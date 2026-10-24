विरोध प्रदर्शन के बीच तमिलनाडु गवर्नर का Gen Z को लेकर बड़ा बयान- 'जब तक आप...'

तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने देश में शिक्षा के मकसद को लेकर अहम टिप्पणी की है. उन्होंने कहा है कि अब शिक्षा का मकसद सिर्फ पैसा कमाना रह गया है. उन्होंने यह बातें महाराष्ट्र के पुणे में एक संबोधन के दौरान दी है. साथ ही उन्होंने जेनजी प्रदर्शन में शामिल छात्रों को भी नसीहत दी.

राज्यपाल ने कहा, 'हमें यह नहीं सिखाया गया था. मैं अपने बच्चों या नई पीढ़ी को दोष नहीं देता. हमें ये बातें सिखाई हीं नही जा रही है हमारी शिक्षा का मकसद बस पैसा कमाना रह गया है. बस पैसा कैसे कमाएं. धन कैसे जुटाएं.'

उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा का मकसद अच्छा इंसान होना चाहिए. बजाय इसके कि एक अच्छे बिजनेसमैन और अच्छा पैसा कमाना. कोई भी पैसा कमा सकता है. यह होने की जरूरत होती है.

Pune, Maharashtra: Tamil Nadu Governor Rajendra Arlekar says, "That was not taught to us. I don’t blame my young children or the younger generation. We are not being taught these things. The purpose of our education has become how to earn money, that’s all, how to earn money, how to make money..." — IANS (@ians_india) October 24, 2026

'जेनजी सड़कों पर, पर जानते नहीं करना क्या है?'

उन्होंने कहा कि जब हमारा कोई मकसद नहीं होता है, तो उससे समझ आता है कि अभी क्या हो रहा है. उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, और वो अपने आपको जेनजी कह रहे हैं. वह सड़कों पर उतर आए हैं. किस मकसद से, इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है. वो कुछ न कुछ बदलना चाहते हैं. और उसके बाद क्या? वो सोचेंगे सब अच्छा हो गया. ऐसा कुछ नहीं होगा. जब तक आप अपने समाज के लिए सेवा करना नहीं सीखेंगे. जरूरतमंद की मदद करना नहीं सीखेंगे. लोगों की मदद नहीं करना सीखेंगे.

'सड़कों पर रहने से कुछ नहीं बदलेगा'

उन्होंने आगे कहा कि जब तक आप समाज के बजाय सड़क पर रहेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा. हमें आज यह तय करना होगा. कोई नहीं आकर हमें बताएगा. जब तक हमें शिक्षा संस्थानों के लक्ष्य के बारे में नहीं पता चलेगा, आखिर उनका मकसद क्या है. जबतक हम समाज के लिए काम नहीं करेंगे. आज इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है. कई पूंजीपति सीएसआर फंड करते हैं. वो हमें मदद करते हैं. लेकिन हमें क्या करना है, यह हमें ही तय करना होगा.