हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद

5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद

पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के DIG हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ CBI ने रिश्वत के आरोप में कार्रवाई की. DIG के घर और ठिकानों की छापेमारी के दौरान टीम को करोड़ों नकद, विदेशी शराब और लग्जरी सामान बरामद हुए.

By : जगविंदर पटियाल, मनोज वर्मा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 16 Oct 2025 10:32 PM (IST)
Preferred Sources

CBI ने पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के DIG हरचरण सिंह भुल्लर और एक प्राइवेट शख्स को 8 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अधिकारी 2009 बैच का IPS है और फिलहाल रोपड़ रेंज के DIG के पद पर तैनात था. CBI ने DIG के घर और ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कई लग्जरी चीजें बरामद कीं.

CBI के मुताबिक, DIG पर आरोप है कि उन्होंने एक कारोबारी से उसके खिलाफ दर्ज FIR को सेटल करने और आगे कोई पुलिस कार्रवाई ना करने के बदले 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी. इसके अलावा, वो हर महीने अवैध रूप से पैसे लेने की भी मांग कर रहा था.

DIG को रंगे हाथ पकड़ने के लिए CBI ने रचा खेल

CBI ने शिकायत मिलने के बाद 16 अक्टूबर को केस दर्ज किया और चंडीगढ़ के सेक्टर-21 में जाल बिछाकर आरोपी के मिडिलमैन को 8 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा. CBI ने बताया कि ट्रैप के दौरान शिकायतकर्ता ने DIG को कंट्रोल्ड कॉल की, जिसमें अधिकारी ने पैसे मिलने की बात स्वीकार की और मिडिलमैन व शिकायतकर्ता को अपने दफ्तर बुलाया. इसके बाद CBI टीम ने DIG को उनके ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया. 

छापेमारी के दौरान CBI को DIG के घरों और ठिकानों से भारी मात्रा में कैश और कीमती सामान मिला, जिनमें करीब 5 करोड़ नकद (अब तक की गिनती जारी है), 1.5 किलो सोना और ज्वेलरी, पंजाब में प्रॉपर्टी से जुड़े कई दस्तावेज, Mercedes और Audi कारों की चाबियां और 22 महंगी घड़ियां शामिल हैं. 

विदेशी शराब की बोतलें और गन भी बरामद

इसके अलावा घर और ठिकानों से लॉकर की चाबियां, 40 लीटर विदेशी शराब की बोतलें, एक डबल बैरल गन, एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक एयरगन बरामद हुए हैं. वहीं मिडिलमैन के पास से CBI ने 21 लाख नकद भी बरामद किए हैं. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें 17 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा. CBI ने कहा है कि मामले में आगे की तलाशी और जांच जारी है.

Published at : 16 Oct 2025 09:49 PM (IST)
Tags :
Punjab Police DIG Ropar CBI PUNJAB
