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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाउलझ रही पंजाब सरकार के 'कथित भ्रष्टाचार' की गुत्थी, पुलिस ने फिर लिखी ED को चिट्ठी

उलझ रही पंजाब सरकार के 'कथित भ्रष्टाचार' की गुत्थी, पुलिस ने फिर लिखी ED को चिट्ठी

पंजाब में कथित भ्रष्टाचार केस में ईडी और पंजाब पुलिस आमने सामने है. इस पूरे कथित भ्रष्टाचार मामले की आंच पंजाब के सीएम ऑफिस तक पहुंची है. अब ईडी को पंजाब पुलिस ने फिर से रिमाइंडर भेजा है.

Written By : सचिन कुमार |  Curated By: कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 02 Sep 2026 06:37 PM (IST)
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मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऑफिस तक फैली 'कथित भ्रष्टाचार' की जांच से जुड़े मामले में एक तरफ जहां ED की चिट्ठी पर कल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. वहीं दूसरी तरफ पंजाब पुलिस ने बुधवार (2 सितंबर) को एक और चिट्ठी ED को लिखी है. इसमें कहा गया है कि कल दोपहर 3 बजे इस मामले से संबंधित  दस्तावेज पंजाब पुलिस को सौंपे जाएं, ताकि जांच आगे बढ़ सके. इससे पहले 1 सितंबर के लिए ED को ये रिकॉर्ड देने के लिए कहा गया था मगर ED ने इसमें और दस्तावेज देने से मना कर दिया था. 

ईडी ने पूरे मामले में एक रिपोर्ट तैयार की है, इसके तहत सीएम ऑफिस से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था. ईडी ने 200 पन्नों की इस रिपोर्ट को सबूत के साथ सौंपा है.

रिपोर्ट में आरोप लगाए गए हैं कि पंजाब पुलिस ने इस मामले में जांच के दौरान ईडी का सहयोग नहीं किया है. सीएम के ओएसडी राजीव घुमन पर भी इस मामले में आरोप लगाए गए हैं.  रिपोर्ट के अनुसार सीएम ऑफिस से पैसे का लेन देन भी हुआ है.

अभी तक पंजाब ने ईडी की रिपोर्ट के आधार पर नहीं की FIR दर्ज

इधर पंजाब पुलिस ने ईडी की रिपोर्ट के बाद भी मामले में किसी तरह की एफआईआर दर्ज नहीं की है. इनमें नितिन गोहल, जितिन गोहल, राजबीर घुमन, बीर दविंदर, रोमी राजा महाजन और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. ईडी ने अपनी रिपोर्ट में अपने निजी हित के लिए क्रिमिनल साजिश रचने, ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए रिश्वत लेने और गोपनीय सरकारी जानकारी लीक करने के आरोप लगा हैं. वहीं, ईडी 30 जुलाई से लगातार पंजाब पुलिस से FIR दर्ज कर कॉपी भेजने के लिए कह रही है. लेकिन जब पंजाब पुलिस की तरफ से किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है. 

कई खुलासे ईडी ने अपनी रिपोर्ट में किए हैं

इस कथित भ्रष्टाचार में पंजाब सरकार पर सवाल उठाने वाली ईडी रिपोर्ट में कई तरह के खुलासे हुए हैं. इससे पहले ईडी ने 7 मई से 10 मई के बीच पंजाब में अजय सहगल, नितिन गोहल, सुरेश कुमार बजाज और अन्य के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला था. इसी कड़ी में नितिन गोहल के घर से ED ने बालकनी से फेंका 21 लाख के नोटों से भरा बैग बरामद किया था. 

बीजेपी ने साधा आप पर निशाना, सीएम मान से मांगा इस्तीफा
इस पूरे मामले में सियासी घमासान भी देखने को मिला है. बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने आप और पंजाब सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा है. उन्होंने उन्हें भ्रष्टाचार का पर्याय कहकर संबोधित किया है. भाटिया ने कहा है कि सरकारी नीतियों और गोपनीय सूचनाओं से जुड़ी जानकारी कथित तौर पर बिचौलियों तक पहुंच रही है. साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल की भूमिका और भगवंत मान से इस्तीफा मांगा है. 

Published at : 02 Sep 2026 06:31 PM (IST)
Tags :
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