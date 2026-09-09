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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'तुरंत लें चीमा का इस्तीफा, इससे कम कुछ नहीं', संगरूर सुसाइड पर भड़के राहुल गांधी

'तुरंत लें चीमा का इस्तीफा, इससे कम कुछ नहीं', संगरूर सुसाइड पर भड़के राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान तुरंत पंजाब के वित्त मंत्री चीमा से इस्तीफा लें और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें. सीएम भगवंत मान ने कहा कि वह शवों पर राजनीति न करें.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 09 Sep 2026 09:07 PM (IST)
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पंजाब के संगरूर में गुलजार सिंह की मौत के मामले को लेकर देश में राजनीति जोरों पर है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार को दलित विरोधी बताया और लोगों से सतर्क रहने को कहा. उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों और खासकर दलितों को AAP सरकार के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के एक्स हैंडल पर पोस्ट किया हुआ वीडियो भी शेयर किया जिसमें गुलजार सिंह की मां और पत्नी का बयान है.

तुरंत लें चीमा का इस्तीफा: राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान तुरंत चीमा से इस्तीफा लें और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा, 'जिंदगी में तो प्रताड़ना दी ही, मृत्यु में भी गुलजार सिंह जी का अपमान कर रहे हैं. शोकाकुल परिजन ही कह रहे हैं कि उनसे उनके पारंपरिक अंतिम संस्कार का हक तक छीन लिया गया. मैं फिर कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री तत्काल वित्त मंत्री का इस्तीफा लें. FIR में उनका नाम दर्ज हो और पूरे मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो. इससे कम कुछ भी न्याय नहीं, खानापूर्ति है.'

शवों पर राजनीति न करें: भगवंत मान

इसके जवाब में सीएम भगवंत मान ने राहुल गांधी से कहा कि वह शवों पर राजनीति न करें. AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है. उन्होंने राज्य में नशे की समस्या के लिए पिछली शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया. पंजाब के संगरूर जिले के दिड़बा निवासी 47 वर्षीय गुलजार सिंह की सोमवार रात कथित तौर पर जहर खाने से मौत हो गई. उनके परिवार ने बताया कि उन्होंने छह सितंबर को दिड़बा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री हरपाल चीमा से इलाके में मादक पदार्थों की आपूर्ति को लेकर सवाल किया था.

AAP सरकार में खतरनाक पैटर्न: राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इससे पहले एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पंजाब में सरकारी नाकामी पर सवाल उठाने वालों को कथित तौर पर धमकी और प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा, 'पंजाब की AAP सरकार में एक खतरनाक पैटर्न दिख रहा है कि सरकार की नाकामी पर सवाल करोगे, तो जवाब धमकी और यातना से मिलेगा. अपने बेटे को नशे का शिकार बनते देखने वाले दलित समुदाय से आने वाले गुलजार सिंह ने वित्त मंत्री से सिर्फ इतना पूछा कि सरकार ड्रग्स का कारोबार रोकने में इतनी बुरी तरह नाकाम क्यों है?'

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 09 Sep 2026 09:05 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Punjab AAP
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