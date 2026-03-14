पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी BJP? अमित शाह का मोगा से चुनावी शंखनाद, कह दी बड़ी बात

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी (AAP) पर जमकर हमला बोला. उन्होंने यह भी संकेत दिए कि बीजेपी आगामी चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और पहली बार सूबे में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के संकल्प के साथ मैदान में उतरेगी.

गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को नमन

केंद्रीय गृहमंत्री ने अपने संबोधन में सिखों के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस का जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'गुरु तेग बहादुर जी हिंदी चादर कहे गए, क्योंकि उन्होने कश्मीरी पंडितों को मुगलों के आतंक से बचाने के लिए अपना सिर काटकर उनकी रक्षा करने का काम किया था. आज मैं इस मंच से, पंजाब की पवित्र भूमि से, मोगा की पवित्र भूमि से कहना चाहता हूं कि अगर गुरु तेग बहादुर जी नहीं होते तो आज भारत में कोई हिंदू बचा न होता. उनके बलिदान ने ही इस देश को टिका कर रखा है. यहां नानक देव जी महाराज से लेकर दशम पिता तक सभी महान सिख गुरुओं को प्रणाम करता हूं.'

सीएम मान और केजरीवाल पर कसा तंज

अमित शाह ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कड़ा तंज कसा. उन्होंने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, 'आम आदमी पार्टी बदलाव के वादे पर सत्ता में आई थी. मैं AAP के नेताओं से पूछना चाहता हूं, आपके मुख्यमंत्री असल में क्या कर रहे हैं? पूरे देश में, जहां भी केजरीवाल को जाना होता है, इस मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार के खर्चे पर हवाई जहाज किराए पर लेने और उसे अपने पर्सनल पायलट के तौर पर वहां उड़ाने के अलावा कुछ नहीं किया है. इस राज्य के मुख्यमंत्री को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए. दिल्ली से चार 'सूबेदार' आए हैं, और वे पंजाब का पैसा लूटकर उसे वापस दिल्ली ले जा रहे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री उफ़ तक नहीं कर रहे. पंजाब सरकार सिर्फ केजरीवाल का एटीएम बन गई है.'

अकेले चुनाव लड़ने के संकेत

केंद्रीय गृह मंत्री ने संकेत दिए कि बीजेपी पंजाब में किसी से गठबंधन नहीं करेगी. उन्होंने कहा, 'पहली बार अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं.

पंजाब विधानसभा में चुनाव की आज से शुरुआत कर रहे हैं, हम हमेशा से छोटे भाई की भूमिका में आपके सामने आए थे, इसलिए हमारी सरकार कभी बनी नहीं थी. पंजाब को अगर कोई नशे से मुक्त कर सकता है केवल नरेंद्र मोदी और बीजेपी की डबल इंजन की भाजपा सरकार कर सकती है. एक मौका बीजेपी को देकर देखें हम पंजाब में परिवर्तन लाएंगे.'

कार्यकर्ताओं में भरा जोश

गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि 2024 के चुनावों में भाजपा को मिला 19% वोट शेयर इस बात का प्रमाण है कि पंजाब की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा, "हम हमेशा 'छोटे भाई' की भूमिका में रहे, इसलिए कभी हमारी सरकार नहीं बनी। लेकिन इस बार हम पंजाब के गौरव को वापस लाने के लिए अकेले चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे।"

ड्रग्स-सुरक्षा पर चुनावी वादा

शाह ने पंजाब की बदहाली के लिए कांग्रेस, अकाली दल और वर्तमान सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने जनता से 'डबल इंजन' सरकार के लिए एक मौका मांगते हुए कहा, मैं मैं वादा करता हूं कि बीजेपी को मौका दें, हम 2 साल के भीतर पंजाब से नशे के कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे. उन्होंने कहा कि गैंगस्टरों की उगाही और बढ़ते अपराधों को केवल भाजपा की इच्छाशक्ति ही रोक सकती है. साथ ही वादा किया कि सरकार बनने पर पंजाब से जा रही इंडस्ट्री और युवाओं के पलायन को रोकने के लिए ठोस आर्थिक बदलाव लाए जाएंगे.

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