करने वाले एक बड़े सोर्स के तौर पर देखता है. इस यात्रा का एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है. रूस दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि पश्चिमी देशों के विरोध और यूक्रेन युद्ध के बावजूद वह अकेला नहीं है.

ग्लोबल साउथ रीजन में रूस की साझेदारी
भारत पर दुनिया की नजर इसलिए भी रही क्योंकि उसे रूस के साथ एनर्जी और रक्षा संबंध मजबूत रखने हैं, जबकि यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय देश चाहते हैं कि भारत, रूस पर दबाव बनाए ताकि युद्ध कमजोर पड़े. पुतिन के लिए यह यात्रा ये दिखाने का मौका थी कि रूस दुनिया से अलग-थलग नहीं है और उसके पास ग्लोबल साउथ जैसे बड़े रीजन में मजबूत साझेदार मौजूद हैं.

पुतिन के भारत दौरे पर अहम समझौते

  • मैनपावर मोबिलिटी: भारत और रूस ने मैनपावर मोबिलिटी समझौता किया है. इससे दोनों देशों के नागरिक अस्थायी रूप से एक-दूसरे के देश में काम कर सकेंगे.
  • हेल्थकेयर और मेडिकल एजुकेशन: भारत के और रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल रिसर्च और मेडिकल शिक्षा में सहयोग का समझौता हुआ. यह समझौता तीन बड़े सेक्टर्स पर फोकस है.
  • फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड: यह समझौता भारत की FSSAI और रूस की उपभोक्ता सुरक्षा एजेंसी के बीच हुआ है. भारत और रूस इस बात पर साथ काम करेंगे कि दोनों देशों के लोगों को सुरक्षित और अच्छे मानक वाला खाना मिल सके.
  • जहाज निर्माण: भारत और रूस ने शिपिंग, पोर्ट्स, जहाज निर्माण और आर्कटिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक नया समझौता किया है.
  • फर्टिलाइजर समझौता: भारत और रूस की बड़ी उर्वरक कंपनियों के बीच एक अहम समझौता हुआ है. इसमें रूस की उरलकेम (UralChem) और भारत की राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCF), नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) और इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL) शामिल हैं.
  • परमाणु उर्जा समझौता: भारत और रूस ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा और रणनीतिक समझौता किया है. इसका मकसद भविष्य की जरूरतों के मुताबिक परमाणु ऊर्जा तकनीक में साथ मिलकर काम करना है.
Published at : 06 Dec 2025 11:27 PM (IST)
Tags :
America PM Modi RUSSIA Vladimir Putin INDIA UKRAINE DONALD Trump Putin India Visit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
दिल्ली NCR
नवंबर में दिल्ली नहीं बल्कि ये शहर रहा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
नवंबर में दिल्ली नहीं बल्कि ये शहर रहा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Day 9: 'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement

वीडियोज

Babri Masjid: 6 दिसंबर...बाबरी मस्जिद को लेकर नया बवंडर! | TMC | Indigo Flight | Indigo Crisis
Putin India Visit: Vladimir Putin ने India दौरे पर वो पा लिया… जो 4 साल में खोया था |ABPLIVE
IndiGo flight Cancelled: यात्रियों के टिकट कैंसिल करने के पीछे बड़ी साजिश? | Janhit With Chitra
Indigo Flight News: दिल्ली एयरपोर्ट की आई एडवाइजरी, सभी से बड़ी जानकारी | DGCA | Chadan Singh
Sandeep Chaudhary: न नोटिस, न कार्रवाई...DGCA क्या कर रहा? | Debate | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
'मेरे घर आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जूड़ो लड़ेंगे', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को दिया ये जवाब, Video
दिल्ली NCR
नवंबर में दिल्ली नहीं बल्कि ये शहर रहा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
नवंबर में दिल्ली नहीं बल्कि ये शहर रहा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Day 9: 'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
'तेरे इश्क में' गजब कर रही, 'धुरंधर' के सामने बनने जा रही 100 करोड़ी!
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
इंडिया
95% कनेक्टिविटी बहाल, मनमाना किराया वसूली पर रोक और यात्रियों को रिफंड... कब तक इस संकट से उबरेगी इंडिगो? 10 बड़ी बातें
95% कनेक्टिविटी बहाल, किराया सीमा और रिफंड... कब तक इस संकट से उबरेगी इंडिगो? बड़ी बातें
इंडिया
500KM की दूरी का 7500 रुपये... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
500KM की दूरी का ₹7500... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
नौकरी
​सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में निकली वैकेंसी, सैलरी जानकार उड़ जाएंगे होश
​सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में निकली वैकेंसी, सैलरी जानकार उड़ जाएंगे होश
ट्रेंडिंग
स्टेज पर फोटो खिंचाने आई बहन पर फूटा दुल्हन का गुस्सा! ऐसे घूरा कि सोशल मीडिया पर मच गया धमाल- वीडियो वायरल
स्टेज पर फोटो खिंचाने आई बहन पर फूटा दुल्हन का गुस्सा! ऐसे घूरा कि सोशल मीडिया पर मच गया धमाल
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget