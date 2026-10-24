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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविरोध प्रदर्शन के बीच तमिलनाडु गवर्नर का Gen Z को लेकर बड़ा बयान- 'जब तक आप...'

विरोध प्रदर्शन के बीच तमिलनाडु गवर्नर का Gen Z को लेकर बड़ा बयान- 'जब तक आप...'

तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने शिक्षा के मकसद और जेनजी को लेकर भी नसीहत दी है. उन्होंने पुणे में एक संबोधन के दौरान अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि आज शिक्षा का मकसद पैसा कमाना ही रह गया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 24 Oct 2026 05:05 PM (IST)
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तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने देश में शिक्षा के मकसद को लेकर अहम टिप्पणी की है. उन्होंने कहा है कि अब शिक्षा का मकसद सिर्फ पैसा कमाना रह गया है. उन्होंने यह बातें महाराष्ट्र के पुणे में एक संबोधन के दौरान दी है. साथ ही उन्होंने जेनजी प्रदर्शन में शामिल छात्रों को भी नसीहत दी. 

राज्यपाल ने कहा, 'हमें यह नहीं सिखाया गया था. मैं अपने बच्चों या नई पीढ़ी को दोष नहीं देता. हमें ये बातें सिखाई हीं नही जा रही है हमारी शिक्षा का मकसद बस पैसा कमाना रह गया है. बस पैसा कैसे कमाएं. धन कैसे जुटाएं.' 

उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा का मकसद अच्छा इंसान होना चाहिए. बजाय इसके कि एक अच्छे बिजनेसमैन और अच्छा पैसा कमाना. कोई भी पैसा कमा सकता है. यह होने की जरूरत होती है. 

'जेनजी सड़कों पर, पर जानते नहीं करना क्या है?'

उन्होंने कहा कि जब हमारा कोई मकसद नहीं होता है, तो उससे समझ आता है कि अभी क्या हो रहा है. उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, और वो अपने आपको जेनजी कह रहे हैं. वह सड़कों पर उतर आए हैं. किस मकसद से, इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है. वो कुछ न कुछ बदलना चाहते हैं. और उसके बाद क्या? वो सोचेंगे सब अच्छा हो गया. ऐसा कुछ नहीं होगा. जब तक आप अपने समाज के लिए सेवा करना नहीं सीखेंगे. जरूरतमंद की मदद करना नहीं सीखेंगे. लोगों की मदद नहीं करना सीखेंगे.

'सड़कों पर रहने से कुछ नहीं बदलेगा'

उन्होंने आगे कहा कि जब तक आप समाज के बजाय सड़क पर रहेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा. हमें आज यह तय करना होगा. कोई नहीं आकर हमें बताएगा. जब तक हमें शिक्षा संस्थानों के लक्ष्य के बारे में नहीं पता चलेगा, आखिर उनका मकसद क्या है. जबतक हम समाज के लिए काम नहीं करेंगे. आज इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है. कई पूंजीपति सीएसआर फंड करते हैं. वो हमें मदद करते हैं. लेकिन हमें क्या करना है, यह हमें ही तय करना होगा.  

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 24 Oct 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Rajendra Arlekar PUNE
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