हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'PM मोदी ने ट्रंप के दबाव में की अमेरिका से ट्रेड डील', पंजाब के बरनाला में राहुल गांधी ने भरी हुंकार

'PM मोदी ने ट्रंप के दबाव में की अमेरिका से ट्रेड डील', पंजाब के बरनाला में राहुल गांधी ने भरी हुंकार

Rahul Gandhi Punjab Speech: राहुल गांधी ने सवाल करते हुए कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता काफी समय से रुका हुआ था तो फिर क्या वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम से ही इस समझौते के लिए सहमत हो गए. 

By : सचिन कुमार | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 28 Feb 2026 08:07 PM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को बरनाला से पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शंखनाद किया और राज्य के किसानों और उद्योगों से जुड़े लोगों को साधने के लिए भारत अमरीका व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार को घेरा. 

राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर ये व्यापार समझौता किया है. उन्होंने कहा कि इस समझौते से देश में तूफान आने वाला है और भारतीय बाजार अमेरिकी उत्पादों से भर जाएंगे जिस देश के किसान और छोटे उद्योग बर्बाद हो जाएंगे. 

एकदम से समझौता क्यों किया: राहुल गांधी

उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता काफी समय से रुका हुआ था तो फिर क्या वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम से ही इस समझौते के लिए सहमत हो गए. उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम है कि प्रधानमंत्री भी इस व्यापार समझौते में कृषि क्षेत्र को बाहर रखना चाहते थे मगर दबाव में आकर कृषि क्षेत्र को भी इस समझौते में शामिल कर लिया है. 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अमेरिकी राष्ट्रपति को फोन करके यह कहा कि वह इस व्यापार समझौते के लिए तैयार हैं जिसकी जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है. 

राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता से जुड़ा डाटा भी अमेरिका को दे दिया है क्योंकि 21वीं सदी डाटा की सदी होने जा रही है और ये भी दबाव में आकर किया गया है. 

व्यापार समझौते से किसान बर्बाद होने वाले हैं: राहुल गांधी

पंजाब के किसानों और मजदूरों में अपील बढ़ाने के लिए राहुल गांधी ने कहा कि देश के किसान और मजदूर देश की नींव होते हैं मगर व्यापार समझौते से किसान बर्बाद होने वाले हैं और मनरेगा के बर्बाद होने से मजदूर बर्बाद होने वाले हैं. 
  
राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डील में ट्रंप को गारंटी दी है कि हर साल 9 लाख करोड़ के प्रोडक्ट्स भारत खरीदेगा जिससे हमारे छोटे उद्योग बर्बाद हो जायेंगे. प्रधानमंत्री ने इस डील में कहा है कि अमेरिका जिससे चाहेगा भारत उसी देश से तेल खरीदेगा इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ गई है

उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री पर क्या दबाव था कि देश के हर क्षेत्र के डेथ वारंट वाली डील की गई. प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की बातों का विरोध नहीं कर पा रहे हैं और सिर झुकाकर ये व्यापार समझौता किया है. राहुल गांधी ने पंजाब के किसानों को साधते हुए कहा कि पंजाब के किसानों को याद रखना है कि नरेंद्र मोदी ने पहले खेती कानून भी लाए थे.

Published at : 28 Feb 2026 08:07 PM (IST)
Tags :
Congress Rally PUNJAB RAHUL GANDHI RAHUL GANDHI SPEECH Barnal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'PM मोदी ने ट्रंप के दबाव में की अमेरिका से ट्रेड डील', पंजाब के बरनाला में राहुल गांधी ने भरी हुंकार
'PM मोदी ने ट्रंप के दबाव में की अमेरिका से ट्रेड डील', पंजाब के बरनाला में राहुल गांधी ने भरी हुंकार
इंडिया
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR के बाद जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख से ज्यादा वोट कटे
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR के बाद जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख से ज्यादा वोट कटे
इंडिया
कोयंबटूर गैंग रेप केस: 78 गवाह और वैज्ञानिक सबूत, 7 मार्च को गुनाहों का हिसाब करेगी अदालत
कोयंबटूर गैंग रेप केस: 78 गवाह और वैज्ञानिक सबूत, 7 मार्च को गुनाहों का हिसाब करेगी अदालत
इंडिया
पिता का निधन, फिर शादी का तनाव! परेशान महिला कांस्टेबल ने की आत्महत्या, लिखा सुसाइड नोट
पिता का निधन, फिर शादी का तनाव! परेशान महिला कांस्टेबल ने की आत्महत्या, लिखा सुसाइड नोट
Advertisement

वीडियोज

PAKISTAN VS AFGHANISTAN: अचानक आर्मी हेडक्वार्टर क्यों पहुंचे शहबाज शरीफ? | ABPLIVE
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: पाकिस्तान-अफगानिस्तान कीलड़ाई में ट्रंप की एंट्री, ये क्या बोल गए? ABPLIVE
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक मच्छर है और चीन बाघ'। Ideas Of India Summit
क्या नई GDP Middle class को देगी राहत? | Paisa Live
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक की जगह चीन पर फोकस करे भारत'। Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR के बाद जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख से ज्यादा वोट कटे
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR के बाद जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख से ज्यादा वोट कटे
जम्मू और कश्मीर
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
क्रिकेट
ड्रॉ रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल, फिर कैसे चैंपियन बन गया जम्मू-कश्मीर? किस नियम के तहत कर्नाटक को मिली हार
ड्रॉ रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल, फिर कैसे चैंपियन बन गया जम्मू-कश्मीर? किस नियम के तहत कर्नाटक को मिली हार
इंडिया
'अमेरिका संग ट्रेड डील पर BJP की B टीम चुप', AAP पर मल्लिकार्जुन खरगे का तंज, अरविंद केजरीवाल को बताया ढोंगी
'अमेरिका संग ट्रेड डील पर BJP की B टीम चुप', AAP पर खरगे का तंज, अरविंद केजरीवाल को बताया ढोंगी
शिक्षा
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
विश्व
आर-पार के मूड़ में ईरान, US के 7 एयरबेसों पर दागीं मिसाइलें, जारी की खामेनेई की सांकेतिक फोटो
आर-पार के मूड़ में ईरान, US के 7 एयरबेसों पर दागीं मिसाइलें, जारी की खामेनेई की सांकेतिक फोटो
ट्रेंडिंग
Video: शादी में लगा फव्वारा देख पगला गए चाचा, कर डाली ऐसी हरकत कि निकल गई यूजर्स की हंसी, वीडियो वायरल
शादी में लगा फव्वारा देख पगला गए चाचा, कर डाली ऐसी हरकत कि निकल गई यूजर्स की हंसी
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget