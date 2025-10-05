BKI के इशारे पर नेताओं को निशाना बना रहा था यह आतंकी गिरोह, NIA ने दाखिल किया आरोपपत्र

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के जालंधर स्थित घर पर ग्रेनेड हमले में संलिप्तता के आरोप में खालिस्तान समर्थकों समेत चार लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए हैं. अधिकारियों ने रविवार (05 अक्टूबर, 2025) को यह जानकारी दी.

चंडीगढ़ की एक अदालत में शनिवार (04 अक्टूबर, 2025) को दायर आरोपपत्र में दो गिरफ्तार आरोपियों, उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी सैदुल अमीन और हरियाणा के कुरुक्षेत्र निवासी अभिजोत जांगड़ा और दो फरार आरोपियों के नाम शामिल हैं. फरार आरोपियों की पहचान हरियाणा के यमुनानगर निवासी कुलबीर सिंह सिद्धू और करनाल निवासी मनीष उर्फ ​​काका राणा के रूप में हुई है.

नेताओं को निशाना बनाने के लिए तैयार किया आतंकवादी गिरोह

पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता के परिसर पर सात अप्रैल, 2025 की रात को हमला हुआ था. कुछ दिनों बाद 12 अप्रैल को जांच का जिम्मा NIA को सौंप दिया गया. NIA की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के एक सदस्य सिद्धू ने अपने सहयोगी मनीष के साथ मिलकर पंजाब के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाने के लिए एक आतंकवादी गिरोह बनाया.

उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में भय का माहौल पैदा किया करना था, ताकि वसूली के जरिए BKI के लिए धन जुटाया जा सके. बयान में कहा गया है कि मनीष ने बाद में अमीन को भर्ती किया था, जिसने पूर्व मंत्री के घर पर ग्रेनेड फेंका था. जांच एजेंसी ने कहा कि अमीन को ग्रेनेड सिद्धू ने दिया था, जबकि जांगड़ा ने धन मुहैया कराया था.

सिद्धू के खिलाफ ‘रेड कॉर्नर’ नोटिस जारी

बयान के अनुसार, सिद्धू ने हमले के बाद एक पोस्टर प्रसारित किया था, जिसमें उसने मनीष के साथ साजिश रचने की जिम्मेदारी ली थी. सिद्धू के खिलाफ ‘रेड कॉर्नर’ नोटिस जारी किया गया है और उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपये का इनाम भी है.

NIA ने इससे पहले अप्रैल 2024 में पंजाब में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) नेता विकास प्रभाकर को निशाना बनाकर की गई उनकी हत्या से संबंधित एक मामले में सिद्धू के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. बयान में कहा गया है कि आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने भगोड़ों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने और भारत में सक्रिय BKI के अन्य सदस्यों की पहचान करने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं.

